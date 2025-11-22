About Cookies on This Site

Combo LG Lavadora 25kg AIDD TurboWash Steam & Secadora 22kg ThinQ – Color Negro

WM25BFXS.DF22BFX
Características principales:

  • TurboWash360TM . Limpieza profunda en solo 30 minutos.
  • AI DD™: Detecta tejidos y cuida tus prendas.
  • LG Steam™: Reduce alérgenos para cuidar tu salud.
  • TurboSteam™
  • Gran Capacidad
  • Flow Sense™
2 Productos en este paquete
front view

WM25BFXS

Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™
front view

DF22BFXS6BK

Secadora de Carga Frontal – DF22BFXS6BK – 22 kg / 48 lbs – Color negro – ThinQ
Video mostrando de cerca la lavadora LG en la zona de lavado junto a la secadora LG, destacando su diseño y funcionalidad

Solución de lavado inteligente

Lavadora de LG con Perilla LCD

Intuitiva y fácil de usar

Control fácil con Perilla LCD

Detecta las prendas con tecnología de inteligencia artificial de LG

Lavado inteligente

AI DD™ ofrece ciclos de lavado eficientes

5 Jet Spray potentes dentro del tambor

Rápido y efectivo

Ciclo de lavado rápido de hasta 30 minutos

Vapor que penetra las telas desde los elevadores del tambor

Esteriliza tus prendas

Ciclo de vapor que ayuda a esterilizar la ropa

Una forma sencilla de renovar tu espacio

Control sencillo

Información clara con cada giro

La perilla digital con pantalla LCD ofrece una experiencia intuitiva y te da la información que necesitas en cada uso

Vive la experiencia de control sencillo

Accede a más de 20 ciclos y ajusta fácilmente cualquier otro desde el panel de control

Cuidado avanzado más rápido y fuerte con más vapor
TurboSteam™

Cuidado avanzado más rápido y fuerte con más vapor

Cuidado avanzado de la ropa gracias a una generación de vapor más rápida, mayor potencia de rociado y más cantidad de vapor.

Experimente la tecnología TurboSteam™

La tecnología TurboSteam ™ devuelve la ropa a la mejor forma rápidamente y ayuda a refrescar los tejidos y a reducir las arrugas.

Doble cuidado

Descubre las parejas de lavadora y secadora LG con encaje perfecto para cada espacio.

La vida inteligente comienza con ThinQ™

ThinQ™

La vida inteligente comienza con ThinQ™

Desde operar su secadora de forma remota hasta descargar ciclos adicionales, su secadora se ha vuelto más inteligente.

* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)

700 x 990 x 840

Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

840

Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

1 466

Peso (kg)

92,0

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

25

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de inicio

1-19 horas

Tipo de pantalla

Dial + botones táctiles y pantalla LCD+LED

Indicador de bloqueo de puerta

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

Añadir Prendas

AI DD

Reinicio automático

Sistema Centum

No

Elevador de tambor

Elevador de acero inoxidable

Luz en el tambor

Tambor interior grabado

Señal de fin de ciclo

ezDispense

No

Sistema de detección de espuma

Inverter DirectDrive

Patas niveladoras

LoadSense

Tambor de acero inoxidable

Steam

Steam+

No

TurboWash360˚

Tipo

Lavadora de carga frontal

Sensor de Vibración

Entrada de agua (caliente/fría)

Caliente & Fría

Nivel de agua

Automatico

MATERIAL Y ACABADO

Color de cuerpo

Acero negro

Tipo de puerta

Tapa de vidrio templado en color negro

OPCIONES/ACCESORIOS

LG TWINWash compatible

PROGRAMAS

Ropa de Bebe.

No

TECNOLOGÍA SMART

Ciclos descargables

Monitoreo de energía

Arranque remoto y monitor de ciclo

Diagnóstico inteligente

ThinQ (Wi-Fi)

Limpiador Tub Clean

Emparejamiento Inteligente

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)

686x989x756

Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

1 305

Peso (kg)

63,2

OPCIONES/ACCESORIOS

LG TWINWash compatible

MATERIAL Y ACABADO

Color de cuerpo

Acero negro

Tipo de puerta

Tapa de plástico en color negro

Parte trasera de tambor

Acero pintado

Parte lateral de tambor

Acero inoxidable

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

22

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de inicio

No

Tipo de pantalla

Dial + botones táctiles y pantalla LCD+LED

Indicador de bloqueo de puerta

No

Tipo de Indicador

LCD

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

No

AI DD

No

Verificación de instalación de 3 minutos

Condensador de limpieza automática

No

Reinicio automático

No

Luz en el tambor

AI Sensor Dry

DUAL Inverter HeatPump

No

Filtro de pelusa dual

No

Tambor interior grabado

No

Indicador de agua vacía

No

Señal de fin de ciclo

Puerta EasyLoad

No

Tipo de calor

Gas

Inverter DirectDrive

No

Motor inverter

No

Patas niveladoras

Indicador de bloqueo de ducto Flowsense

LoadSense

No

Puerta reversible

Sensor Dry

Tipo

Secadora a gas

SteamFresh

TurboSteam

PROGRAMAS

Secado rapido

Quick 40

No

OPCIONES ADICIONALES

Tiempo de secado

No

TECNOLOGÍA SMART

Emparejamiento Inteligente

Ciclos descargables

Monitoreo de energía

Arranque remoto y monitor de ciclo

Diagnóstico inteligente

ThinQ (Wi-Fi)

Experimenta este producto a tu alrededor.