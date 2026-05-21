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Pack | Lave-linge 20kg | TurboWash™ | Steam™| AI DD™ + Sèche-linge | 18 kg | Dual Dry™

Label Energy_F20P12BST.pdf
Classe énergétique : UE
[No.124 RH8P12BS].pdf
Classe énergétique : UE
WMWM
Label Energy_F20P12BST.pdf
Classe énergétique : UE
[No.124 RH8P12BS].pdf
Classe énergétique : UE
WMWM

Pack | Lave-linge 20kg | TurboWash™ | Steam™| AI DD™ + Sèche-linge | 18 kg | Dual Dry™

LG F20P12BST.RH8P12B
Vue avant de Pack | Lave-linge 20kg | TurboWash™ | Steam™| AI DD™ + Sèche-linge | 18 kg | Dual Dry™ LG F20P12BST.RH8P12B
LG F20P12BST Vue de face
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de côté
Schéma technique du lave-linge 20 kg LG F20P12BST indiquant une hauteur de 990 mm, une largeur de 700 mm et une profondeur de 770 mm.
Technologie TurboWash 360 du lave-linge 20 kg LG F20P12BST nettoyant le linge efficacement en seulement 29 minutes.
Technologie Vapeur du lave-linge 20 kg LG F20P12BST éliminant les allergènes, certifiée par la British Allergy Foundation.
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de face
LG F20P12BST Vue du desssus
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue du desssus
Vue avant de Pack | Lave-linge 20kg | TurboWash™ | Steam™| AI DD™ + Sèche-linge | 18 kg | Dual Dry™ LG F20P12BST.RH8P12B
LG F20P12BST Vue de face
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de côté
Schéma technique du lave-linge 20 kg LG F20P12BST indiquant une hauteur de 990 mm, une largeur de 700 mm et une profondeur de 770 mm.
Technologie TurboWash 360 du lave-linge 20 kg LG F20P12BST nettoyant le linge efficacement en seulement 29 minutes.
Technologie Vapeur du lave-linge 20 kg LG F20P12BST éliminant les allergènes, certifiée par la British Allergy Foundation.
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de face
LG F20P12BST Vue du desssus
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue de côté
LG F20P12BST Vue du desssus

Fonctionnalités principales

  • F20P12BST
  • Moteur Inverter Direct Drive™
  • Vapeur anti-allergie Steam™
  • RH8P12B
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • Condenseur autonettoyant
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
LG F20P12BST Vue de face

LG F20P12BST

Lave-linge 20kg | TurboWash™ | Steam™| AI DD™
Label Energy_F20P12BST.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
IR 9.3
Indice
front

LG RH8P12BS

Sèche-linge | 18 kg | Dual Dry™
[No.124 RH8P12BS].pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
Un soin du linge 10% plus efficace.*

Un soin du linge 10% plus efficace.*

AI Direct Drive™ maximise les performances de nettoyage. Portez vos vêtements plus longtemps !

 *Test Intertek de 2023. Avec le cycle AI Wash, réduction de 10% de l'usure prématurée pour une charge de 3kg de différents textiles (chemises, shorts,etc.) par rapport au cycle Coton sur le modèle F4Y7RYW0W. Les résultats peuvent varier selon les textiles et l'environnement.

Un lavage sans compromis avec TurboWash™ 360

Un lavage sans compromis avec TurboWash™ 360

Soyez prêt en un rien de temps en lavant votre plus belle tenue en 29 minutes avec TurboWash™ 360*

*Testé par Intertek en mars 2020, cycle Coton avec option 3kg (F24VDD et F21VDT). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Nettoyage rapide avec TurboWash™

Nettoyage rapide avec TurboWash™

TurboWash™

Nettoyage rapide avec TurboWash™

Nettoyez votre linge en 29 minutes seulement avec TurboWash™
Un lavage optimal pour tous les types de tissus

6MotionDD

Un lavage optimal pour tous les types de tissus

Sélectionnez un programme de lavage et la technologie 6 Motion Direct Drive™ recrée jusqu'à 6 mouvements de tambour au cours d'un même cycle de lavage pour un résultat optimal, adapté à tout type de tissu.

Un lavage optimal pour tous les types de tissus

Un lavage optimal pour tous les types de tissus

Steam™

La puissance de la vapeur

Le cycle Anti-allergie élimine jusqu’à 99,9% des acariens et pollens pouvant causer des allergies.*

Des materiaux à l'epreuve du temps

L'interieur du tambour et les aubes de lavage sont en acier inoxidable, solide et hygiénique. Le hublot est en verre trempé, résistant à la casse et aux rayures

Des materiaux à l'epreuve du temps

Des materiaux à l'epreuve du temps

 

 

 

.

