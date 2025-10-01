We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Réfrigérateur à profondeur de comptoir Counter-Depth MAXᴹᑦ, porte à deux battants avec Système de charnières sans dégagementᴹᑦ
Réfrigérateur à profondeur de comptoir Counter-Depth MAXᴹᑦ, porte à deux battants avec Système de charnières sans dégagementᴹᑦ
LF24Z6330S
()
Réfrigérateur Counter-Depth MAXMC Zero ClearanceMC
Une apparence encastrée tout à fait impressionnante.
Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAXMC. Les charnières Zero ClearanceMC de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte*.
*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.
Grand ouvert
Nos charnières Zero ClearanceMC de pointe permettent une installation du réfrigérateur pratiquement affleurante à vos armoires de cuisine ainsi que l’ouverture complète des deux portes, sans espace supplémentaire requis*.
*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.
Conception de porte mince et élégante
Profitez d’un profil plus compact tout en conservant le même accès pratique à l’eau et aux glaçons ainsi que l’efficacité énergétique que vous attendez. Nos portes sont 43 % plus minces* que nos modèles précédents et se combinent parfaitement avec notre système de charnières Zero ClearanceMC pour une apparence impeccable qui rend ce modèle unique parmi les réfrigérateurs autoportants de LG.
* Par rapport au modèle précédent de réfrigérateur Counter-Depth MAX LRYKC2606 de LG.
Prenez les choses en main
Nos poignées de type barre hybrides redessinées offrent une allure élégante et moderne et assurent une ouverture facile, même lorsque votre réfrigérateur est entièrement rempli. Vous pouvez aussi opter pour des poignées dissimulées et pratiques afin d’accéder à vos aliments préférés de façon plus subtile.
Plus de fonctionnalités géniales
Allez au-delà des fonctionnalités de base. Chaque centimètre des réfrigérateurs Zero ClearanceMC de LG est doté de touches bien réfléchies qui contribueront à redéfinir votre cuisine.
Toutes les spécifications
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé