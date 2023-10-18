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Agrega vida a tus juegos con los Colores QNED
Videojuegos avanzados en 8K
Obtén una clara visualización de la victoria
En el fondo, se muestra la imagen de una nave espacial rodeada de asteroides. La parte del medio de la nave se destaca en otra imagen divida en dos: la izquierda dice 4K y es menos brillante, y la derecha dice 8K y es más brillante.
**Disponible solo en modelos 8K (QNED99/95).
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
*QNED99/90/85/80 cuentan con AMD FreeSync™ Premium.
*QNED99/90/85/80 cuentan con VRR.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
Videojuegos avanzados en 8K
Especificaciones de juegos tomadas en serio
El QNED de LG admite Dolby Vision© HDR a 4K 120Hz y es el sueño de los jugadores ALLM y eARC con las últimas especificaciones de HDMI 2.1 reducen el desenfoque del movimiento y el efecto fantasma para que disfrutes de un juego inmersivo y rápido en alta resolución.
El televisor QNED TV se encuentra en una sala de juegos roja con muchos paneles de iluminación. En la pantalla del televisor, se ven dos buques pirata en un océano enfurecido.
*QNED99/90/85/80 cuentan con 4K 120Hz y VRR.
*QNED80 no admite HDR Dolby Vision®.
Dolby Vision IQ y Dolby Atmos
Equipados para una inmersión intensa
Dolby Vision IQ y Dolby Atmos optimizan la calidad de la imagen y del sonido para que sientas que realmente estás en medio de la acción. La calidad de la imagen se ve mejorada utilizando los metadatos y los sensores de luz integrados en los televisores en función del género del contenido y del entorno, mientras que los sistemas de audio ofrecen un sonido envolvente multidimensional.
Un auto de carrera se dirige ávidamente hacia el televisor QNED y se puede visualizar el efecto de sonido. Se muestran los logotipos de Dolby Vision IQ y Dolby Atmos.
*QNED99/95/90/85 cuentan con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos.
HGiG
Asociado con los profesionales
LG se asocia con algunas de los principales nombres en la industria de los videojuegos, desde desarrolladores hasta empresas, en HGiG. Juntos estamos trabajando para garantizar una mayor sinergia entre nuestros televisores y las consolas de juegos para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de juegos HDR posible.
*HGiG es un grupo voluntario de compañías de las industrias de juegos y pantallas de TV, que se reúnen para especificar y poner a disposición de los usuarios las pautas públicas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
Optimizador de juegos
Querrás que esto tenga un atajo
El optimizador de juegos hace que sea más fácil tener una mejor experiencia de juego, sin importar el tipo de juego que estés jugando, con dos menús fáciles de navegar. En la pestaña Juegos, puedes seleccionar el género y el modo de tu juego para una rápida optimización, mientras que en la pestaña Imagen puedes perfeccionar aún más la pantalla para adaptarla a tus necesidades.
*La disponibilidad de actualizaciones de software puede variar según el modelo y la región.
*Los elementos del menú de Optimizador de Juegos pueden variar según la serie.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de la función.
Panel de control para juegos
Mantén el control sin interrumpir tu inmersión
El nuevo Panel de control para juegos ofrece fácil acceso a los ajustes de juegos básicos, y te permite configurar los ajustes de un vistazo sin interrumpir tu inmersión. También ofrece acceso rápido al menú completo del optimizador de juegos para que tengas un control más práctico.
Unos robots militares marchan en el fondo y hay una ventana emergente del Panel de control para juegos.
*La disponibilidad de actualizaciones de software puede variar según el modelo y la región.
NVIDIA GEFORCE Now
Miles de juegos por encargo
Ingresa en un mundo de juegos más amplio directamente desde tu QNED de LG, gracias a nuestra nueva sociedad con NVIDIA GEFORCE Now. No solo te permite elegir de entre miles de juegos nuevos, sino que también te permite retomar desde donde dejaste tu juego en otros dispositivos y disfrutar de los últimos juegos de consola sin necesidad de tener hardware adicional.
Hay tres televisores: uno en el medio mirando al frente con los logotipos de NVIDIA GEFORCE NOW en pantalla. El televisor de la izquierda muestra una partida de Splitgate en pantalla y el de la derecha muestra una partida de Cyberpunk 2077.
*Las asociaciones admitidas pueden variar según el país.
* Panel de Control para Juegos & Optimizador de Juegos en la nube estará disponible a partir de la segunda mitad de 2022.
*Los modelos pueden variar según país y región