Grande capacité et design élégant
Design

Grande capacité et design élégant 

Redessiné avec une molette métallique agrandie pour une facilité de contôle et un panneau d'affichage facilitant l'expérience de lavage.

Électroménager intelligent

Contrôle simple avec l'assistance vocale

Commandez à votre lave-linge ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez. Dites "Quel cycle est en cours sur le lave-linge ?' et l'IA vérifira le cycle pour vous en informez instantanément

Connectez-vous et prenez le contrôle où que vous soyez

L'application LG ThinQ vous permet de vous connecter facilement à votre lave-linge comme jamais auparavant. Démarrez votre lave-linge d'un simple toucher sur un bouton

Entretien efficace du produit

Vérifiez le statut de votre lave-linge, téléchargez des nouveaux cycles ou surveillez la consommation d'énergie avec LG ThinQ
Inverter Direct drive

Resistant, plus de silence, moins de vibrations

Le moteur induction Direct Drive de LG est en transmission directe avec le tambour. L'élimination de la courroie et de la poulie réduit les risques de panne et permet un lavage adapté au type de linge grâce à 6 mouvements de tambour uniques. Nos lave-linge bénéficient d'une garantie standard de 10 ans sur le moteur, ce qui leur confère des performances durables.

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

Vidéo du zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec le lave-linge LG

Solutions de séchage intelligentes

Détection des textiles grâce à la technologie d’intelligence artificielle de LG

Gestion intelligente des vêtements

AI Dry™ offre des cycles de séchage optimaux

Type de mouvement de séchage

Mouvement en douceur

Des mouvements adaptés aux types de textile

Moteur LG Inverter Direct Drive™

Moteur fiable et silencieux

Séchage fluide et délicat

Pompe à chaleur Dual Inverter

Consommation énergie optimisée

Un système à pompe à chaleur Dual Heat Pump réchauffe l'air ambiant grâce au compresseur

Title mark
AI Dry™ avec intelligence artificielle évolutive

Solutions de séchage optimisées par intelligence artificielle

Notre sèche-linge intelligent détecte automatiquement la matière des tissus et sélectionne les réglages adaptés.*

Le cycle AI Dry détecte le type de tissu et mesure le taux d’humidité restant.

*Testé par Intertek : le cycle AI Dry du nouveau modèle comparé au cycle Normal d’un modèle conventionnel, sur la base d’une charge de 3 kg d’articles délicats (chemise en polyester, blouse, lingerie, sous-vêtements, etc.).

Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l’humidité à l’intérieur du sèche-linge et du linge, jusqu’à la fin du cycle.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

6 Motion™

Une nouvelle façon de prendre soin de vos textiles

Grâce au cycle « Réduction du rétrécissement », le moteur LG Inverter Direct Drive™ offre à vos vêtements préférés le soin qu’ils méritent.

Le mouvement de séchage : rotation classique

Rotation classique

Mouvement de base pour un séchage uniforme des vêtements

Le mouvement de séchage : Rotation variable

Rotation variable

Modifie la vitesse de rotation du tambour

Le mouvement de séchage : Brassage

Brassage

Démêle et mélange les vêtements pour un séchage efficace

Le mouvement de séchage : rotation douce

Rotation douce

Vitesses de rotation réduites pour limiter les chutes durant les rotations

Le mouvement de séchage : étalement

Répartition

Écarte le linge contre les parois du tambour pour un séchage plus rapide

Le mouvement de séchage : rotation stabilisée

Rotation stabilisée

La rotation rapide du tambour limite le culbutage

Le mouvement de séchage : rotation classique
Le mouvement de séchage : Rotation variable
Le mouvement de séchage : Brassage
Le mouvement de séchage : rotation douce
Le mouvement de séchage : étalement
Le mouvement de séchage : rotation stabilisée

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Moteur Inverter Direct Drive™

Fiable et fluide

Le moteur LG Inverter Direct Drive™ assure un séchage tout en douceur — avec une garantie de 10 ans.

Moteur LG Inverter Direct Drive™ avec l’image d’une femme travaillant à domicile et d’une autre faisant une sieste.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.

Double filtre à peluches

Gardez vos vêtements propres en éliminant les peluches

Un double filtre à peluches optimise les performances de séchage.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.

Title mark

Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée

DUAL Inverter HeatPump™

Une technologie fiable pour une consommation maîtrisée

Le sèche-linge DUAL Inverter HeatPump™ aide à préserver l’aspect de vos vêtements tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Garantie 10 ans.

