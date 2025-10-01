About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Gram Pro 16 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil
| Portable léger à double IA (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, écran IPS

LG Gram Pro 16 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil
| Portable léger à double IA (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, écran IPS

16Z95U-G
A front-facing view of the LG gram Pro AI laptop with a 16-inch display. The image highlights key specifications shown on the screen, including Windows 11 Home Copilot+ PC, a WQXGA display, a variable refresh rate of 31 to 144 Hz, and memory and storage configuration of 32 GB RAM and 1 TB SSD.
A floating LG gram Pro AI laptop shown from multiple angles, highlighting its slim and lightweight design. The image presents key features including 1,199 g weight, 12.4 mm thin body, Windows 11 Home Copilot+ PC, AMD Ryzen AI processor, on-device and cloud AI support, a 16-inch 16:10 2.5K LCD display, DCI-P3 99% color gamut, and a variable refresh rate of 31 to 144 Hz.
An LG gram Pro laptop displayed at an angled position on a dark background, emphasizing its lightweight 1,199 g body designed for a 16-inch size. A MIL-STD-810H badge is shown, indicating that the device has passed seven military-grade durability tests.
A top-down angled view of the LG gram Pro laptop with a silver metal finish. The image focuses on the slim design and refined surface texture of the lid, with the gram logo centered on the top panel.
A front-facing view of an LG gram Pro laptop displaying a split-screen interface that represents on-device AI and cloud-based AI functions. Icons for gram chat cloud appear on both sides of the laptop, emphasizing dual AI operation within the system.
'A visual illustration of an AMD Ryzen AI processor placed on a circuit board, symbolizing AI performance. The image highlights up to 50 TOPS processing capability and AMD Radeon Graphics, represented through a glowing AI-themed graphic background.
'A front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 16 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1500:1 (Typ.) contrast ratio. A VESA DisplayHDR True Black 1000 certification badge appears on the right, emphasizing high contrast and rich color performance.
'An LG gram Pro laptop displayed from the front, shown above a circular battery graphic indicating long battery performance. The image highlights up to 26 hours of usage with a 77 Wh battery, represented through visual icons and a dashboard-style screen on the display.
'A top-down angled view of an LG gram Pro laptop running professional video editing software. Blue airflow graphics emerge from dual cooling fans beneath the keyboard, visually representing enhanced thermal performance during high-performance tasks.
A multi-device connectivity scene showing LG gram Link in use across different platforms. A desktop monitor, laptop, tablet, and smartphone display the same photo gallery interface, illustrating seamless device synchronization across iOS, Android, and webOS environments.
A top-down view of an LG gram Pro aptop surrounded by circular sound wave graphics. The image visually represents immersive spatial audio, with Dolby Atmos branding shown on the lower corner of the scene.
A side view of an LG gram Pro laptop showing its connectivity ports. The image labels include USB 3.2 ports, an HP/MIC audio jack, HDMI, and USB 4 Type-C ports with Thunderbolt 4 support, illustrating the device’s wired connection options.
A dimension diagram of the LG gram Pro laptop showing its physical size and weight. The image displays a width of 358 mm, depth of 252 mm, diagonal length of 406 mm, thickness ranging from 12.4 mm to 12.8 mm, and a weight of 1,199 g.
Left side view
Top view
A front-facing view of the LG gram Pro AI laptop with a 16-inch display. The image highlights key specifications shown on the screen, including Windows 11 Home Copilot+ PC, a WQXGA display, a variable refresh rate of 31 to 144 Hz, and memory and storage configuration of 32 GB RAM and 1 TB SSD.
A floating LG gram Pro AI laptop shown from multiple angles, highlighting its slim and lightweight design. The image presents key features including 1,199 g weight, 12.4 mm thin body, Windows 11 Home Copilot+ PC, AMD Ryzen AI processor, on-device and cloud AI support, a 16-inch 16:10 2.5K LCD display, DCI-P3 99% color gamut, and a variable refresh rate of 31 to 144 Hz.
An LG gram Pro laptop displayed at an angled position on a dark background, emphasizing its lightweight 1,199 g body designed for a 16-inch size. A MIL-STD-810H badge is shown, indicating that the device has passed seven military-grade durability tests.
A top-down angled view of the LG gram Pro laptop with a silver metal finish. The image focuses on the slim design and refined surface texture of the lid, with the gram logo centered on the top panel.
A front-facing view of an LG gram Pro laptop displaying a split-screen interface that represents on-device AI and cloud-based AI functions. Icons for gram chat cloud appear on both sides of the laptop, emphasizing dual AI operation within the system.
'A visual illustration of an AMD Ryzen AI processor placed on a circuit board, symbolizing AI performance. The image highlights up to 50 TOPS processing capability and AMD Radeon Graphics, represented through a glowing AI-themed graphic background.
'A front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 16 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1500:1 (Typ.) contrast ratio. A VESA DisplayHDR True Black 1000 certification badge appears on the right, emphasizing high contrast and rich color performance.
'An LG gram Pro laptop displayed from the front, shown above a circular battery graphic indicating long battery performance. The image highlights up to 26 hours of usage with a 77 Wh battery, represented through visual icons and a dashboard-style screen on the display.
'A top-down angled view of an LG gram Pro laptop running professional video editing software. Blue airflow graphics emerge from dual cooling fans beneath the keyboard, visually representing enhanced thermal performance during high-performance tasks.
A multi-device connectivity scene showing LG gram Link in use across different platforms. A desktop monitor, laptop, tablet, and smartphone display the same photo gallery interface, illustrating seamless device synchronization across iOS, Android, and webOS environments.
A top-down view of an LG gram Pro aptop surrounded by circular sound wave graphics. The image visually represents immersive spatial audio, with Dolby Atmos branding shown on the lower corner of the scene.
A side view of an LG gram Pro laptop showing its connectivity ports. The image labels include USB 3.2 ports, an HP/MIC audio jack, HDMI, and USB 4 Type-C ports with Thunderbolt 4 support, illustrating the device’s wired connection options.
A dimension diagram of the LG gram Pro laptop showing its physical size and weight. The image displays a width of 358 mm, depth of 252 mm, diagonal length of 406 mm, thickness ranging from 12.4 mm to 12.8 mm, and a weight of 1,199 g.
Left side view
Top view

