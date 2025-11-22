Aire acondicionado LG Dual Inverter Winner Plus 9000 BTU - WIFI - 220V

* Las imágenes y videos anteriores son escenificados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Pueden existir variaciones según el entorno real de instalación del producto.

1)Ahorro de Energía

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG no Inverter (TS-H2465DAO).

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Comparación de tiempo para alcanzar 26.5 °C.

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (Convencional), US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

2)Enfriamiento Rápido

TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados no Inverter (TS-H2465DAO).

Fecha de prueba: 2016.12, Condiciones de prueba: Tamaño de la sala: 4.3 m × 7.0 m × 2.3 m, Temperatura interior 33 °C, Temperatura exterior 35 °C, Humedad relativa 60 %, Temperatura ajustada 26 °C, Método de prueba: Consumo de energía medido durante 8 h.

Modelos de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (Convencional), US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.