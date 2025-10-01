Réfrigérateur à profondeur de comptoir Counter-Depth MAXᴹᑦ, porte à deux battants avec Système de charnières sans dégagementᴹᑦ

Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAXMC. Les charnières Zero ClearanceMC de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte*.