principales caractéristiques

  • Écran IPS LCD 16 pouces 16:10 2,5K (2560x1600)
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home
  • Seulement 1 199g pour un portable de 16 pouces | Batterie de 77Wh
  • Processeur IA AMD Ryzen | LPDDR5x RAM / NVMe Gen5 SSD
  • IA duale (IA sur appareil + IA infonuagique) | Lien LG Gram
  • Taux de rafraîchissement variable (VRR) de 31–144 Hz
Plus
Logo LG Gram Pro AI

Logo LG Gram Pro AI

Portable ultra-portable Dual AI pour une productivité inégalée

LG redéfinit la portabilité — ultra-léger et ultra-mince pour une vraie mobilité, sans compromettre la performance de l’IA. Propulsé par l’exclusivité Dual AI de LG Gram, combinant l’IA sur appareil et l’IA cloud, il offre une productivité intelligente partout où vous allez. Soyez un pro partout avec le nouvel ordinateur portable ultra-portable Dual AI.

Le portable Gram Pro AI 2026 (16Z95U) combine un design ultra-portable et mince avec des performances Dual AI pour la productivité partout.

Le portable Gram Pro AI 2026 (16Z95U) combine un design ultra-portable et mince avec des performances Dual AI pour la productivité partout.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

ordinateur portable Gram Pro AI (16Z95U) avec un design Aerominum ultra-portable, Dual AI, Copilot+ PC, IPS 2,5K et processeur AMD Ryzen™ AI

ordinateur portable Gram Pro AI (16Z95U) avec un design Aerominum ultra-portable, Dual AI, Copilot+ PC, IPS 2,5K et processeur AMD Ryzen™ AI

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

PortabilitéPerformanceConnectivité et sécurité
Le prochain niveau de portabilité

Le prochain niveau de portabilité

La vraie portabilité, ce n’est pas seulement une question de poids. Il s’agit d’être mince, compact et propulsé pour une utilisation quotidienne prolongée. LG Gram combine tout cela — un design léger, un profil mince qui occupe très peu d’espace dans votre sac, et une batterie durable — pour que vous puissiez rester productif à tout moment, n’importe où.

ordinateur portable gram Pro AI (16Z95U) avec un design mince et léger pour la portabilité et le travail n’importe où, à tout moment

ordinateur portable gram Pro AI (16Z95U) avec un design mince et léger pour la portabilité et le travail n’importe où, à tout moment

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle

*Le 16Z95U affiche un poids de 1 199 g et une autonomie allant jusqu’à 26 heures, ce qui est amélioré en portabilité par rapport au modèle précédent du même pouce (16Z90TS : 1 239 g, 25,5 heures).

