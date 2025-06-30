Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po)

Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po)

Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po)

28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU
LG Moniteur LG de classe TV HD 28 pouces (diagonale de 27,5 po), 28LM400B-PU

principales caractéristiques

  • Grand angle de visionnement HD TV 28 pouces
  • Double HDMI
  • Haut-parleurs intégrés 5 W x 2
  • Fixation au mur
  • Télécommande
Plus
Imprimer

Toutes les spécifications

ALIMENTATION

  • Type (w/ Watt)

    Bloc d’alimentation (55W)

  • Entrée

    100~240 V

  • Consommation normale en fonction (Typ)

    45W

  • CC en arrêt (max)

    Moins de 0,5W

CARACTÉRISTIQUES

  • HDCP

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Sous-titres

    Oui

  • Horloge automatique/manuelle

    Oui

  • Activation/Désactivation de l’heure

    Oui

  • Minuteur de mise en veille

    Oui

  • Mise hors tension/Mise en veille automatique

    Oui

  • Mode image

    Éclatant, standard, cinéma, sport (Soccer), jeu

  • ARC-PC

    16:9, Original, 4:3, Zoom, Numérisation simple

  • Vidéo ACR

    16:9 – DTV, ATV, AV, Composante, numérisation simple HDMI – DTV, Composante, HDMI (720 pK) Original – DTV, ATV, AV, Composante, HDMI 4:3 – DTV, ATV, AV, Composante, Zoom HDMI – DTV, ATV, AV, Composante, HDMI

  • Lecteur DivX HD (lecteur multimédia USB)

    Oui (avec codec DivX)

  • AVL (auto-volume)

    Oui

  • Prêt à l’emploi

    Oui

  • Assistant vocal (Audio Guidance)

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Non (Économie d’énergie)

ENTRÉE/SORTIE

  • HDMI

    2 CH, HDMI 1.4

  • Composite

    Oui (1CH)

  • Composante

    Oui (1CH)

  • USB 2.0

    Oui (USB 2.0)

  • Entrée RCA

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Produit (avec socle) (L x H x P)

    63,05 cm x 42,42 cm x 18,29 cm(25,0 po x 16,7 po x 7,2 po)

  • Produit sans socle (L x H x P)

    63,5 cm x 38,60 cm x 7,62 cm(25,0 po x 15,2 po x 3,0 po)

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P)

    68,58 cm x 45,2 cm x 13,72 cm(27,8 po x 17,8 po x 5,4 po)

  • Poids du produit (avec socle)

    3,22 kg (7,1 lb)

  • Poids du produit (sans socle)

    3,08 kg (6,8 lb)

  • Poids (expédition)

    4,81 kg (10,6 lb)

ACCESSOIRES

  • Télécommande

    Oui

  • Cordon d’alimentation

    Oui

GARANTIE

  • Garantie limitée

    1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

STANDARD

  • UL / cUL

    Oui

  • FCC-B

    Oui

ENTRÉE DU SYNTONISEUR

  • Numérique

    ATSC

  • Analogique

    NTSC M

FIXATION MURALE

  • VESA

    100 x 100

QUALITÉ DE L’IMAGE

  • Taille de l’écran

    69,85 cm (27,5 po)

  • Résolution

    1 366 x 768

  • Gamme de couleurs (CIE1931)

    68%

  • Couleurs (en bit)

    8 bits

  • Intensité des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 M

  • Pas de pixel (mm)

    0,44475 x 0,44925

  • Luminosité (typ.)

    200 (Typ) 140 (Min.)

  • Taux de contraste (original)

    1200:1 (Typ)

  • Temps de réponse_Type (GTG)

    8 ms

  • Angle de vision (CR ≥ 10)

    178/178 (CR≥10)

  • Traitement de la surface (reflet/antireflet)

    Antireflet (Voile 1%)

SON

  • Type

    Interne

  • Sortie haut-parleur

    5W x 2

FRÉQUENCE – HDMI

  • Fréquence H

    15,63 kHz~67,5 kHz

  • Fréquence V

    23,976 Hz~70 Hz

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous