LG gram 14" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran WUXGA 16:10 IPS anti-reflet

*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ou les recherches sur Internet. « Search by Conversation » est actuellement en version Beta et sera mis à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du besoin de préapprentissage de l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour combiner les mots avec les données de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection de l’usage de la batterie.

*Cette fonctionnalité supporte uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche et l’exactitude du contenu n’est pas garantie, nécessitant une vérification par l’utilisateur.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des écrans et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est optionnelle.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de batterie / • Détection d’usage AI de la batterie / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son.