*Certaines images de cette page ont été créées à l’aide d’IA générative à des fins d’illustration. L’apparence réelle du produit, les spécifications et les caractéristiques peuvent varier.

Aérominum, la légèreté rencontre la force

Fabriqué avec le nouvel alliage Aerominum, le LG Gram conserve sa légèreté caractéristique tout en élevant la résistance et la durabilité du métal à un équilibre raffiné. La finition métallique sophistiquée exprime à la fois solidité et élégance, tandis que la finition précise minimise les empreintes digitales et les traces, gardant l’extérieur impeccable au fil du temps.

Un liquide argenté se fond sur une surface plate alors qu’un cadre mince émerge, révélant le texte « Born for Ultimate Portability AEROMINUM™ », suivi de l’apparence de l’ordinateur portable LG Gram Pro.

Silver liquid blends across a flat surface as a thin frame emerges, revealing the text “Born for Ultimate Portability AEROMINUM™,” followed by the LG gram Pro laptop lifting into view.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

**L’aérominum est un matériau nouvellement appliqué aux produits LG Gram depuis le lancement de janvier 2026.

Ultra-léger. Ultra-mince.

Le LG Gram Pro combine un poids incroyablement léger de seulement 1 199 g avec un profil mince et super-mince de 12,4 mm.

*Les mesures d’épaisseur et de poids sont obtenues au point le plus mince et le plus léger et peuvent varier. Veuillez consulter les spécifications pour les dimensions détaillées du produit.

Ultra-durable

LG Gram est un ordinateur portable qui réussit 7 tests de niveau militaire, prêt pour les conditions de voyage et d’utilisation quotidienne. Il offre la durabilité d’un ordinateur portable robuste tout en conservant son design ultra-léger.

*LG gram : tests et certification standard MIL-STD-810H par KOLAS Labs. J’ai réussi 7 tests différents MIL-STD 810H pour la durabilité, réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H Méthode 500.6 (Basse Pression (Altitude) Procédure I – Stockage et Méthode et Procédure II – Opération); Méthode 501.7 (Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 502.7 (basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 509.7 – Test de brouillard salin; Méthode 514.8 – Vibration; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute de transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test effectué dans un environnement contrôlé. N’essayez pas.

*Si un consommateur subit une expérience ou cause des dommages au gramme, cela n’est pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas qu’il convient à un usage militaire.

Ultra-durable

Alimenté par une batterie à haute capacité, Gram offre jusqu’à 27 heures d’utilisation. Avec une autonomie de batterie toute la journée et un assistant intelligent IA qui aide à gérer l’efficacité énergétique selon vos habitudes d’utilisation, vous pouvez augmenter votre productivité et profiter d’une utilisation ininterrompue du matin au soir.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’autonomie de la batterie est mesurée lors de la lecture vidéo à 150 nits de luminosité, sans fil désactivé et écouteurs au volume par défaut. 

*Le temps de batterie indiqué dans la fonctionnalité représente la condition maximale. Le temps d’utilisation réel peut varier selon les spécifications du produit, l’environnement utilisateur, la connectivité réseau, l’état de la batterie et la période d’utilisation.

*Pour utiliser la fonction de notification d’utilisation du mode d’économie de batterie IA, il faut au moins 80 heures d’apprentissage de motifs.

Performance de l’IA au niveau Pro

Performance de l’IA au niveau Pro

Le pouvoir professionnel rencontre le génie de l’IA

Profitez de performances puissantes avec le processeur optimisé pour l’IA d’AMD. Avec AMD Radeon™ Graphics et un NPU qui prend en charge les tâches d’IA, il offre une réactivité rapide et des performances stables même dans des environnements multitâches. Combiné à une gestion efficace de l’alimentation, la prise en charge de jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5x, jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe, et un emplacement d’extension NVMe supplémentaire, améliore la vitesse et la flexibilité du système pour le montage vidéo, le travail 3D et les tâches pilotées par l’IA.

