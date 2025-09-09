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Nevera LG Congelador Superior 262L Plata DoorCooling

Nevera LG Congelador Superior 262L Plata DoorCooling

VT26WGPX
Vista frontal de Nevera LG Congelador Superior 262L Plata DoorCooling VT26WGPX
Nevera LG VT26WGPX puertas abiertas
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda puertas abiertas
Nevera LG VT26WGPX acercamiento almacenamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento cajon de almacenamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento congelador puerta abierta
Nevera LG VT26WGPX puertas medio abiertas acercamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento control de temperatura
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda desde arriba
Nevera LG VT26WGPX consumo energético
Vista frontal de Nevera LG Congelador Superior 262L Plata DoorCooling VT26WGPX
Nevera LG VT26WGPX puertas abiertas
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda puertas abiertas
Nevera LG VT26WGPX acercamiento almacenamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento cajon de almacenamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento congelador puerta abierta
Nevera LG VT26WGPX puertas medio abiertas acercamiento
Nevera LG VT26WGPX acercamiento control de temperatura
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda
Nevera LG VT26WGPX vista frontal izquierda desde arriba
Nevera LG VT26WGPX consumo energético

Características principales:

  • LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura
  • DoorCooling⁺™ Proporciona Frescura de Manera Uniforme y rápida
  • Multi Air Flow: Enfriamiento rápido y uniforme
  • Moist Pull-out-tray, bandeja extraible
  • Smart Diagnosis, Diagnostico inteligente de tu producto
  • Compresor Smart Inverter: 10 años de garantía
Más

RESUMEN

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DIMENSIONES

VT26WGPX
Capacidad de almacenamiento de congelador (L)
58
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 680 x 637
Door Cooling+
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Top Mount

  • Grado de Consumo de Energía

    B

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del producto (kg)

    51

  • Peso de paquete (kg)

    55

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 680 x 637

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

MATERIAL Y ACABADO

  • Acabado (puerta)

    P/S3

  • Puerta (Material)

    PET

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Dispensador solo de agua

    Externo

  • Máquina de hielo automática

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Manual_Ice Maker

    1 palanca 2 bandejas

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter

TECNOLOGÍA SMART

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Smart Diagnosis

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Luz del refrigerador

    Luz LED superior

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Hygiene Fresh

    No

  • Estante_Vidrio Templado

    2

  • Puerta de cesta_Transparente

    1 Tanque Agua + 1 Repisa + 1 Repisa alta

  • Caja de las verduras

    Sí (1)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Estante_Vidrio Templado

    1

  • Puerta de cesta_Transparente

    2

CAPACIDAD

  • Total Capacidad de almacenamiento de congelador (L)

    206

  • Capacidad de almacenamiento de congelador (L)

    58

  • Total capacidad de almacenamiento (L)

    264

Qué opina la gente

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.

Q.

¿Es útil un refrigerador de doble puerta?

A.

También conocidos como refrigeradores congeladores Combi, los refrigeradores de doble puerta ofrecen la comodidad de tener una sección de congelador separada para todos sus alimentos congelados. Los refrigeradores Combi LG tienen un 70% de espacio de refrigerador y un 30% de espacio de congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.

Q.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?

A.

Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.

Q.

¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.

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