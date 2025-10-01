We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur LG 22 pouces Full HD 120 Hz avec surcadençage, sRGB 99 % (typ.), HDR 10, 1 ms MBR
Moniteur LG 22 pouces Full HD 120 Hz avec surcadençage, sRGB 99 % (typ.), HDR 10, 1 ms MBR
22U403A-B
()
Compact et performant
Notre écran Full HD 22 po (1920 × 1080) offre des images nettes avec un gamut de couleurs sRGB de 99 % (typ.), une luminosité de 250 nits (typ.) et un rapport de contraste de 4000:1.
Compact et performant
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans l’emballage.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*La fonction de taux de rafraîchissement peut varier selon la configuration du PC de l’utilisateur.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*La réduction du flou de mouvement de 1 ms entraîne une baisse de la luminosité, et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : synchronisation adaptative / DAS (Dynamic Action Sync).
*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1 ms MBR.
Ressentez le combat comme en vrai grâce à des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 % (typ.), procurant un large spectre de couleurs qui permet une reproduction fidèle pour une expérience de jeu immersive. L’expression des couleurs vives en fait également un choix idéal pour le travail créatif, les tâches de productivité et le divertissement au quotidien.
Basculez rapidement
L’application LG Switch vous aide à optimiser votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez facilement diviser l’écran jusqu’à 6 zones, changer le thème d’affichage ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci personnalisée.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, visitez LG.com.
Synchronisation dynamique de l’action
En réduisant le décalage d’entrée grâce à la synchronisation dynamique de l’action (Dynamic Action Sync), les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir plus rapidement.
Mode Lecture
Le mode Lecture ajuste la température de couleur et la luminosité afin d’offrir une expérience visuelle confortable et adaptée à la lecture sur moniteur.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Design ergonomique
Le design monocoque épuré et la base carrée du support optimisent l’espace et gardent l’espace de travail bien organisé. Sa conception stable améliore la concentration visuelle et prend en charge une inclinaison de -5° à 15°, vous permettant d’ajuster l’écran pour un meilleur confort et un alignement optimal de la vue.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
21.45
Écran - Résolution
1920 x 1080
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
120 (O/C)
Écran - Temps de réponse
1ms MBR, 5ms (GtG à Faster)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
PC Monitor
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
3200:1
Rapport de contraste (typ.)
4000:1
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.2493 × 0.241
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
120 (O/C)
Résolution
1920 x 1080
Temps de réponse
1ms MBR, 5ms (GtG à Faster)
Taille [cm]
54.5
Taille [pouces]
21.45
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(G/D), 178º(H/B)
FONCTIONNALITÉS
Changement d’entrée automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
Compteur d’ips
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
Technologie de réduction du flou de mouvement
Oui
Mode Lecture
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
Super résolution+
Oui
TRV
Oui
CONNECTIVITÉ
D-Sub
Oui(1ea)
HDMI
Oui(1ea)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0.3W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0.5W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
75 x 75
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
620 x 365 x 141
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
511.6 x 295 x 40.2
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
511.6 x 383.5 x 190
Poids à l’expédition [kg]
3.7
Poids sans le socle [kg]
2.2
Poids avec le socle [kg]
2.6
ACCESSOIRES
HDMI
Oui
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé