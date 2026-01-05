About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants, LF30S8210S

Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants, LF30S8210S

LF30S8210S
Vue avant de Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants et tiroir Full-ConvertMC, LF30S8210S
Front ouvert avec de la nourriture
Front ouvert sans nourriture
Détail
Dessin technique du réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF30S8210S : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 34 3/8 po (874 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF30S8210S de 36 po et 30 pi³ en acier inoxydable PrintProof™, présenté dans une cuisine moderne.
Tiroir avant ouvert
Détail
Tiroir complètement ouvert
Tiroir semi ouvert
Dispenser
Tiroir
Côté gauche
Côté droit
Vue arrière
Vue avant de Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants et tiroir Full-ConvertMC, LF30S8210S
Front ouvert avec de la nourriture
Front ouvert sans nourriture
Détail
Dessin technique du réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF30S8210S : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 34 3/8 po (874 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF30S8210S de 36 po et 30 pi³ en acier inoxydable PrintProof™, présenté dans une cuisine moderne.
Tiroir avant ouvert
Détail
Tiroir complètement ouvert
Tiroir semi ouvert
Dispenser
Tiroir
Côté gauche
Côté droit
Vue arrière

principales caractéristiques

  • 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants et tiroir Full-ConvertMC
  • Poignée de poche
  • Porte résistante aux claquements
  • Distributeur d’eau Interne
  • Cool Guard
  • Colour: Smudge Resistant Stainless Steel
Plus
Du rangement selon vos besoins

Du rangement selon vos besoins

Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité d’avoir plus de nourriture quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 30 pi³, vous aurez suffisamment d’espace pour tous vos besoins.

De l’eau fraîche et filtrée à portée de main

De l’eau fraîche et filtrée à portée de main

Accédez facilement à de l’eau fraîche et filtrée grâce au distributeur d’eau interne. Remplissez aisément et d’une seule main votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole d’eau froide.

Réfrigérateur ou congélateur – c’est votre choix!

MAXimisez votre espace avec plus de place pour les aliments frais ou congelés grâce au tiroir Full-ConvertMC polyvalent. Choisissez parmi cinq réglages de température pour une conservation optimale du vin, des produits de charcuterie, des boissons froides, des viandes, des fruits de mer ou des produits surgelés. Passez d’un réfrigérateur à un congélateur et vice-versa d’une simple pression du doigt. Faites-y tout entrer, de votre dernière course à l’épicerie à ce gâteau à la crème glacée surdimensionné. Des séparateurs réglables permettent de tout ranger et d’organiser.

*Image du produit à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.

Conçu dans un souci d’élégance

MAXimisez votre conception avec un appareil élégant et épuré contemporain. Des poignées dissimulées faciles d’accès mettent en valeur la porte plate pour rehausser le style de votre cuisine.

Fini les claquements!

MAXimisez votre conception avec une porte de réfrigérateur résistante aux claquements. Les charnières à fermeture progressive « attrapent » la porte pour la fermer en douceur et en silence – et l’empêcher de claquer. Votre cuisine restera paisible, et les petites mains qui pourraient être à la recherche d’une collation d’après-midi seront protégées.

Intérieur avec technologie Cool Guard

Les panneaux muraux vous aident à conserver votre fraîcheur grâce à une conception haut de gamme*.

*Comparativement aux autres modèles de LG. Basé sur des tests effectués en interne par LG entre les modèles LFXS30796D et LRFDS3006S et en combinaison avec les technologies Linear Cooling et Smart Cooling.

Step-by-step guide

Set up your new LG refrigerator: quick and easy

Follow our simple step-by-step video guide to install your new LG French door refrigerator, including unpacking, connections, levelling, and door alignment. Start storing today.

*Images based on a representative 3D model for illustrative purposes and may differ from the actual product. Installation steps, components, or features may vary by product model and local regulations. Always refer to your product manual for safety and model-specific instructions.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 34 3/8 po (874 mm), dégagements incl.

Caractéristique clé

  • CAPACITÉ - Total du volume (pi³)

    29,6

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"

  • PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)

    709

  • CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • CARACTÉRISTIQUES - InstaView

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Portes françaises (4 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur standard

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174060803

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    29,6

  • Volume du congélateur (pi³)

    8,4

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    18,0

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran à DEL

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    291

  • Profondeur sans la porte (po)

    30 1/8"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    34 3/8"

  • Poids brut (lb)

    313

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 7/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    70 1/4"

  • Dégagement pour l’installation

    Arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    35 3/4" x 70 1/4" x 34 3/8"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    48 7/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    40 1/2"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Oui

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Oui (porte gauche uniquement)

  • Porte dans la porte

    Non

  • InstaView

    Non

  • Mode sabbat

    Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Non

  • Tiroir_Congélateur

    2 non transparents

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Non

  • Éclairage du congélateur

    DEL sur le dessus

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Interne

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    2.5 / 2.7 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Oui

  • Machine à glaçons double

    Non

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    3,8

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons en cubes

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Poignée dissimulée (F ouverture facile)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Yes (-1 / 1 / 3 / 5℃ / Freezer)

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    709

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    6

  • Tablette en porte-à-faux

    Oui (hybride)

  • Tablette_Pliante

    Non

  • Tablette_Verre trempé

    4 divisibles

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

Ce que les gens disent

FAQ

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaViewMD?

Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.

Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.

Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+MD de LG?

La technologie DoorCooling+MD utilise des évents d’aération situés à l’avant du réfrigérateur pour diffuser un puissant jet d’air froid sur les articles rangés dans la porte.

Cela permet de conserver la fraîcheur de tous les aliments rangés dans la porte du réfrigérateur.

Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur?

Vous pouvez régler la température à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.

Si votre modèle prend en charge l’application LG ThinQMD, vous pouvez aussi régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.

Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur?

Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :

 

Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.

 

Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.

 

Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).

 

Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.