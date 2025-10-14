Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Proyector LG CineBeam Q 4K UHD portátil de hasta 120" con diseño minimalista

PU600U
Vista frontal con manija y lente
Características principales:

  • Proyección 4K UHD hasta 120" para cine en casa y exteriores
  • Colores vivos con DCI-P3 154% y triple láser RGB
  • Brillo de 600 ANSI lúmenes para imágenes más nítidas
  • Diseño compacto y minimalista, fácil de llevar
  • Altavoz integrado de 4W para sonido inmediato
  • Ajuste automático de pantalla en segundos
Más
"4K cinematográfico más brillante"

Vista lateral del proyector LG CineBeam Q PU600U.

Vista lateral del proyector LG CineBeam Q PU600U.

Pantalla 4K UHD de 120", diseño minimal Q, 600 lúmenes ANSI, triple láser y ajuste automático.

Vive el cine en cualquier lugar

Convierte cualquier espacio en tu sala de cine personal con un proyector compacto que ofrece calidad premium y fácil instalación.

Video del proyector LG CineBeam Q en acción.

Video of LG CineBeam Q projector.

CALIDAD DE IMAGEN, DISEÑO, FÁCIL CONFIGURACIÓN

Tan compacto como siempre. Más nítido que nunca.

Disfruta de resolución 4K UHD en hasta 120”, con detalles vivos, colores precisos (DCI-P3 154%) y un contraste de 450,000:1. Ahora 20% más brillante que la generación anterior.

4K UHD

Resolución de 3840 x 2160

DCI-P3 154%

(General) Gama de colores, láser RGB

450,000:1

Relación de contraste

600

Brillo en lúmenes ANSI

Tres personas con atuendos verde, amarillo y azul.

4K UHD 2160p

Tres personas con atuendos verde, amarillo y azul.

FHD 1080p

*Según pruebas internas, el brillo se ha mejorado de 500 a 600 lúmenes ANSI en comparación con el modelo CineBeam Q anterior (HU710PB).

20% más brillo en cada escena

Con 600 lúmenes ANSI, cada proyección se siente más intensa y atractiva, incluso en ambientes con más luz.

Descubre todo el espectro de color

Su amplia gama DCI-P3 154% garantiza colores vibrantes y precisos que dan vida a cada imagen.

Colores intensos con triple láser

La tecnología RGB Láser ofrece mayor brillo y riqueza cromática para una experiencia envolvente en cada proyección.

Negros profundos, detalles más nítidos

El contraste de 450,000:1 realza hasta los matices más oscuros, mostrando escenas llenas de realismo y detalle.

Diseño Q minimal

Ligero, compacto y con un estilo elegante que se integra en cualquier espacio de tu hogar, sin sacrificar potencia.

El proyector LG CineBeam Q siendo desmontado y ensamblado.

LG CineBeam Q

Práctico y versátil con asa 360°

Su asa giratoria es portátil y funciona también como soporte. Proyecta en paredes, pantallas o incluso en el techo, disfrutando 4K donde quieras.

Persona sosteniendo el asa giratoria 360° del CineBeam Q.
Video mostrando el asa giratoria 360° del LG CineBeam Q.
Persona cargando el CineBeam Q fácilmente con su asa portátil.

Inicio rápido, imagen perfecta

Olvídate de ajustes complejos. El CineBeam Q se adapta a tu espacio para darte la mejor vista en segundos.

Ajuste automático de pantalla

Corrige el enfoque y el encuadre de manera automática para una configuración rápida y precisa.

Escalado y desplazamiento de pantalla

Ajusta fácilmente el tamaño y posición de la proyección a la pared de tu preferencia.

Ajuste según color de pared

Elige entre 8 modos para mejorar la proyección según el color de tu pared, logrando siempre la mejor imagen.

*En el caso del LG CineBeam Q (PU600U), es posible que la función de escalado/desplazamiento de la pantalla requiera una actualización por parte del usuario.

Interfaz de inicio webOS y control remoto del CineBeam Q.

webOS: un mundo de entretenimiento

Accede directamente a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV gracias a webOS, con la misma comodidad que una Smart TV.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

"Totalmente listo para conectarse"

Airplay & Screen Share 1)

De tu celular a la pantalla gigante

Comparte contenido con AirPlay para Apple o Screen Share para Android. Disfruta fotos, música y videos en formato grande y sin cables.

Bluetooth y altavoz de 4W 2)

Sonido envolvente en casa

Sus bocinas integradas y el emparejamiento Bluetooth dual llenan tu sala con un audio potente y envolvente.

"Compatibilidad con baterías externas 3) "

Puede utilizarlo en exteriores conectando una batería externa al puerto USB tipo C.

*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa (20 V/3,25 A o superior).

Conecta todo lo que quieras

Compatible con múltiples interfaces, puedes conectar fácilmente tus dispositivos favoritos mediante sus puertos.

*Este proyector no tiene batería integrada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.

Tu espacio, reinventado con proyección impulsada por IA

Transforma tus paredes en lienzos vivos gracias a proyecciones generadas con IA. Personaliza cada momento creando imágenes únicas que se adaptan a tu estilo y estado de ánimo, dándole a tu hogar un toque innovador y dinámico.

Video del LG CineBeam proyectando pantalla Jector AI.

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

Calculadora de Proyección LG

"¿Encajará en mi espacio?"

Para asegurarte de que el proyector funcionará en tu espacio, utiliza la calculadora de proyección de LG.

"¡Calcula ahora!"

"¿Qué contiene la caja?"

1/2. Adaptador + cable de alimentación, 3. Control remoto