"Image du sèche-linge LG et de la technologie DUAL Inverter HeatPump™
Icône séchage rapide

Séchage rapide

Icône garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Title mark

Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée

Condenseur autonettoyant

Le condenseur se nettoie automatiquement, vous laissant plus de temps pour le reste.

*La propreté du condenseur peut varier selon l’environnement d’utilisation.

La fréquence d’activation du nettoyage automatique du condenseur peut varier en fonction de la taille et du taux d’humidité initial du linge.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Smart Pairing

Lavage et séchage synchronisés

Grâce au Smart Pairing, le lave-linge indique au sèche-linge quel programme compatible sélectionner — un vrai gain de temps au quotidien.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés au réseau Wi-Fi domestique et enregistrés dans l’application intelligente ThinQ™.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

ThinQ™

Le confort au bout des doigts

Gérez votre linge où que vous soyez

Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.

Un entretien simplifié, un suivi en temps réel

Qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique, l’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Sèche-linge LG dans un salon

Intégration parfaite dans votre intérieur

Cuve acier inoxydable du sèche-linge LG

Cuve en acier inoxydable

Panneau de commande intuitif du sèche-linge LG

Un panneau de commande intuitif

Porte en verre trempé du sèche-linge LG

Porte en verre trempé

Image energy

Etiquette Energie LG RH8P12BS

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Caractéristiques clés

CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

20

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

700x990x830

FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 000

CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

Non

CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

Non

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

1 460

Dimensions du colis (L x H x P mm)

740x1 065x850

Dimensions (LxHxPmm)

700x990x830

Poids (kg)

92,0

Poids avec l’emballage (kg)

98,0

Profondeur incluant tout (P’ mm)

990

FINITIONS

Couleur

Acier noir

Type de porte

Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

Capacité de lavage (kg)

20

AFFICHAGE

Fin différée

1-19 heures

Type d’affichage

Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

Indication de verrouillage de la porte

Oui

Affichage digital

18:88

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Oui

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Oui

Type

Lave-linge hublot

Signal de fin de cycle

Oui

Système anti-vibrations Centum

Non

Séchage à condensation par air

Non

Ajout de linge

Oui

Dosage automatique ezDispense

Non

Redémarrage automatique

Non

Moteur induction Direct Drive

Oui

Système de détection de mousse

Oui

Détection de la charge

Oui

Vapeur

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Steam+

Non

Pieds réglables

Oui

Tambour en acier inoxydable

Oui

TurboWash 360˚

Oui

Tambour

Oui

Capteur de vibration

Oui

Aubes de lavage

Aube en acier inoxydable

Arrivée d'eau chaude/froide

Froide uniquement

Niveau d’eau

Auto

TurboWash

Non

ÉNERGIE

Classe d’efficacité énergétique lavage

B

PROGRAMMES

Couette

Oui

Coton

Oui

Baby care vapeur

Non

Anti-allergie (lave-linge)

Oui

Lavage automatique

Non

Baby care

Oui

Spécial bébé

Non

Basse température

Non

Couleurs

Non

Coton+

Non

Noir éclat

Non

Délicat

Non

Programme téléchargé

Oui

Vidange + Essorage

Non

Synthétiques

Oui

Eco 40-60

Oui

Lavage à la main

Non

Hygiène

Oui

Lavage intensif 60

Non

Mix 40℃

Non

Vêtements d'extérieur

Non

Rapide 30

Non

Rapide

Non

Rafraîchissement

Non

Rinçage+Essorage

Oui

Ultra silence

Oui

Peaux sensibles

Non

Rapide 14

Non

Lavage rapide + Séchage

Non

Textiles sport

Oui

Anti-taches

Non

Défroissage vapeur

Non

Nettoyage de la cuve

Non

TurboWash 39

Non

TurboWash 49

Non

TurboWash 59

Non

Coton 20°C

Non

Lavage main

Non

Jeans/Couleurs sombres

Non

Prélavage + Coton

Non

Rapide 12

Non

Rapide 60

Non

Rinçage

Non

Essorage+Vidange

Non

Lavage+Séchage

Non

Laine (Main/Laine)

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Wifi

Oui

Ajout de linge

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Prélavage

Oui

Démarrage à distance

Oui

Rinçage+

Oui

Essorage

5 niveaux

Vapeur

Oui

Température

Froid/30/40/60/95°C

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash

Oui

Anti-froissage

Non

ColdWash

Non

Niveau de détergent

Non

Nettoyage ezDispense

Non

Rinçage

5 fois

Rinçage+essorage

Non

Niveau d'adoucissant

Non

Lavage

Oui

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Oui

Démarrage à distance et suivi de cycle

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Suivi de la consommation énergétique

Oui

Rappel de nettoyage de la cuve

Oui

Smart Pairing

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Compatible LG TWINWash

Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

Consommation électrique par 100cycles (kWh)