50TOPS

AMD Ryzen™ AI processor

AMD Radeon™

Graphics

ordinateur portable IA Gram Pro de 16 pouces (16Z95U) alimenté par un processeur IA AMD Ryzen™

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance du NPU et du GPU varie selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est indiquée comme « Jusqu’à ».

*Les options mémoire et SSD ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

Expériences
d’IA élargies avec le Dual AI de Gram et le Copilot+ PC

La solution exclusive Dual AI de LG offre une expérience d’IA fluide, tant en ligne qu’hors ligne. Les fonctionnalités IA de Copilot+ PC ajoutent encore plus de flexibilité à votre flux de travail. Découvrez l’assistant IA amélioré de gram pour une façon de travailler plus fluide et intuitive.

ordinateur portable Gram Pro AI (16Z95U) avec Dual AI avec IA intégrée et cloud pour une performance fluide en ligne et hors ligne

IA duale :
Performance
toujours activée avec l’IA On-Device et Cloud

La double IA de LG Gram offre une expérience IA fluide en ligne et

Des environnements hors ligne. Propulsé par EXAONE 3.5, la solution d’IA de LG, 

Gramchat On-Device permet la recherche et le résumé de documents sur PC 

sans connexion réseau. Avec Gram Chat, vous pouvez vous connecter instantanément à 

Lien gram pour transférer des fichiers ou passer des appels, rendant les tâches quotidiennes plus faciles.

*Les images sont à des fins d’illustration, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*Ce service offre des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne supporte pas l’intégration de la recherche ni la fonctionnalité d’éditeur de codage. gram chat cloud est gratuit pendant la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*Veuillez noter que Gram Chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne supporte pas les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.

Profitez de l’IA sur appareil, même hors ligne

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers archivés**

Rappel de l’écran récemment vu avec des mots-clés simples***

Résumé instantané du texte et des documents

Définissez diverses options système avec des commandes simples****

*La fonction Sur l’appareil de Gram Chat vous permet d’interagir avec des documents stockés sur votre PC, et elle ne gère pas d’informations quotidiennes simples ni de questions nécessitant des recherches sur Internet.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de l’utilisation initiale en raison du besoin de l’IA sur l’appareil pour s’adapter à l’utilisateur. (1) Gram Chat On-Device nécessite une indexation pour combiner des mots et des données provenant de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. (2) Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection d’utilisation de la batterie.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier selon les données au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, donc une vérification utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité ne prend en charge que l’anglais et le coréen.

**Les documents de plus de 200 000 caractères ne sont pas stockés. Jusqu’à 1 000 documents sous cette limite peuvent être sauvegardés. Gram AI utilise les données stockées sur votre portable pour fournir des résultats de recherche et des réponses. Les sorties peuvent varier et ne sont pas garanties d’être précises. La discrétion de l’utilisateur est recommandée.

L’écran du PC est capturé environ toutes les deux secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’utilisation de la fonction, la durée de stockage à l’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut du chat Gram.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est en option, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

Cette caractéristique : (1) peut avoir de la difficulté à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. (2) Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris l’espacement. (3) L’utilisation de la capture audio peut réduire la performance de calcul.

Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus; Au contraire, il aide les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en cherchant des mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers en copier-coller.

Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongation de la durée de vie / • Détection d’utilisation de la batterie IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Copilote+PC :
l’assistant IA dans Windows

Des projets lourds? Levage léger

Les personnages Copilot+ gèrent vos montages les plus exigeants avec aisance, ce qui vous permet de rester concentré sur la progression sans ralentir.

Un clic, plus d’actions

Des raccourcis instantanés pour vous aider à comprendre, à l’écrire, puis à passer à autre chose. De plus, il peut aussi reconnaître les images, vous permettant de gagner du temps et de rester concentré en un seul clic.*

Trouve-le instantanément, Recherche dans ta propre langue

Le rappel rappelle ce que vous avez déjà vu en le décrivant. La recherche naturelle vous aide à trouver ce qui est sur votre PC en utilisant le langage naturel — pas besoin de mots-clés.**

Protégez ce qui est important

C’est le PC Windows le plus sécurisé à ce jour. Chargé de couches de sécurité matérielle, pour que vos affaires les plus importantes restent protégées.***

*Les actions d’image sont maintenant disponibles sur tous les appareils; D’autres actions varient selon la région de l’appareil, la langue et le jeu de caractères. Abonnement requis pour certaines actions. Voir aka.ms/copilotpluspcs

**Fonctionne uniquement avec des formats spécifiques de texte, d’image et de document; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir aka.ms/copilotpluspcs

La reconnaissance faciale Windows Hello est disponible sur certains PC Copilot+.

