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Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow

Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow

GB45SPP
Vista frontal de Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow GB45SPP
LG Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow, GB45SPP
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Vista frontal de Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow GB45SPP
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LG Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow, GB45SPP
LG Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow, GB45SPP

Características principales:

  • Door Cooling
  • Multi-Air Flow
  • Moist Balance Crisper (Plástico)
  • Fresh Zone (Meat Tray)
  • Compresor Smart Inverter:10 años de Garantía
  • WIFI Smart Diagnosis
Más

Smart Diagnosis™

Si el refrigerador experimenta un problema, Smart Diagnosis ayudará a remediar la situación. Al detectar cualquier inconveniente, Smart Diagnosis ayuda a nuestros representantes del call center a diagnosticar la mayoría de los problemas a través del teléfono, previniendo visitas técnicas que puedan resultar costosas e innecesarias.
Multi Air Flow

Enfriamiento Rápido y Uniforme

El aire frío es distribuido a cada espacio del refrigerador gracias a sus múltiples salidas de aire.

Bandeja plegable en 2 pasos

La nueva bandeja plegable en 2 pasos se retrae para abrir espacio a todo tipo de elementos, incluidos recipientes grandes y botellas altas.

24 horas de enfriamiento uniforme

Control de temperatura preciso.
DoorCooling ™

Enfría hasta un 32%* más rápido y uniforme

Las rejillas de ventilación, ubicadas en la parte frontal del refrigerador, ayudan a mantener la temperatura para conservar frescos los alimentos.

Ahorra energía con Smart Inverter Compressor

El Smart Inverter Compressor está diseñado para operar de manera inteligente, ajustando su funcionamiento según las condiciones de uso, lo que puede contribuir a una mayor eficiencia energética frente a sistemas convencionales.

FRESHBalancer®

Ajusta la Configuración de humedad

Prolonga el buen estado de tus frutas y vegetales al optimizar los niveles de humedad en el Fresh Balancer®.

Moist Balance Crisper™

Moist Balance Crisper ™ es una innovadora tapa de caja con diseño de celosía que mantiene la humedad al nivel óptimo. Esto mantiene las frutas frescas y los vegetales crujientes por más tiempo.
Frutas y verduras más frescas por más tiempo
Fresh Zone

Frutas y verduras más frescas por más tiempo

El cajón de Fresh Zone, conserva la humedad de forma segura, mientras que los controladores en movimiento mantienen la humedad óptima para frutas y verduras, según el modo que configures.
Ahorra tiempo en el descongelado de carnes
Fresh 0 Zone

Ahorra tiempo en el descongelado de carnes

Fresh 0 Zone se mantiene en una temperatura alrededor de 0℃ para que puedas almacenar carnes que desees cocinar al momento, sin tener que esperar a que descongelen.

Eficiencia energética y mayor durabilidad

La luz LED te brinda mayor eficiencia energética y tiene un mayor tiempo de vida que la luz interna convencional.
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* Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG para medir la fluctuación de temperatura pico a pico promedio en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos LGE Bottom Freezer GBB72NSDFN (±0,5 ℃), French Door GF-L570PL (±0,5 ℃), Side by Side J811NS35 (±0,5 ℃), Top Freezer B607S (±0,5 ℃) y Top Freezer B606S (±1,0 ℃).
* Sin configuración de temperatura normal ni carga. El resultado puede varias según el uso actual.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG al comparar el tiempo necesitado para que la temperatura del cajón de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo LGE's Non-DoorCooling ™ (GBB60NSZHE) y el modelo DoorCooling ™ (GBB72NSDFN).
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

RESUMEN

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DIMENSIONES

LT57BPSX
Capacidad
461 Litros
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
70 x 70 x 185
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
NatureFRESH™
BENEFICIO ADICIONAL
Compresor Smart Inverter:10 años de Garantía

Todas las especificaciones

PESO(KG)

  • Neto

    84 Kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • ThinQ ™ (Conectividad Wi-Fi)

  • Pantalla

    LED Exterial

  • Bloqueo para Niños

    SI

  • Congelador Express

    SI

  • Alarma Puerta

    SI

  • Control de Temperatura Sensor Digital

    SI

  • Tipo de Manija

    ABS –Short- Bolsillo

  • Almacenamiento de botellas 2ℓ

    SI

  • Bandeja de Hielo Móvil

    SI

  • Dispensador de agua

    SI

  • Puertas reversibles

    SI

  • Bandeja de Huevos

    SI

  • Cajones en puerta – Transparente (4 Half+ 2 Full)

    SI

DIMENSIONES

  • Ancho (cm)

    70

  • Profundidad (cm)

    70

  • Alto (cm)

    185

CAPACIDAD

  • Capacidad Total

    461 L

  • Congelador Neto

    133 L

  • Refrigerador Neto

    328 L

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Clasificación Energética (RETIQ)

    A

  • Consumo Energético

    32,5 kWh/M

  • Refrigerante

    R600a

  • Cantidad Refrigerante

    63g

  • Clase de clima

    T

  • Código de Barras

    8806091139177

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