62

Éco 40-60 pleine charge

2,650

Classe d’efficacité énergétique

B

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 000

Niveau sonore essorage (dBA)

74

Classe d’efficacité d’essorage

B

Temps (min)-pleine charge

240

Temps (min) -demi-charge

180

Temps (min)-quart de charge

175

Capacité de lavage (kg)

20

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Non

Temps mise en veille avant arrêt (min)

10

Éco 40-60 demi-charge

1,750

Éco 40-60 quart de charge

0,650

Consommation électrique à l’arrêt (W)

0,5

Consommation électrique en marche (W)

0,5

Humidité résiduelle (%)

53

Programme standard (lavage uniquement)

Éco 40-60 40°C

Consommation d’eau par cycle (ℓ)

61

CODE EAN

Code EAN

8806084668974

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
ENERGY LABEL(F20P12BST)
extension
EU Energy label 2019(F20P12BST)
extension
PRODUCT FICHE(F20P12BST)
extension
Product information sheet (F20P12BST)
extension
GPSR Safety Information(F20P12BST)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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Caractéristiques clés

FINITIONS - Couleur

Acier noir

CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

18,0

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

700 x 990 x 820

CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

Oui

CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

Oui

CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

Pompe à chaleur électrique

CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

Non

FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

Oui

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du colis (L x H x P mm)

750x1 085x852

Profondeur porte ouverte 90° (mm)

1 340

Dimensions (LxHxPmm)

700 x 990 x 820

Poids (kg)

76,0

Poids avec l’emballage (kg)

82,0

FINITIONS

Couleur

Acier noir

Type de porte

Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

Capacité de séchage maximale (kg)

18,0

AFFICHAGE

Fin différée

3-19 heures

Type d’affichage

Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

Indication de verrouillage de la porte

Oui

Affichage digital

18:88

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Oui

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Oui

Type

Sèche-linge à condensation

Condenseur autonettoyant

Oui

Signal de fin de cycle

Oui

Dual Dry

Oui

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Oui

Double filtre à peluche

Oui

Alerte de vidange d'eau

Oui

Type de source de chaleur

Pompe à chaleur électrique

Moteur induction

Oui

Redémarrage automatique

Non

Moteur induction Direct Drive

Oui

Porte réversible

Non

Détection de la charge

Oui

Séchage à capteurs

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Pieds réglables

Oui

Tambour

Oui

PROGRAMMES

Séchage intelligent

Oui

Anti-allergie

Oui

Rafraîchir literie

Oui

Coton

Oui

Coton+

Non

Rafraîchir doudounes

Oui

Programme téléchargé

Oui

Couette

Oui

Synthétiques

Oui

Séchage rapide

Oui

Séchage à plat

Non

Serviettes

Oui

Laine

Oui

Textiles sport

Oui

Séchage naturel (air froid)

Oui

Eco

Oui

Séchage programmé

Oui

Séchage Turbo

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Anti-froissage

Oui

Entretien du condenseur

Oui

Entretien du tambour

Oui

Niveau de séchage

5 niveaux

Favoris

Non

Moins de temps

Oui

Plus de temps

Oui

Séchage à plat

Non

Séchage par minuterie

Oui

Wifi

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Démarrage à distance

Oui

Vapeur

Non

durée du séchage

Non

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Oui

Démarrage à distance et suivi de cycle

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Smart Pairing

Oui

Suivi de la consommation énergétique

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Kit de tuyau de vidange

Oui

Kit de superposition

Non

Compatible LG TWINWash

Non

Kit de montage

Non

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

Classe d'efficacité de condensation

A

Edry (kWh)

2,93

Edry1/2 (kWh)

1,42

Consommation électrique par an (KWh)

338

Efficacité de condensation pleine charge (%)

91

Niveau sonore (dBA)

63

Consommation électrique à l’arrêt (W)

0,5

Consommation électrique en marche (W)

0,5

Temps (min)-pleine charge

380

Durée (min) - Charge partielle

201

Sèche-linge automatique

Oui

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Non

Temps mise en veille avant arrêt (min)

10

Efficacité de condensation demi-charge (%)

91

Programme de séchage standard

ECO > Prêt à ranger > Séchage normal

Efficacité de condensation pondérée (%)

91

Durée pondérée du programme

278

CODE EAN

Code EAN

8806096115787

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
ENERGY LABEL(RH8P12BS)
extension
EU Energy Label 2025(RH8P12BS)
extension
EU Product information sheet 2025(RH8P12BS)
extension
PRODUCT FICHE(RH8P12BS)
extension
GPSR Safety Information(RH8P12BS)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Ce qu’ils en pensent

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