Copilot sous Windows nécessite Windows 11. Certaines fonctionnalités nécessitent un NPU. Le moment de livraison et de disponibilité des fonctionnalités varie selon le marché et l’appareil. Voir http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Affichage haute résolution de 16 pouces,
clair et détaillé

Découvrez des visuels clairs et détaillés sur l’écran WQXGA de 16 pouces de LG Gram. Avec la résolution WQXGA (2560×1600) offrant deux fois plus de détails en pixels que FHD**, ainsi qu’un format d’aspect spacieux de 16:10, il offre un espace de travail suffisant pour la productivité multitâche, facilitant la gestion de plusieurs fenêtres et tâches en même temps. Avec une couverture DCI-P3 de 99% (typique) et une luminosité de 400 nits (typique), il offre des détails nets et des couleurs précises sur tout l’écran. 

Le portable Gram Pro AI (16Z95U) est équipé d’un écran IPS de 16 pouces avec résolution WQXGA et 99% DCI-P3 pour des visuels vifs et nets

Le portable Gram Pro AI (16Z95U) est équipé d’un écran IPS de 16 pouces avec résolution WQXGA et 99% DCI-P3 pour des visuels vifs et nets

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*DCI-P3 typique 99%. (DCI-P3 : La norme de couleur définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

**L’espace d’écran était calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui donnait 2 073 600 pixels pour Full HD (1920×1080) et 4 096 000 pixels pour WQXGA (2560×1600).

Affichage fluide avec taux de rafraîchissement variable

Profitez d’images ultra-fluides avec un taux de rafraîchissement variable (31Hz–144Hz). LG Gram Pro ajuste intelligemment les taux de rafraîchissement selon votre activité — offrant des détails vifs quand vous êtes en mouvement et économisant de l’énergie quand vous ne l’êtes pas.

Le portable Gram Pro AI (16Z95U) utilise un taux de rafraîchissement variable de 30 à 120 Hz pour offrir des visuels fluides pour le jeu, le travail et l’usage quotidien

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

21% d’amélioration du flux d’air**. Performance conçue pour durer.

Travaille et amuse-toi avec concentration tout en restant calme. La conception à double ventilateur permet une meilleure circulation d’air pour aider à maintenir un fonctionnement stable du système lors de tâches exigeantes, y compris les charges de travail basées sur l’IA. Les ventilateurs sont conçus pour supporter des débits d’air jusqu’à 21% supérieurs à ceux du modèle précédent, ce qui contribue à une gestion thermique fiable.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le mode refroidissement IA entrera en vigueur après un redémarrage suite à la mise à jour du BIOS. La mise à jour du BIOS est effectuée automatiquement lors du premier démarrage après l’achat, et elle sera installée au redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.

**« 21% plus de débit d’air » est basé sur des tests internes comparativement au modèle LG gram de l’année précédente (16Z90TP) sous les mêmes conditions de test. Les résultats réels peuvent varier.

Un son spatial immersif tout autour de vous

Soundscapes come alive. Dolby Atmos technology envelops you in a lush, expansive, 360-degree auditory adventure.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Les affirmations de performance Dolby Atmos sont basées sur des informations fournies sur le site officiel de Dolby Atmos.

Restez connectés, restez en sécurité

Restez connectés, restez en sécurité

Le portable gram Pro AI (16Z95U) connecte des appareils Android, iOS et webOS à l’aide de Gram Link pour un partage fluide d’écran et de fichiers

Lien LG Gram :
Synchronisation facile des appareils—
iOS, Android et webOS
sur votre LG Gram

Que ce soit iOS, Android ou webOS, Gram Link connecte tout—

Comme ça, tu peux arrêter de t’inquiéter de la compatibilité du système d’exploitation. Partager des fichiers, miroir les écrans, 

Et restez connectés de façon fluide sur tous vos appareils.

