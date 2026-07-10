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Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ

Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ

WK22VS6P
Vista frontal de Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
Vista frontal de Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P
LG Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ, WK22VS6P

Características principales:

  • Todo en un solo cuerpo (Lavadora y Secadora)
  • Panel de control central
  • AI DD, AI Sensor Dry
  • AI Assistant + ThinQ
Más

Nueva solución de lavado integrada en UN SOLO EQUIPO

La torre de lavado LG WashTower™ es la primera lavadora y secadora integradas en un solo equipo que ofrece la solución perfecta a lo que necesita en la vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.

 

Un video se abre con una pantalla dividida, que muestra un sol radiante con un rayo de luz circular y a su alrededor un barco que forma un círculo perfecto de olas en el agua. La siguiente captura de pantalla dividida muestra un círculo perfecto dentro de un edificio mirando al cielo y un círculo en el centro de una ola de agua. La siguiente captura de pantalla dividida muestra un colorido molinete girando en círculos y una ola de agua. Hay láseres azules disparando en la pantalla, con líneas rectas y círculos sobre las imágenes circulares del vídeo. La siguiente captura de pantalla dividida muestra un círculo en las nubes, con el sol en el centro y una burbuja circular flotando en el cielo. Los láseres continúan dibujando en el video con líneas y círculos. La última captura de pantalla dividida muestra una bocanada circular de humo y agua rociada en un círculo, y las líneas de láser se convierten en la Torre de Lavado LG sobre un fondo negro. A continuación, la captura de pantalla dividida vuelve con el tambor de la lavadora. En la parte superior de la pantalla, la lavadora se está llenando de vapor y en la parte inferior el agua circula alrededor del tambor. La siguiente imagen es un círculo que se dividió a la mitad. La mitad superior muestra un primer plano del vapor en la ropa y la inferior un primer plano del agua en la ropa. La cámara se desplaza para mostrar el panel de control de la Torre de Lavado LG en línea recta y luego en ángulo. Finalmente, una Torre de Lavado LG en blanco y negro se encuentra en ángulo en un espacio industrial con el logo de la Torre de Lavado LG, en un lugar prominente en el centro hacia la derecha.
Una Torre de Lavado LG se ubica de frente con una pared de ventanas detrás. La puerta superior está ligeramente entreabierta, mostrando una luz azul que brilla en el interior. La puerta inferior está completamente abierta, mostrando la luz azul que brilla y las líneas que conectan con el ícono AI que indica la tecnología y la conexión.

Una torre de innovación para el lavado

Su tecnología de inteligencia incorporada AI DD, identifica los ciclos óptimos de lavado y secado para las prendas.

Tome el control con su panel de control central

Un panel de control todo en uno, en el lugar y alcance ideal, tan intuitivo que se preguntará por qué no existía antes.

Acceso fácil a las funciones con el control central
Acceso fácil a las funciones con el control central

Disfruta de un asistente que sabe lo mejor de lavado

* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS.

Fondo gris con el logotipo de la garantía de 10 años de Inverter DirectDrive, el logotipo de Inverter DirectDrive y un botón rojo con la leyenda "Más información" que lleva a los visitantes al micro sitio de Core Tech.

Mayor durabilidad, menos vibración, menos ruido

El Motor LG Inverter Direct Drive de alta eficiencia mejora el rendimiento de lavado y la durabilidad del equipo, pero sin el ruido y sin vibración. Además, el motor Inverter DD disipa menos energía, reduciendo el consumo de electricidad. Cuenta con 10 Años de Garantía.

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

RESUMEN

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DIMENSIONES

WK22VS6P_Dimention_D
CAPACIDAD
22 Kg
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDO)
189 x 70 x 77

Todas las especificaciones

CAPACIDAD

  • Capacidad (Kg)

    22kg/22kg

ESPECIFICACIONES

  • Tipo

    Lavadora y Secadora

  • Tipo de carga

    Carga Frontal

SISTEMA DE LAVADO Y TECNOLOGÍA

  • Sistema ECO Hybrid

    NO

  • Motor LG Inverter AI Direct Drive™

    Si

  • Sistema anti vibración True Balance™

    Si

  • Sistema de lavado 6 Motion DD™

    Si

  • Función TurboWash (lavado rápido)

    No

FUNCIONES

  • Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™

    Si

  • NFC Tag on

    NO

  • LG ThinQ Conectividad Wi-Fi

    Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones mm(Ancho x Profundo x Alto)

    700 x 770 x 1,890

  • Peso (Kg)

    141,6

PROGRAMAS DE LAVADO

  • Programas de lavado

    6

  • Ciclos con vapor Steam™

    No

  • Ciclo anti alergias

    No

  • Cold Wash™

    No

  • Función auto limpieza de tina

    Si

SEGURIDAD Y OTRAS FUNCIONES

  • Seguro para niños

    Si

PROGRAMAS DE SECADO

  • Sistema de secado

    Si

  • Número de programas de secado

    6

DISEÑO

  • Color

    Plata

  • Tipo de panel

    LED

  • Pedestal

    No

  • Tipo de puerta

    Vidrio templado

  • Tipo de tina

    Alcosta

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