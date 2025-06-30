We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po)
Toutes les spécifications
ALIMENTATION
Type (w/ Watt)
Bloc d’alimentation (55W)
Entrée
100~240 V
Consommation normale en fonction (Typ)
45W
CC en arrêt (max)
Moins de 0,5W
CARACTÉRISTIQUES
HDCP
Oui
Télécommande
Oui
Sous-titres
Oui
Horloge automatique/manuelle
Oui
Activation/Désactivation de l’heure
Oui
Minuteur de mise en veille
Oui
Mise hors tension/Mise en veille automatique
Oui
Mode image
Éclatant, standard, cinéma, sport (Soccer), jeu
ARC-PC
16:9, Original, 4:3, Zoom, Numérisation simple
Vidéo ACR
16:9 – DTV, ATV, AV, Composante, numérisation simple HDMI – DTV, Composante, HDMI (720 pK) Original – DTV, ATV, AV, Composante, HDMI 4:3 – DTV, ATV, AV, Composante, Zoom HDMI – DTV, ATV, AV, Composante, HDMI
Lecteur DivX HD (lecteur multimédia USB)
Oui (avec codec DivX)
AVL (auto-volume)
Oui
Prêt à l’emploi
Oui
Assistant vocal (Audio Guidance)
Oui
Économie d’énergie intelligente
Non (Économie d’énergie)
ENTRÉE/SORTIE
HDMI
2 CH, HDMI 1.4
Composite
Oui (1CH)
Composante
Oui (1CH)
USB 2.0
Oui (USB 2.0)
Entrée RCA
Oui
DIMENSIONS/POIDS
Produit (avec socle) (L x H x P)
63,05 cm x 42,42 cm x 18,29 cm(25,0 po x 16,7 po x 7,2 po)
Produit sans socle (L x H x P)
63,5 cm x 38,60 cm x 7,62 cm(25,0 po x 15,2 po x 3,0 po)
Dimensions à l’expédition (L x H x P)
68,58 cm x 45,2 cm x 13,72 cm(27,8 po x 17,8 po x 5,4 po)
Poids du produit (avec socle)
3,22 kg (7,1 lb)
Poids du produit (sans socle)
3,08 kg (6,8 lb)
Poids (expédition)
4,81 kg (10,6 lb)
ACCESSOIRES
Télécommande
Oui
Cordon d’alimentation
Oui
GARANTIE
Garantie limitée
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
STANDARD
UL / cUL
Oui
FCC-B
Oui
ENTRÉE DU SYNTONISEUR
Numérique
ATSC
Analogique
NTSC M
FIXATION MURALE
VESA
100 x 100
QUALITÉ DE L’IMAGE
Taille de l’écran
69,85 cm (27,5 po)
Résolution
1 366 x 768
Gamme de couleurs (CIE1931)
68%
Couleurs (en bit)
8 bits
Intensité des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 M
Pas de pixel (mm)
0,44475 x 0,44925
Luminosité (typ.)
200 (Typ) 140 (Min.)
Taux de contraste (original)
1200:1 (Typ)
Temps de réponse_Type (GTG)
8 ms
Angle de vision (CR ≥ 10)
178/178 (CR≥10)
Traitement de la surface (reflet/antireflet)
Antireflet (Voile 1%)
SON
Type
Interne
Sortie haut-parleur
5W x 2
FRÉQUENCE – HDMI
Fréquence H
15,63 kHz~67,5 kHz
Fréquence V
23,976 Hz~70 Hz
