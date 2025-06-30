Écran de jeu incurvé 27” UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz

DisplayPort 2.1, la dernière version de la norme DisplayPort, offre des débits de données ultra-rapides pour un jeu fluide à des taux de rafraîchissement élevés. Il a été développé par la VESA (Video Electronics Standards Association) pour offrir une connectivité d'affichage haute performance pour les ordinateurs et les moniteurs.

De nombreux modèles récents de LG prennent en charge DisplayPort 2.1*, qui double la bande passante de DP 1.4. Cela signifie que vous bénéficiez de résolutions plus élevées, de fréquences d'images plus fluides et d'une latence réduite—parfait pour les jeux à rythme rapide.

*Remarque : Nous avons reçu de nombreux signalements d'utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA de la série 50 dont les écrans s'éteignent lorsqu'ils utilisent DisplayPort 2.1 avec des paramètres 10 ou 12 bits. Si vous rencontrez le même problème, en guise de solution temporaire, vous pouvez passer l'entrée DisplayPort en 1.4 dans le menu OSD de votre moniteur ou régler le paramètre de couleur sur 8 bits dans le Panneau de configuration NVIDIA. Ce problème a été signalé à NVIDIA pour une solution plus permanente.