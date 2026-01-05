About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG gram 14" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran WUXGA 16:10 IPS anti-reflet

LG gram 14" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran WUXGA 16:10 IPS anti-reflet

14Z90T-V.AP75A8
Front view
Front view with keyboard
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
Front view
Front view with keyboard
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed

principales caractéristiques

  • Écran 14” 16:10 WUXGA (1920 x 1200) IPS anti-reflet
  • Assistant AI Copilot sous Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé par AI | Mémoire LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • 1 120 g léger / Batterie haute capacité 72 Wh
  • Dolby Atmos
Plus
Logo LG gram AI.

Logo LG gram AI.

L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en avant pour son design ultra-léger. Sur la droite, le texte indique : « La puissance de l’Hybrid AI ».

L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en avant pour son design ultra-léger. Sur la droite, le texte indique : « La puissance de l’Hybrid AI ».







La puissance de
l’Hybrid AI

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Excellence primée et leadership reconnu

A image of 2025 PCMag Readers' Choice Award logo

Meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025*

Marque d’ordinateurs portables la mieux notée avec des scores extrêmement élevés dans presque toutes les catégories.

*Marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.

*Reproduit avec permission. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.

*LG gram a été choisie comme meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025 selon les PCMag Readers' Choice Awards.

L’image montre un ordinateur portable fin avec le texte : « Léger, fin, tout-puissant » en haut. Les principales caractéristiques, « Léger 1 120 g » et « Fin 15,7 mm », sont mises en avant au centre. Un badge de durabilité MIL-STD est affiché en haut à droite, soulignant sa robustesse.

Léger et robuste

L’image présente un ordinateur portable affichant des contenus vibrants, mettant en valeur des couleurs vives et des visuels détaillés. Le texte en haut indique : « Écran IPS premium », soulignant la qualité supérieure de l’écran.

Écran IPS WQXGA 14’’

Une image en écran partagé présentant l’« Hybrid AI » avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran montre une interface AI, symbolisant une fonctionnalité AI fluide entre les deux modes.

Hybrid AI

Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte électronique high-tech. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.

Processeur puissant Intel

L’image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression de transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier colorée et floue apparaît au milieu du transfert, illustrant le processus de partage sans fil.

LG gram Link – Restez connecté

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le dispositif mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel

Hybrid AI

Hybrid AI : Synergie On-Device et Cloud

Propulsé par l’AI sur appareil et dans le cloud, l’Hybrid AI offre des performances fluides et des informations personnalisées où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez plus, que vous soyez en ligne ou hors ligne.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le pour des requêtes uniques et simples.

Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI

Cette image montre une chronologie des révisions d’un document avec deux versions d’un fichier intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications à 15h56, tandis que celle de droite montre les mises à jour à 16h00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut indique la possibilité de revenir aux modifications précédentes, et un curseur en dessous met en évidence l’écart temporel entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez des fichiers perdus

Recherchez avec tous les indices dont vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents, y compris les documents et sites web.

Cette image montre des mains tapant sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : « Quel était le budget global du projet ? »

Recherche

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers

Fournit des réponses personnalisées basées sur les données locales provenant de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut avec le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur la pointant. En dessous, un aperçu d’un document PDF est partiellement visible, et un résumé de son contenu est affiché dans une fenêtre de chat intitulée « gram chat On-Device ». L’interface illustre une fonctionnalité AI de résumé de documents.

Résumé

Résumés instantanés, même hors ligne

Résumez des textes ou des documents directement sur votre appareil.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture montre l’interface en mode clair, la seconde en mode sombre, reliées par une flèche indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les réglages avec vos mots

Réglez diverses options*** du système dans gram chat On-Device via des commandes simples et conversationnelles.

Cette image montre une barre de recherche avec la question « Le Wi-Fi ne fonctionne pas, que dois-je faire ? » au-dessus de l’écran d’un ordinateur portable. L’écran affiche une interface de support client avec des options de dépannage et une barre de progression effectuant un diagnostic, accompagnée d’une icône Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connexion.

Dépannage

Assistance 24/7, toujours à portée de main

Offrez une assistance instantanée 24/7 pour vos questions produits, même sans Wi-Fi.

