Hay cinco televisores QNED, uno en el medio mirando hacia adelante. Dos se colocan en el lado izquierdo y dos se colocan en el lado derecho. Hay una imagen de un desierto morado en la noche en el televisor de la izquierda, una cueva helada azul en el segundo televisor de la izquierda, acantilados de color naranja en un espiráculo uno frente al otro en el televisor del medio, un desierto amarillo brillante en el televisor de la derecha y un vasto campo verde abierto en el televisor de la derecha.