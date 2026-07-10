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La torre de lavado LG WashTower™ es la primera lavadora y secadora integradas en un solo equipo que ofrece la solución perfecta a lo que necesita en la vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.