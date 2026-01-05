Réfrigérateur intelligent à profondeur standard MAXMCde 30 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants, LF30S8210S

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Du rangement selon vos besoins
Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité d’avoir plus de nourriture quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 30 pi³, vous aurez suffisamment d’espace pour tous vos besoins.