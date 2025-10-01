Devenir un membre de LG

Les membres de LG sont soumis aux conditions d’utilisation du service LGE et à la politique de confidentialité ci-dessous. Par ailleurs, les conditions suivantes s’appliquent aux avantages réservés aux membres décrits sur cette page :

¹En tant que nouveau membre de LG, vous recevrez un coupon de bienvenue unique de 50 $ à échanger sur le magasin en ligne LG.com/ca lorsque vous dépensez 500 $ ou plus avant les taxes et les frais. Un coupon est émis pour chaque nouveau compte de membre de LG enregistré sur LG.com/ca à partir du 14 septembre 2023, conformément à nos conditions générales. Le coupon de bienvenue est valable pour tous les produits et accessoires offerts à l’achat en ligne sur LG.com/ca. Le coupon est valable pendant 90 jours à compter de la date de création. Le coupon de bienvenue ne peut être utilisé qu’une seule fois et ne sera pas émis de nouveau pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de retour partiel ou total ou d’annulation. Le code de réduction doit être appliqué au moment de passer à la caisse pour bénéficier de l’offre. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offres. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

²Installation de base gratuite pour les membres de LG à l’aide des connecteurs fournis avec les électroménagers, à l’exclusion des modifications apportées à votre domicile, y compris les travaux de menuiserie, de plomberie ou d’électricité. Pour les membres de LG qui achètent une sécheuse, le raccordement à l’évent et à la vapeur sera fourni gratuitement. Pour les membres de LG qui achètent une laveuse, le raccordement au tuyau d’eau sera fourni gratuitement. Cependant, les membres de LG doivent préparer les nouvelles pièces (par exemple, le tuyau d’eau, l’évent) avant la livraison. L’électroménager ne sera pas installé s’il n’y a pas d’alimentation électrique préexistante, de connexion ou de pièces nécessaires au moment de la livraison. L’emballage du produit sera retiré. Le coût de tout service supplémentaire, y compris, mais sans s’y limiter, l’installation d’une nouvelle conduite d’eau, est à la charge du membre de LG. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’achat. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

³À la date de livraison, LG accepte de ramasser les vieux électroménagers du membre de LG sans frais supplémentaires (à l’exception des téléviseurs, des micro-ondes, des aspirateurs, des électroménagers commerciaux, des réfrigérateurs d’une largeur supérieure à 36 pouces et des accessoires). Pour bénéficier de ce service, l’ancien électroménager doit être du même type et se trouver au même endroit que le nouvel appareil livré. L’ancien électroménager doit être vide et ne plus être raccordé aux branchements d’électricité, de gaz et/ou d’eau. Aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin du retrait, y compris, mais sans s’y limiter, des meubles, des portes ou des escaliers étroits, des jouets, des animaux de compagnie, de la neige, de la glace, etc. LG peut, à sa seule discrétion, refuser de livrer et/ou de ramasser votre électroménager si elle juge que les conditions sont trop dangereuses. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’achat. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.