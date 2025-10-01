About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Moniteur LG 22 pouces Full HD 120 Hz avec surcadençage, sRGB 99 % (typ.), HDR 10, 1 ms MBR

Moniteur LG 22 pouces Full HD 120 Hz avec surcadençage, sRGB 99 % (typ.), HDR 10, 1 ms MBR

22U403A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of a tilted monitor
side view
side view of a tilted monitor
top view
Rear view
rear perspective view
rear perspective view
close-up view of ports
front view of the monitor with the stand down
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of a tilted monitor
side view
side view of a tilted monitor
top view
Rear view
rear perspective view
rear perspective view
close-up view of ports
front view of the monitor with the stand down

principales caractéristiques

  • Écran VA 22 pouces FHD (1920 x 1080)
  • sRGB 99 % (typ.)
  • Fréquence de rafraîchissement native 100 Hz, surcadençage jusqu’à 120 Hz
  • Réduction du flou de mouvement 1 ms
  • HDR 10
  • Design ergonomique avec inclinaison réglable
Plus

Compact et performant

Notre écran Full HD 22 po (1920 × 1080) offre des images nettes avec un gamut de couleurs sRGB de 99 % (typ.), une luminosité de 250 nits (typ.) et un rapport de contraste de 4000:1.

Compact et performant

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans l’emballage.

Feature highlights of the LG 22U403A monitor, showing Full HD 1920×1080 resolution, sRGB 99% (Typ.) and HDR10 colour performance, 100Hz native and 120Hz overclock refresh rate, 1ms MBR response time, and an adjustable tilt stand for ergonomic comfort.
Des images fluides. </br> Une fluidité sans compromis.

Des images fluides. Une fluidité sans compromis.

Un taux de rafraîchissement natif rapide de 100 Hz assure un affichage fluide dans divers programmes, tandis que l’overclocking jusqu’à 120 Hz vous permet de profiter d’une expérience de jeu réaliste avec moins de saccades à l’écran et de flou de mouvement.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*La fonction de taux de rafraîchissement peut varier selon la configuration du PC de l’utilisateur.

Une vitesse fulgurante vers la victoire

Une vitesse fulgurante vers la victoire

La réduction du flou de mouvement de 1 ms* assure une jouabilité fluide en réduisant le flou et les images fantômes. Les objets dynamiques et rapides au cœur de l’action offrent aux joueurs un avantage compétitif.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*La réduction du flou de mouvement de 1 ms entraîne une baisse de la luminosité, et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : synchronisation adaptative / DAS (Dynamic Action Sync).

*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1 ms MBR.

Ressentez le combat comme en vrai grâce à des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 % (typ.), procurant un large spectre de couleurs qui permet une reproduction fidèle pour une expérience de jeu immersive. L’expression des couleurs vives en fait également un choix idéal pour le travail créatif, les tâches de productivité et le divertissement au quotidien.

Basculez rapidement

L’application LG Switch vous aide à optimiser votre moniteur pour le travail comme pour la vie quotidienne. Vous pouvez facilement diviser l’écran jusqu’à 6 zones, changer le thème d’affichage ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci personnalisée.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, visitez LG.com.

Synchronisation dynamique de l’action

En réduisant le décalage d’entrée grâce à la synchronisation dynamique de l’action (Dynamic Action Sync), les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir plus rapidement.

Stabilisateur de noir

Le stabilisateur de noir aide les joueurs à repérer les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions de flash.

Mode Lecture

Le mode Lecture ajuste la température de couleur et la luminosité afin d’offrir une expérience visuelle confortable et adaptée à la lecture sur moniteur.

Flicker Safe

La technologie Flicker Safe réduit le scintillement invisible à l’écran, offrant un affichage plus confortable pour les yeux.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Design ergonomique

Le design monocoque épuré et la base carrée du support optimisent l’espace et gardent l’espace de travail bien organisé. Sa conception stable améliore la concentration visuelle et prend en charge une inclinaison de -5° à 15°, vous permettant d’ajuster l’écran pour un meilleur confort et un alignement optimal de la vue.

Design ergonomique

Design ergonomique

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    21.45

  • Écran - Résolution

    1920 x 1080

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    120 (O/C)

  • Écran - Temps de réponse

    1ms MBR, 5ms (GtG à Faster)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    PC Monitor

  • Année

    Y26

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    3200:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    4000:1

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.2493 × 0.241

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    120 (O/C)

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    1ms MBR, 5ms (GtG à Faster)

  • Taille [cm]

    54.5

  • Taille [pouces]

    21.45

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(G/D), 178º(H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Compteur d’ips

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

  • TRV

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • D-Sub

    Oui(1ea)

  • HDMI

    Oui(1ea)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0.5W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    75 x 75

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    620 x 365 x 141

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    511.6 x 295 x 40.2

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    511.6 x 383.5 x 190

  • Poids à l’expédition [kg]

    3.7

  • Poids sans le socle [kg]

    2.2

  • Poids avec le socle [kg]

    2.6

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.