*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ou les recherches sur Internet. « Search by Conversation » est actuellement en version Beta et sera mis à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du besoin de préapprentissage de l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour combiner les mots avec les données de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection de l’usage de la batterie.

*Cette fonctionnalité supporte uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche et l’exactitude du contenu n’est pas garantie, nécessitant une vérification par l’utilisateur.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des écrans et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est optionnelle.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de batterie / • Détection d’usage AI de la batterie / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son.

Assistant AI intelligent avec Cloud AI

Une interface de chat montre un utilisateur demandant des recommandations d’activités au lac de Bled, et une réponse AI listant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église, 2. Explorer le château de Bled, 3. Se promener autour du lac de Bled.
Obtenez des réponses instantanées avec le chatbot AI

Du soutien scolaire à la satisfaction de votre curiosité, l’assistant AI fournit les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Un infographique présente trois fonctionnalités AI : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image se transformant en document ; et Traduction, illustrée par un document passant dans un autre format linguistique.
Traduction et résumé simplifiés

Laissez l’AI analyser et extraire les informations clés de vos documents, vous faisant gagner temps et effort.

Une illustration présentant diverses icônes d’applications de productivité, telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant le logo central gram AI Cloud. L’image représente l’intégration transparente de gram AI Cloud avec les outils de productivité populaires.
Planification et envoi d’e-mails simplifiés

Parlez à votre assistant AI et laissez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous sans effort aux outils de productivité.

Les clients qui achètent un LG gram peuvent utiliser gram chat Cloud propulsé par OpenAI GPT-4 gratuitement pendant un an.

*Les images sont à des fins illustratives, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne prend pas en charge l’intégration de la recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte séparé.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle est de 200 000 tokens, avec un maximum de 450 requêtes par mois et 30 requêtes par jour.

*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de la fonction d’appel.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les prompts personnels, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour l’intégration de certaines fonctionnalités.

**Google Workspace et Microsoft 365 associés.

Un ordinateur portable présentant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface Windows Copilot affichée à l’écran, illustrant un design élégant avec un grand écran et l’interface Windows 11 en arrière-plan.
Microsoft Copilot

Votre compagnon AI au quotidien

Obtenez des réponses fiables basées sur Internet et générez des images facilement avec Copilot dans Windows. Cet outil AI puissant utilise les ressources en ligne pour fournir des informations précises et actualisées adaptées à vos demandes. En quelques clics seulement, vous pouvez obtenir les réponses souhaitées et créer des images personnalisées pour vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version preview dans la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon l’appareil et le marché.

*Les performances des fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Demandez simplement plusieurs tâches, de recommandations musicales adaptées à votre humeur à l’organisation de pages complexes et la configuration de préférences, via Copilot avec Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe en un clic

Copilot peut résumer de longs e-mails et contenus compliqués, rendant le traitement de l’information plus efficace et économisant du temps précieux.

Gère l’édition d’images et plus encore

Des tâches simples comme ajuster la taille et la luminosité d’une image à des tâches complexes comme la suppression d’arrière-plan et le redimensionnement, tout peut être demandé à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version preview dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément.

*Les performances des fonctionnalités AI avec Copilot peuvent varier selon les besoins et l’environnement de l’utilisateur.

La vie légère

Le LG gram de 1 120 g dans un châssis fin de 15,7 mm s’adapte à tous les styles de vie. Validé par des tests militaires rigoureux, ce design illustre parfaitement comment durabilité et élégance peuvent coexister.

1,120g

Léger

15.7mm

Super mince

Une animation montre un ordinateur portable léger avec « 1 120 g » dans la première image et « 15,7 mm » dans la seconde. Les deux images affichent le badge MIL-STD, mettant en avant la portabilité et la durabilité.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. Réussi à 7 tests différents MIL-STD 810H pour la durabilité, effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 – Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.

*Si un utilisateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela n’est pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.

Deux ordinateurs portables de couleurs différentes : Obsidian Black et Essence White, présentés dans une disposition dynamique sur un fond beige.

Choisissez votre couleur

Définissez votre style. Choisissez entre noir et blanc. Faites de votre gram le reflet de votre personnalité.

*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.

*Les couleurs disponibles peuvent varier selon le pays.

Écran WUXGA haute résolution & large gamut DCI-P3 99 % (Typ.)

