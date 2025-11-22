We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo LG Lavadora 25kg AIDD TurboWash Steam & Secadora 22kg ThinQ – Color Negro
Combo LG Lavadora 25kg AIDD TurboWash Steam & Secadora 22kg ThinQ – Color Negro
Combo LG Lavadora 25kg AIDD TurboWash Steam & Secadora 22kg ThinQ – Color Negro
WM25BFXS.DF22BFX
()
2 Productos en este paquete
Solución de lavado inteligente
Intuitiva y fácil de usar
Control fácil con Perilla LCD
Lavado inteligente
AI DD™ ofrece ciclos de lavado eficientes
Rápido y efectivo
Ciclo de lavado rápido de hasta 30 minutos
Esteriliza tus prendas
Ciclo de vapor que ayuda a esterilizar la ropa
Una forma sencilla de renovar tu espacio
Control sencillo
Información clara con cada giro
La perilla digital con pantalla LCD ofrece una experiencia intuitiva y te da la información que necesitas en cada uso
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Vive la experiencia de control sencillo
Accede a más de 20 ciclos y ajusta fácilmente cualquier otro desde el panel de control
* Comparado con la tecnología de vapor convencional de LG
Experimente la tecnología TurboSteam™
La tecnología TurboSteam ™ devuelve la ropa a la mejor forma rápidamente y ayuda a refrescar los tejidos y a reducir las arrugas.
Doble cuidado
Descubre las parejas de lavadora y secadora LG con encaje perfecto para cada espacio.
* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS
- Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™
- Secadora de Carga Frontal – DF22BFXS6BK – 22 kg / 48 lbs – Color negro – ThinQ
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)
700 x 990 x 840
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)
840
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1 466
Peso (kg)
92,0
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
25
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de inicio
1-19 horas
Tipo de pantalla
Dial + botones táctiles y pantalla LCD+LED
Indicador de bloqueo de puerta
Sí
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
Añadir Prendas
Sí
AI DD
Sí
Reinicio automático
Sí
Sistema Centum
No
Elevador de tambor
Elevador de acero inoxidable
Luz en el tambor
Sí
Tambor interior grabado
Sí
Señal de fin de ciclo
Sí
ezDispense
No
Sistema de detección de espuma
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Patas niveladoras
Sí
LoadSense
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
Steam
Sí
Steam+
No
TurboWash360˚
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
Sensor de Vibración
Sí
Entrada de agua (caliente/fría)
Caliente & Fría
Nivel de agua
Automatico
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Acero negro
Tipo de puerta
Tapa de vidrio templado en color negro
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
Sí
PROGRAMAS
Ropa de Bebe.
No
TECNOLOGÍA SMART
Ciclos descargables
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Emparejamiento Inteligente
Sí
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)
686x989x756
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1 305
Peso (kg)
63,2
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Acero negro
Tipo de puerta
Tapa de plástico en color negro
Parte trasera de tambor
Acero pintado
Parte lateral de tambor
Acero inoxidable
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
22
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de inicio
No
Tipo de pantalla
Dial + botones táctiles y pantalla LCD+LED
Indicador de bloqueo de puerta
No
Tipo de Indicador
LCD
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
No
AI DD
No
Verificación de instalación de 3 minutos
Sí
Condensador de limpieza automática
No
Reinicio automático
No
Luz en el tambor
Sí
AI Sensor Dry
Sí
DUAL Inverter HeatPump
No
Filtro de pelusa dual
No
Tambor interior grabado
No
Indicador de agua vacía
No
Señal de fin de ciclo
Sí
Puerta EasyLoad
No
Tipo de calor
Gas
Inverter DirectDrive
No
Motor inverter
No
Patas niveladoras
Sí
Indicador de bloqueo de ducto Flowsense
Sí
LoadSense
No
Puerta reversible
Sí
Sensor Dry
Sí
Tipo
Secadora a gas
SteamFresh
Sí
TurboSteam
Sí
PROGRAMAS
Secado rapido
Sí
Quick 40
No
OPCIONES ADICIONALES
Tiempo de secado
No
TECNOLOGÍA SMART
Emparejamiento Inteligente
Sí
Ciclos descargables
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
Producto Recomendado