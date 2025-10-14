We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proyector LG CineBeam Q 4K UHD portátil de hasta 120" con diseño minimalista
Características principales:
- Proyección 4K UHD hasta 120" para cine en casa y exteriores
- Colores vivos con DCI-P3 154% y triple láser RGB
- Brillo de 600 ANSI lúmenes para imágenes más nítidas
- Diseño compacto y minimalista, fácil de llevar
- Altavoz integrado de 4W para sonido inmediato
- Ajuste automático de pantalla en segundos
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Según pruebas internas, el brillo se ha mejorado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo CineBeam Q anterior (HU710PB).
Vive el cine en cualquier lugar
Convierte cualquier espacio en tu sala de cine personal con un proyector compacto que ofrece calidad premium y fácil instalación.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Tan compacto como siempre. Más nítido que nunca.
Disfruta de resolución 4K UHD en hasta 120”, con detalles vivos, colores precisos (DCI-P3 154%) y un contraste de 450,000:1. Ahora 20% más brillante que la generación anterior.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El tamaño de la pantalla puede variar en función de la distancia de proyección.
*Si hay obstáculos, como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.
*Las cifras de los valores medidos de la gama de colores proceden de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
*Según pruebas internas, el brillo se ha mejorado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo CineBeam Q anterior (HU710PB).
20% más brillo en cada escena
Con 600 lúmenes ANSI, cada proyección se siente más intensa y atractiva, incluso en ambientes con más luz.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
**Según pruebas internas, el brillo se ha mejorado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo CineBeamQ anterior (HU710PB).
Descubre todo el espectro de color
Su amplia gama DCI-P3 154% garantiza colores vibrantes y precisos que dan vida a cada imagen.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.
*Las cifras de los valores medidos de la gama de colores proceden de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Colores intensos con triple láser
La tecnología RGB Láser ofrece mayor brillo y riqueza cromática para una experiencia envolvente en cada proyección.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.
*El láser RGB ofrece una fuente de luz independiente para el rojo, el verde y el azul.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Negros profundos, detalles más nítidos
El contraste de 450,000:1 realza hasta los matices más oscuros, mostrando escenas llenas de realismo y detalle.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Diseño Q minimal
Ligero, compacto y con un estilo elegante que se integra en cualquier espacio de tu hogar, sin sacrificar potencia.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Práctico y versátil con asa 360°
Su asa giratoria es portátil y funciona también como soporte. Proyecta en paredes, pantallas o incluso en el techo, disfrutando 4K donde quieras.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Inicio rápido, imagen perfecta
Olvídate de ajustes complejos. El CineBeam Q se adapta a tu espacio para darte la mejor vista en segundos.
Ajuste automático de pantalla
Corrige el enfoque y el encuadre de manera automática para una configuración rápida y precisa.
Escalado y desplazamiento de pantalla
Ajusta fácilmente el tamaño y posición de la proyección a la pared de tu preferencia.
Ajuste según color de pared
Elige entre 8 modos para mejorar la proyección según el color de tu pared, logrando siempre la mejor imagen.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.
*Si hay obstáculos, como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.
*Si la distancia desde la pantalla es superior a 2 m o la inclinación es superior a 25 grados, es posible que el ajuste automático de la pantalla no funcione correctamente.
*En el caso del LG CineBeam Q (PU600U), es posible que la función de escalado/desplazamiento de la pantalla requiera una actualización por parte del usuario.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios relacionados. Es posible que algunos servicios independientes requieran el pago de una suscripción, que no se incluye (se adquiere por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
"Totalmente listo para conectarse"
Airplay & Screen Share 1)
De tu celular a la pantalla gigante
Comparte contenido con AirPlay para Apple o Screen Share para Android. Disfruta fotos, música y videos en formato grande y sin cables.
Bluetooth y altavoz de 4W 2)
Sonido envolvente en casa
Sus bocinas integradas y el emparejamiento Bluetooth dual llenan tu sala con un audio potente y envolvente.
1) *Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector. Este proyector es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior, o macOS 10.14.5 o posterior.
**Compatible con Android o Windows 8.1 y versiones posteriores.
***Dependiendo del entorno Wi-Fi y la versión de firmware de los dispositivos externos conectados, es posible que estas funciones no funcionen correctamente.
***Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
2) *Compatible con BT 5.0 y superior. Es posible que el sonido entre los dos dispositivos conectados no coincida.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
3) *Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior). }
Conecta todo lo que quieras
Compatible con múltiples interfaces, puedes conectar fácilmente tus dispositivos favoritos mediante sus puertos.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Admite 4K a 30 Hz conectando el dispositivo externo con un puerto USB tipo C y no admite HDR.
*Este proyector no tiene batería integrada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.
Tu espacio, reinventado con proyección impulsada por IA
Transforma tus paredes en lienzos vivos gracias a proyecciones generadas con IA. Personaliza cada momento creando imágenes únicas que se adaptan a tu estilo y estado de ánimo, dándole a tu hogar un toque innovador y dinámico.
*Para utilizar el servicio, es necesario descargar la aplicación Jector AI a través de LG Content Store y registrarse con una cuenta independiente. Jector AI está disponible en los modelos con webOS 6.0, webOS 23 o webOS 24.
**Se requiere una suscripción mensual de 6,99 $ para generar más de tres imágenes de IA al mes, con o sin audio.
***El tiempo de generación de imágenes puede variar en función de la complejidad de la imagen.
***Jector AI solo es compatible con inglés y coreano.
Calculadora de Proyección LG
"¿Encajará en mi espacio?"
Para asegurarte de que el proyector funcionará en tu espacio, utiliza la calculadora de proyección de LG.
"¿Qué contiene la caja?"
1/2. Adaptador + cable de alimentación, 3. Control remoto
Todas las especificaciones
