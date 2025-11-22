Combo LG Lavadora 25kg AIDD TurboWash Steam & Secadora 22kg ThinQ – Color Gris

*Pruebas realizadas por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y el tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

**La detección de IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

***Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.