Détails précis, expériences éclatantes

Plongez dans des couleurs riches et vibrantes grâce à la résolution WUXGA et au large gamut DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, précision et profondeur visuelle.

14"

Grand écran

WUXGA

Haute résolution

16:10

Format d’écran

DCI-P3 99% (Typ.)

Large gamut de couleurs

L’image présente deux ordinateurs portables placés dos à dos, affichant des écrans colorés et éclatants avec des bords fins, mettant en valeur des visuels vifs et un design élégant.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Écran 14” 16:10

Optimisez chaque moment visuel

Boostez votre productivité grâce à un affichage plus grand. L’écran de 16 pouces vous permet de voir plus d’éléments simultanément, rendant les tâches plus simples. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, réduisant le défilement et vous permettant de vous concentrer davantage. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et réalistes.

L’image représente une animation passant d’un format 16:9 sur l’écran supérieur à un format plus haut 16:10 sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99 % est visible dans le coin inférieur droit. Cette transformation met visuellement en avant l’espace vertical supplémentaire offert par le format 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.

*Le programme mentionné n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*DCI-P3 Typical 99%, Minimum 95%. (DCI-P3 : norme couleur définie par Digital Cinema Initiatives).

Écran anti-reflet

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un affichage net et vibrant sans vous soucier des reflets, même en environnement lumineux.

*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.

*Luminosité : 350 nits (Typ.).

Liberté multitâche réelle

Processeur Intel® Core™ Ultra le plus récent : jusqu’à +18 % de performances

Profitez de performances puissantes avec le processeur Intel® Core Ultra. Conçu pour les exigences de demain, il offre des vitesses fulgurantes, vous permettant de gérer facilement les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux complexes ou jouiez, il vous assure efficacité maximale à chaque fois.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte mère high-tech. La puce est entourée d’un circuit complexe avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance. Le processeur Intel Core Ultra de 25 ans offre jusqu’à 18 % de performance en plus par rapport au processeur Intel Core de 24 ans.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de la société Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS mentionnée ci-dessus est indiquée comme « jusqu’à ».

*Le processeur Intel® Core™ UltraCore est censé offrir jusqu’à 18 % de performances supérieures à celles de son prédécesseur, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) d’Intel.

Multitâche fluide et rapide

Profitez d’une mémoire LPDDR5x pour un traitement de données rapide et de SSD NVMe doubles pour un accès plus rapide au stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, illustrant ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant en avant les performances de l’ordinateur pour des tâches variées.

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, illustrant ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant en avant les performances de l’ordinateur pour des tâches variées.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

gram Link

Tout connecter facilement

Le LG gram se connecte à jusqu’à 10 appareils simultanément, iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un concert technologique.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur portable affiche une fenêtre de progression du transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone présente une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier colorée et floue apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert facile entre gram et mobile (Android & iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, mettant en évidence une synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’écran

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune étiquetée avec des icônes, indiquant des résultats de recherche catégorisés ou filtrés.
Classification d’images AI

L’AI gère automatiquement la classification et le tagging des images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel dans le même appel. Cette configuration met en avant une connectivité fluide et la capacité de multitâche lors des réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra performante de votre smartphone pour les appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont posés sur un bureau, affichant tous deux la même interface de lecture musicale, indiquant une fonctionnalité synchronisée. La configuration met en avant l’intégration fluide entre les appareils pour les activités multimédias.
Partage audio depuis le téléphone

Diffusez le son de votre smartphone directement via les haut-parleurs du gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, tous deux diffusant la même piste musicale intitulée « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur portable affiche une interface de lecteur musical, et le smartphone reflète la lecture. Des ondes environnantes illustrent une synchronisation audio fluide et sans interruption.
Passer et recevoir des appels

Effectuez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, les deux affichant la même vidéo d’une femme effectuant une posture de yoga. La scène met en évidence la mise en miroir d’écran ou le partage de contenu fluide entre les appareils.
Mise en miroir d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, avec une image de profil et des commandes audio. La conception met en avant la capacité de l’ordinateur portable à gérer les appels vocaux.
Partage clavier et souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone avec le clavier et la souris du gram.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour un fonctionnement correct, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le programme [LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système (applicable aux modèles lancés en 2024 et après).