Caractéristiques clés de LG Gram Link

Partage de fichiers multi-appareils

Écran et contrôle inter-périphériques

Recherche photo et organisation

Alertes mobiles et audio sur PC

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour bien fonctionner, installez l’application LG Gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 16.4 ou ultérieure requise et Android version 9 ou supérieure.

*Pour installer l’application LG Gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update qui correspond à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et après). 

*La fonction d’intégration webOS est prise en charge uniquement sur les modèles fonctionnant sous webOS26.

*La fonction de partage de fichiers peut être utilisée sans connexion réseau via Bluetooth. Toutes les autres fonctionnalités exigent que l’ordinateur portable et l’appareil mobile soient connectés au même réseau.

*Le support du moniteur intelligent sera disponible ultérieurement. Certaines téléviseurs et moniteurs intelligents peuvent ne pas être pris en charge.

*Les logos iOS et Android sont des marques déposées d’Apple Inc., Google LLC et LG Electronics Inc., respectivement.

Le portable Gram Pro AI (16Z95U) utilise ThinQ pour verrouiller à distance l’appareil et effacer les données afin de protéger les informations sensibles

Effacer. Verrouillez.
Protéger — à distance.

Avec ThinQ, vous pouvez verrouiller complètement votre LG Gram à distance

Effacer les données si elles sont perdues. Les données sont supprimées pour empêcher à la fois la récupération et

Accès médico-légal, garder vos informations sensibles en sécurité.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région.

*Cette fonctionnalité est prise en charge par une connexion Internet active. 

*Le soutien est prévu pour commencer au premier trimestre 2026. Les modèles pris en charge et la disponibilité peuvent varier selon les pays.

le portable gram Pro AI (16Z95U) prend en charge deux ports USB 3.2, le HDMI et le Thunderbolt 4 USB-C pour le transfert et la recharge des données.

Simple,
Connectivité instantanée

Deux ports USB 3.2, un port HDMI et deux ports USB-C Thunderbolt™ 4

prend en charge le transfert rapide de données, la recharge USB-C et les écrans externes.

La connectivité plug-and-play permet un travail efficace sans station d’amarrage.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées du USB Implementers Forum.

*Un chargeur portable (adaptateur) est inclus dans l’emballage.

Imprimer

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    'Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C‑à‑C

BATTERIE

  • Batterie

    72 Wh Li-Ion

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec LED

CONNECTIVITÉ

  • Sans fil

    WiFi-7 GSD WET10M2103 (Wi‑Fi 7, 2x2, combo BT)

CONCEPTION

  • Couleur

    'Couleur : Aerominum Black Partie A : Al‑Mg (noir) Partie B : PC-ABS Partie C : Mg (noir) Partie D : Mg (noir)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14.1 x 9.9 x 0.49~0.5

  • Dimensions [mm]

    357.7 x 251.6 x 12.4~12.8

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    18.7 x 11.4 x 2.4

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    475 x 290 x 60

  • Poids à l’expédition [kg]

    1.95 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    4.3 lbs

  • Poids [kg]

    1.199kg

  • Poids (lb)

    2.64 lbs

ÉCRAN

  • Luminosité

    400 nits

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1500:1 (typique)

  • Type de panneau

    IPS LCD

  • Rapport

    16:10

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Temps de réponse

    30 ms (typique)

  • Taille (cm)

    40.6cm

  • Taille [pouces]

    16 pouces

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram Pro

  • Année

    Y26

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Full Size Backlit KBD (US:97 Key)

  • Dispositif de pointage

    Precision Touch Pad w/ Scroll and Gesture Function

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS

  • Dolby Atmos

    O

  • Paramètres du stylet LG

    X

SÉCURITÉ

  • Sécurité SSD

    SSD Security Kensington lock

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo (3,0 W × 2) Smart AMP (max. 5 W)

STOCKAGE

  • SSD

    M.2 emplacements SSD doubles, Gen4 NVMe : 1 To

SYSTÈME

  • Mémoire

    32 Go LPDDR5X (Double canal, 7500 MHz)

  • Système d’exploitation

    'Windows 11 Famille

  • Processeur

    Ryzen AI 7 450 (8 cœurs / 16 threads, 2,00 jusqu’à 5,10 GHz), 50 PTOPS, mémoire cache 24 Mo (L2 8 Mo, L3 16 Mo)

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.