Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants, LF30S8210S

Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.

Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.