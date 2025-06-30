We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur intelligent LG 31,5” 4K UHD IPS avec webOS
32U830SA-W
principales caractéristiques
- Écran IPS 4K UHD de 31,5” (3840 x 2160)
- Fonctionnalités intelligentes via webOS
- Compatibilité AirPlay 2, Screen Share et Bluetooth
- 3 ports USB-C (PD 65W), 2 ports HDMI
- Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la Magic Remote
- Pied réglable avec inclinaison, hauteur et pivot bidirectionnel
Excellence primée
Choix de la rédaction AVForums 2024/25
webOS 24
webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, à la fois moderne et épurée.
Les CES Innovation Awards sont attribués sur la base des documents descriptifs soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des informations fournies ni des déclarations faites et n’a pas testé le produit auquel le prix a été décerné.
Un écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à toutes les tâches et à tous les environnements grâce à de nombreuses fonctionnalités. Propulsé par webOS, ce moniteur vous permet de gérer vos activités professionnelles sans PC et d’accéder à une multitude de contenus, conciliant harmonieusement travail et divertissement. Profitez d’un grand écran de 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K exceptionnelle, directement chez vous.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le clavier et la souris illustrés ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Écran IPS 4K UHD de 31,5 po
Un écran idéal pour le travail et les loisirs
L’écran IPS 4K UHD (3840 x 2160) avec HDR 10 et une couverture allant jusqu’à 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 offre un taux de contraste élevé et des couleurs précises. Il vous permet de vivre une immersion visuelle, que ce soit pour profiter de divertissements ou effectuer votre travail.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Luminosité : 400 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 95 % (typ.)
webOS
Zapping fluide
Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une variété de contenus via des applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et les chaînes LG gratuites. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement le tout avec une télécommande. Le design sans bordures sur trois côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 5 W x 2 offrent un son cristallin pour une expérience de visionnement ultime.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements distincts.
*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, notamment musique, sport, bureau à domicile et jeux dans le cloud pour chaque compte enregistré.
webOS
Prêt pour le télétravail sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre Cloud PC via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, y compris la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
Une vidéo présentant les fonctionnalités de télétravail sur webOS.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le clavier, la souris, le casque, la manette de jeu et la webcam (type Pogo) ci-dessus ne sont pas inclus dans le coffret (vendus séparément).
*Remote PC est uniquement disponible sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou version ultérieure.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant, non inclus (vendu séparément).
*La fonctionnalité Remote PC est prise en charge sur Windows 10 Pro ou versions ultérieures et est compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à distance, y compris gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Jeu
Plongez directement dans le jeu
Pas besoin de console de jeu – jouez via LG Smart Monitor. Accédez aux jeux en cloud directement depuis l’accueil et connectez-vous rapidement aux applications de streaming pour le contenu de jeu.
Musique
Adapté à vos goûts musicaux
Profitez d’une expérience musicale personnalisée grâce aux haut-parleurs stéréo 5W x 2. Vous pouvez rechercher facilement de la musique et accéder rapidement aux chansons récemment écoutées via vos services de streaming. Il recommande également des chansons populaires en fonction de vos préférences.
Sports
Suivez vos équipes sportives
Soutenez votre équipe grâce à un service personnalisé. Il affiche les informations mises à jour sur vos équipes sportives préférées en fonction de votre profil.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le clavier, la souris, le casque et la manette de jeu présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le forfait (vendus séparément).
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming correspondants sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un paiement d’abonnement et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La disponibilité du Gaming Portal peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le Gaming Hub existant.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Contrôle de la luminosité
Intelligence lumineuse dans toutes les conditions
Le Contrôle de la luminosité détecte les sources lumineuses dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des images nettes et claires, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence en journée avec la fonction d’ajustement de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence nocturne avec la même fonction.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Cartographie dynamique des tons
Vivez l’intensité de la luminosité et du contraste
Profitez des visuels tels qu’ils ont été conçus pour être vus, grâce au Dynamic Tone Mapping qui ajuste la luminosité et le contraste pour un détail et un réalisme optimaux. Les films et les jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est utilisé.
