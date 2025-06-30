Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Écran UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces

Écran UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces

Écran UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces

34U511A-B
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view

principales caractéristiques

  • Écran 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces
  • Design pratiquement sans bord sur 3 côtés
  • sRGB 99% (Typ.), calibré en usine
  • Luminosité de 400 nits (Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400
  • Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, 1ms MBR
Plus
Visuels époustouflantsfonctionnalités pratiquesexpérience de jeu ultimeconfort amélioré
LG UltraWide Monitor logo.

LG UltraWide Monitor logo.

Écran 21:9 WFHD (2560x1080) IPS de 34 pouces

LG UltraWide™ Monitor sur un bureau blanc dans un bureau moderne, affichant plusieurs tableaux de bord et graphiques pour la productivité et le multitâche.

LG UltraWide™ Monitor sur un bureau blanc dans un bureau moderne, affichant plusieurs tableaux de bord et graphiques pour la productivité et le multitâche.

Moniteur LG UltraWide™ de 34 pouces illustrant la différence entre les formats 21:9 et 16:9, avec plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

34" WFHD
Écran IPS™

avec écran sans bordure

Un motard futuriste traversant une ville éclairée au néon, avec une section mise en évidence montrant une vue plus nette et plus précise pour démontrer la clarté du mouvement.

Clair et fluide avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Vue latérale d’un moniteur illustrant le réglage de l’inclinaison avec des contours superposés montrant l’amplitude ergonomique de mouvement.

Sans encombrement grâce à un support élégant

Un paysage vif des aurores boréales illuminant des montagnes enneigées et leur reflet dans un lac calme, mettant en valeur les couleurs et le contraste à grande plage dynamique.

Clarté vive avec DisplayHDR™ 400

Écran 21:9 UltraWide™ Full HD

Voir plus, faire plus

L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal que celui d’un moniteur FHD standard (1920×1080). Son design pratiquement sans bordure offre une vue plus large et ininterrompue, permettant un multitâche plus efficace sans avoir à changer de fenêtres.

Moniteur LG UltraWide™ affichant plusieurs applications sur un écran 34 pouces 21:9, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire par rapport à un écran standard 27 pouces 16:9.

Moniteur LG UltraWide™ affichant plusieurs applications sur un écran 34 pouces 21:9, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire par rapport à un écran standard 27 pouces 16:9.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

VESA DisplayHDR™ 400

Une clarté qui vous garde concentré

Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant une luminosité et un contraste améliorés pour des détails plus nets dans les contenus HDR.

Écran IPS™

Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

sRGB 99% (Typ.)

Avec une couverture de 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3, il constitue une excellente solution pour un affichage des couleurs précis.

Couleur calibrée

Assure une reproduction des couleurs précise et cohérente.

Un moniteur LG UltraWide™ affichant des images vibrantes d’aurores avec une interface de retouche photo, mettant en valeur la précision des couleurs et les détails haute résolution.

Un moniteur LG UltraWide™ affichant des images vibrantes d’aurores avec une interface de retouche photo, mettant en valeur la précision des couleurs et les détails haute résolution.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Application LG Switch™

Changement rapide

Vous pouvez facilement diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème du design ou même lancer une plateforme d’appel vidéo via une touche de raccourci assignée. Elle prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch™, recherchez-la dans le menu Support de LG.com.

1ms MBR

Mouvement clair avec 1ms MBR

Le 1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes rapides.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Des motards futuristes traversant une rue de ville éclairée au néon, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et précis pour illustrer la réduction du flou de mouvement 1ms (MBR).

Des motards futuristes traversant une rue de ville éclairée au néon, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et précis pour illustrer la réduction du flou de mouvement 1ms (MBR).

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction du flou de mouvement 1ms (1ms MBR) entraîne une diminution de la luminance, et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™.

*Un scintillement peut survenir pendant l’utilisation du 1ms MBR.

Conçu pour le confort, pensé pour la productivité

Reader Mode

Ajuste la température des couleurs et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation de documents pendant de longues périodes.

Flicker Safe

Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Cette fonctionnalité peut varier selon les conditions d’utilisation réelles de l’utilisateur.

Support élégant avec base fine

Sans encombrement grâce à un support élégant

Un support élégant en forme de L est conçu pour le confort ergonomique avec réglage de l’inclinaison, et est également compatible avec le montage mural VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.

Vues de dessus et en angle d’un moniteur installé sur un bureau épuré, avec une tasse de café, un clavier et une souris sans fil, et un support élégant et discret qui assure la stabilité tout en optimisant l’espace.
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    34

  • Résolution

    2560 x 1080

  • Format d’image

    21:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Temps de réponse

    5ms (GtG en mode Faster)

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI (1 unité)

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pas de pixel [mm]

    0.3124 x 0.310

  • Résolution

    2560 x 1080

  • Temps de réponse

    5ms (GtG en mode Faster)

  • Taille [cm]

    86.36cm

  • Taille [pouces]

    34

FONCTIONNALITÉS

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y25

ALIMENTATION

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.