Avis de cessation du service Spotify

Merci d’avoir choisi les produits de LG Electronics.
Nous souhaitons vous informer que le service Spotify pour certains produits audio Multipièce sans fil LG ne sera plus offert en raison de l’abandon de l’ancien SDK [kit de développement logiciel] Spotify fourni par l’entreprise partenaire.
Services dont la cessation est prévue :
Service de diffusion de musique en continu Spotify
Modèles touchés :
▶ Barre de son
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Haut-parleur
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Date de fin du service :
31 mars 2026
Après la cessation du service :
Veuillez noter que le service Spotify ne sera plus disponible sur les modèles ci-dessus, car l’entreprise partenaire a cessé d’offrir la prise en charge du SDK Spotify hérité.
Clause de non-responsabilité :
Même si le manuel de l’utilisateur ou les descriptions du service sur LG.COM indiquent que cette fonctionnalité est prise en charge, la fin de cette fonctionnalité s’appliquera tout de même après la date de fin indiquée ci-dessus.