1)Cycles optimisés

- Après 10 lavages, la sélection du cycle par défaut est définie sur le cycle utilisé le plus fréquemment.

. Une fois que les mêmes options pour un programme spécifique ont été choisies 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.

2)Efficacité énergétique

- 55 %/40 %/30 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A, tel que défini par la réglementation de l’UE 2019/2014. La classe énergétique A-55 % représente le taux d’efficacité le plus élevé de notre nouvelle machine à laver AI. Disponible sur certains modèles.

-26 %/15 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A+++, tel que défini par la réglementation de l’UE 392/2012. Lorsque le modèle est réglé sur le programme Eco. La classe énergétique A+++-26 % représente le taux d’efficacité le plus élevé de notre nouveau sèche-linge AI. Disponible sur certains modèles.

3)

4)Bruit et vibrations faibles

-Certaines machines à laver LG sont classées Triple A en matière d’énergie, d’essorage et de bruit.

-Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.

-Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.

-Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

-Capteur de vibrations inclus avec le modèle de profondeur 615/565 uniquement. (Design fin exclus).

5)

-Testé par Intertek en janvier 2023.

-Cycle Lavage IA avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton (F4Y7RYW0W).

-La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

-Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [not all fabric is detected] et un détergent adapté.

-Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

6)AI Dry™

-Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle de séchage AI Dry™ a montré une réduction de 32,1 % de la durée de séchage et 9,1 % de hausse de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.)(RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

-La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. L’AI Dry™ ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [not all fabric is detected].

7)

-Garantie de 10 ans sur le compresseur/moteur.

-Cette garantie des pièces s’applique uniquement au compresseur/moteur, les frais de main-d’œuvre seront facturés.

8)

-Testé par Intertek : Vérifié pour la stérilisation de 99,9 % de l’E.coli et de la salmonelle.

-Approuvé BAF : Offre des performances soutenues par la certification de la BAF (British Allergy Foundation) et prévient les allergènes qui peuvent causer des maladies respiratoires et cutanées.

9)Plus grande capacité

-Le clapet à friction et le numéro de contre-poids peuvent varier en fonction du modèle.

-Capacité augmentée - 3 kg dans 615 mm(Profondeur), 2 kg dans 565 mm/475 mm(Profondeur) Profondeur 615 : F4Y9LDP2W vs F14U1JBSK2 / Profondeur 565 : F4Y7RYW2W vs FH4U2VCNW2 / Profondeur 475 : F2Y7FYPYH vs F2J8HYP2W.

10)LG ThinQ

-Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.