Design simple
Optimisez votre espace, améliorez votre style
Le design sans bord sur trois côtés du corps fin blanc, combiné au pied plat et minimaliste, s’intègre parfaitement à votre bureau ou votre maison tout en occupant un espace minimal. Il offre une expérience visuelle idéale avec des réglages pratiques d’inclinaison et de hauteur.
Design élégant et peu encombrant.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
USB-C
Hub de productivité avec connectivité simplifiée
Le port USB-C permet à la fois le transfert d’affichage et de données vers l’appareil connecté ainsi que la charge (jusqu’à 65 W), offrant un support complet pour votre ordinateur portable, le tout via un seul
Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge tout en affichant le même écran.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Seul le port USB-C supérieur prend en charge PD (Power Delivery) et DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application 'LG ThinQ' depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.
*Une connexion Internet sans fil à domicile est nécessaire pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.
*Ce produit est enregistré comme TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application.
*Via l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le pointeur et les fonctions d’alimentation
Commande vocale avec Magic Remote
With the ThinQ app, you can be easily controlled remotely using voice commands via Alexa, ensuring that the smart monitor serves as more than just a display. It becomes a central hub for all your entertainment and productivity needs, elevating your overall multimedia experience. All of this requires only the Magic Remote.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’un Magic Remote.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’usage réel.
*Pour fonctionner correctement, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’application ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent différer de celles de l’application réelle. Les services peuvent varier selon la région/pays ou les versions de l’application.
*Vous pouvez changer la langue et les paramètres régionaux pour 22 langues dans 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie Saoudite/ÉAU) / Vietnamien / Thaï / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (ex. USA/Anglais).
**La télécommande est incluse dans le package.
**Magic Remote est vendu séparément et peut varier selon le pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications du produit pour plus de détails
AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth
Projetez directement depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur notre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Partage d’écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio fluide sur un écran plus grand en quelques tapotements seulement.
*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.
*Partage d’écran : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.
*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
Application LG Switch
Optimisez facilement et sans effort avec LG Switch
L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail et la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer et sélectionner rapidement les fonctions intelligentes avec le clavier et la souris, tout en passant facilement de votre PC à webOS à l’aide des touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’affichage en jusqu’à 6 sections, changer le design du thème ou lancer une plateforme d’appel vidéo avec une touche de raccourci assignée.
Contrôle rapide
Découvrez la commodité du Contrôle rapide sur le LG Smart Monitor, qui permet un accès facile aux menus grâce à des actions simples.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*LG Switch app is a PC-only application.
*To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.
Ports multiples
Une variété d'interfaces
Notre smart monitor offre 2xHDMI et 3xUSB-C compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une installation de bureau dégagée pour une utilisation optimale de l'espace.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle.
*Seul le port USB-C supérieur prend en charge PD (Power Delivery) et DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode).
Caractéristique clé
Taille [pouces]
31,5
Résolution
3840 x 2160
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:09
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95 %
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Pivot
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Télécommande
OUI (Télécommande Slim)
USB de type C
OUI (Corée) / NON (À l’international)
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 unités)
USB de type C
OUI (3 pièces)
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (résolution max. à Hz)
2,2
USB de type C (alimentation électrique)
65 W
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
911 x 502 x 134
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
714 x 420,2 x 23,5
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
714 x 608,2 x 217
Poids sans le socle [kg]
5,5 kg
Poids avec le socle [kg]
7,7 kg
ÉCRAN
Format d’image
16:09
Luminosité (min.) [cd/m²]
320
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 milliard
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90 %
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95 %
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,18159 x 0,18159
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Taille [cm]
80
Taille [pouces]
31,5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
INFORMATION
Nom du produit
32U830SA-W
Année
2025
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Pivot
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 Vca, 50/60 Hz
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
