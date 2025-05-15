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Nevera LG Bottom Mount 461L Plata Disp. agua Multi Air Flow
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RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
PESO(KG)
Neto
84 Kg
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ThinQ ™ (Conectividad Wi-Fi)
Sí
Pantalla
LED Exterial
Bloqueo para Niños
SI
Congelador Express
SI
Alarma Puerta
SI
Control de Temperatura Sensor Digital
SI
Tipo de Manija
ABS –Short- Bolsillo
Almacenamiento de botellas 2ℓ
SI
Bandeja de Hielo Móvil
SI
Dispensador de agua
SI
Puertas reversibles
SI
Bandeja de Huevos
SI
Cajones en puerta – Transparente (4 Half+ 2 Full)
SI
DIMENSIONES
Ancho (cm)
70
Profundidad (cm)
70
Alto (cm)
185
CAPACIDAD
Capacidad Total
461 L
Congelador Neto
133 L
Refrigerador Neto
328 L
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Clasificación Energética (RETIQ)
A
Consumo Energético
32,5 kWh/M
Refrigerante
R600a
Cantidad Refrigerante
63g
Clase de clima
T
Código de Barras
8806091139177
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