*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).

*L’image montre le produit LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link est prévu pour des mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.

A person sitting on a couch, enjoying immersive audio while using an LG gram laptop. The text highlights Dolby Atmos technology, emphasizing a rich, expansive, 360-degree auditory experience. Surrounding sound waves in the background visually represent the immersive soundscape.

Dolby Atmos

Plongez dans le son

La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience sonore immersive, riche et à 360°.

*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Smart power, débranchez et jouez

Équipé d’une batterie haute capacité de 72 Wh offrant jusqu’à 30,0 heures d’autonomie et doté de notre assistant intelligent AI, le gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’autonomie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, connexion sans fil désactivée et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).

*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’énergie.

*Pour utiliser la fonction de notification de consommation de batterie de l’assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.

L’image met en évidence les ports latéraux d’un ordinateur portable, notamment HDMI, USB 4 (Thunderbolt™ 4), USB Type-C, HP/MIC et USB 3.2 gen2. Elle illustre les options de connectivité polyvalentes de l’ordinateur portable.

Connectivité facile

Connexion simple et instantanée

Connectez-vous avec gram +view, des stockages haute vitesse, de grands écrans et divers autres appareils. Grâce à de nombreux ports, profitez d’un véritable paradis plug-and-play pour la productivité et le divertissement.

*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Écran - Taille [pouces]

    14 pouces

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)

  • Système - Mémoire

    16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz)

  • Stockage - SSD

    Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 - NVMe : 512 GB

  • Écran - Résolution

    WUXGA (1920 x 1200)

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (Typique)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    12,3 x 8,4 x 0,62~0,67 pouces

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y25

CONCEPTION

  • Couleur

    "Couleur : Obsidian Black Partie A : Mg (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : AL (Noir), KBD : Spray (Noir) Partie D : AL (Noir)"

ÉCRAN

  • Luminosité

    350 nit

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (Typique)

  • Contraste

    1200:1 (Typique)

  • Panneau Multi

    LGD

  • Type de panneau

    IPS Non Touch

  • Polarisation

    Anti-reflet

  • Rapport

    16:10

  • Taux de rafraîchissement

    60 Hz

  • Résolution

    WUXGA (1920 x 1200)

  • Taille (cm)

    35,5 cm

  • Taille [pouces]

    14 pouces

CONNECTIVITÉ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • Caméra Web

    Webcam FHD IR avec double micro (Reconnaissance faciale)

  • Sans fil

    Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211

SYSTÈME

  • Mémoire

    16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)

STOCKAGE

  • SSD

    Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 - NVMe : 512 GB

BATTERIE

  • Batterie

    Batterie Li-Ion 72 Wh

SON

  • Audio

    HD Audio avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo 1,5 W x 2

BOUTON

  • Bouton

    Bouton Power sans empreinte digitale

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    12,3 x 8,4 x 0,62~0,67 pouces

  • Dimensions [mm]

    312 x 214,3 x 15,7~16,9 mm

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    17,1 x 10,6 x 2,4 pouces

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    434 x 270 x 62 mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    1,95 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    4,30 lbs

  • Poids (lb)

    2,47 lbs

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé Full Size (US : 79 touches, UK : 80 touches, Japon : 83 touches)

  • Dispositif de pointage

    Touchpad de précision avec fonctions Scroll et Gestes

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

  • Sortie pour casque d’écoute

    Casque 4 pôles, type US

  • USB de type A

    USB 3.2 Gen1 x1 (x2)

  • USB de type C

    "USB 4 Gen3 x2 Type C (x1, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2 x1 Type C (x1, avec Power Delivery, Display Port)"

DEL

  • DEL

    Indicateurs Power, Charge, Caps Lock, webcam, MIC

ALIMENTATION

  • Adaptateur c.a.

    65 W (Nouveau, Petite taille) 2 pôles avec câble externe C to C 1,8 m / 3A, Blanc/Noir (Type 'I' mural, pour US/CA/JP/TW)

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS

  • Dolby Atmos

    OUI

  • LG Glance de MirametrixMD

    OUI

  • McAfee Live Safe (période d’essai de 30 jours)

    OUI

  • Microsoft 365 (période d’essai de 30 jours)

    OUI

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous