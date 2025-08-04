Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
TV LG OLED evo B5 | 2025 | 48'' (121 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2
OLED48B56LA EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

LG OLED48B56LA
  • Vue avant de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. L’emblème OLED numéro 1 dans le monde pendant 12 ans et le logo LG OLED AI 2025 sont à l’écran.
  • Vue arrière de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
  • Vue latérale de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
  • Vue avant et latérale de la Smart TV LG OLED AI B5 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.
  • Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux pour montrer comment le Noir Absolu offre des niveaux de noir intense, dans un espace lumineux ou sombre. Un côté montre la scène dans une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, Noir. De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir Absolu. La certification du logo est également visible, la technologie Noir Absolu offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit et jusqu’à 500 lux. Une bulle de texte est à côté, qui dit : vérifiez le logo de certification Noir Absolu.
  • Perroquet coloré en ultra haute définition sur un fond noir. On voit des gouttes d’eau suspendues dans l’air tout autour. L’image présente la technologie Couleurs Réalistes, car chaque couleur différente du corps du perroquet est dynamique et éclatante. Le fond sombre avec les éclaboussures d’eau détaillées met également en valeur la protection de l’écran contre les reflets. Différentes certifications de logo UL et Intertek sont visibles. Celles-ci font référence aux technologies 100 % de fidélité des couleurs, Volume de couleurs à 100 % et à sa certification sans reflet. Le texte est également visible, vérifiez le logo de certification Couleurs Réalistes.
  • Un léopard dans la forêt avec des couleurs et des détails éclatants. On voit une grille et une lumière briller derrière le léopard, indiquant comment LG AI Picture Pro sublime la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté de la scène.
  • Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
  • Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
  • Gros plan d’un écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
  • Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
  • Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.
  • Grand angle de vue d’un salon haut de gamme dans des tons naturels discrets. Sur le mur se trouve une Smart TV LG OLED AI B5 4K avec une œuvre d’art à l’écran. Une LG Soundbar est installée en dessous.
Vue avant de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. L’emblème OLED numéro 1 dans le monde pendant 12 ans et le logo LG OLED AI 2025 sont à l’écran.
Vue arrière de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
Vue latérale de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG OLED AI B5 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.
Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux pour montrer comment le Noir Absolu offre des niveaux de noir intense, dans un espace lumineux ou sombre. Un côté montre la scène dans une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, Noir. De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir Absolu. La certification du logo est également visible, la technologie Noir Absolu offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit et jusqu’à 500 lux. Une bulle de texte est à côté, qui dit : vérifiez le logo de certification Noir Absolu.
Perroquet coloré en ultra haute définition sur un fond noir. On voit des gouttes d’eau suspendues dans l’air tout autour. L’image présente la technologie Couleurs Réalistes, car chaque couleur différente du corps du perroquet est dynamique et éclatante. Le fond sombre avec les éclaboussures d’eau détaillées met également en valeur la protection de l’écran contre les reflets. Différentes certifications de logo UL et Intertek sont visibles. Celles-ci font référence aux technologies 100 % de fidélité des couleurs, Volume de couleurs à 100 % et à sa certification sans reflet. Le texte est également visible, vérifiez le logo de certification Couleurs Réalistes.
Un léopard dans la forêt avec des couleurs et des détails éclatants. On voit une grille et une lumière briller derrière le léopard, indiquant comment LG AI Picture Pro sublime la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté de la scène.
Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Gros plan d’un écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.
Grand angle de vue d’un salon haut de gamme dans des tons naturels discrets. Sur le mur se trouve une Smart TV LG OLED AI B5 4K avec une œuvre d’art à l’écran. Une LG Soundbar est installée en dessous.

Fonctionnalités principales

  • Processeur α8 AI 4K Gen2
  • Noirs Absolus & Contrastes Infinis
  • Dolby Vision, Dolby Atmos
  • Fluidité extrême jusqu'en 120Hz
  • HDMI 2.1, VRR, G-Sync, FreeSync
  • LG webOS TV
Plus
Badge Prix de l’innovation CES avec la mention du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Sur l’écran d’une TV LG OLED AI se trouve une image abstraite aux détails, couleurs et contrastes impressionnants. Une version agrandie du processeur alpha 8 AI de 2ème génération se trouve derrière la TV. Sa lumière brillante éclaire les circuits de micropuce qui l’entourent. Le titre dit LG OLED AI. Le texte est également visible, alimenté par le processeur IA alpha 8 LG de 2ème génération. Un logo doré avec des étoiles dans le coin dit : l’OLED TV numéro un mondial depuis 12 ans.

Capturez tous les détails des scènes les plus lumineuses aux plus sombres

*LG OLED TV est la marque de téléviseurs OLED la plus vendue (volume de vente monde aux distributeurs, période 2013-2024) depuis 12 années consécutives selon Omdia.

Qualité d'image webOS sublimé par l'IA Qualité de son Design Divertissement

Découvrez le processeur Alpha 8 AI 4K Gen2, un puissant processeur, doté d'IA et issu d’une décennie d’innovation

Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il optimise les paramètres de l’image pour apporter de la profondeur et des détails aux scènes.

Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en orange et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.

*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne. 

Le titre lit : Découvrez de Noir Absolu avec LG OLED

Un noir intense, dans les pièces sombres ou lumineuses

Le Noir Absolu est certifié par UL et offre des niveaux noir intense pour sublimer la perception de la luminosité et des contrastes, dans les pièces sombres ou lumineuses.

Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux. Un côté montre une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, écran Mat. De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir Absolu. La certification du logo est également visible, mesure des niveaux de noir de 0,24 nit jusqu’à 500 lux de lumière ambiante. Une bulle de texte est à côté, qui dit : vérifiez le logo de certification Noir Absolu.

*Technologie Noir Absolu mesure des niveaux de noir de 0,24 nit jusqu’à 500 lux de lumière ambiante – LG OLED Display est vérifié par UL pour le noir absolu mesuré selon les normes IDMS 11,5 Ring-light Reflection. 

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnage.

*Image simulée pour illustration.

Couleurs Réalistes

Bénéficiez de 100% de volume et de fidélité des couleurs* certifiés pour des couleurs précises et éclatantes, que ce soit dans des environnements sombres ou lumineux. 

Perroquet coloré en ultra haute définition sur un fond noir. On voit des gouttes d’eau suspendues dans l’air tout autour. L’image présente la technologie Couleurs Réalistes, car chaque couleur différente du corps du perroquet est dynamique et éclatante. Le fond sombre avec les éclaboussures d’eau détaillées met également en valeur la protection de l’écran contre les reflets. Différentes certifications de logo UL et Intertek sont visibles. Celles-ci font référence aux technologies 100 % de fidélité des couleurs, Volume de couleurs à 100 % et à sa certification sans reflet. Le texte est également visible, vérifiez le logo de certification Couleurs Réalistes.

*Technologie Couleurs Réalistes mesure des niveaux de cohérence des couleurs de plus de 99% jusqu'à 500 lux de lumière ambiante. LG OLED Display  « Couleur Réalistes »  vérifié par UL selon les normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de fidélité des couleurs et 100% de volumes de couleurs sur DCI-P3 s’appliquent au gammes LG OLED TV 2025. La dalle LG OLED est certifié par Intertek : 100% de fidélité des couleurs, mesurée selon la norme CIE DE 2000 avec 125 modèles de couleurs et 100 % de volume de couleur qui se définit comme la performance de l'écran qui est égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

AI Super Upscaling* et OLED Dynamic Tone Mapping* analysent les éléments de chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

*AI Picture Pro = Image Pro via IA. AI Picture Pro ne fonctionne pas sur les contenus des plateformes protégés par les droits d’auteurs.

* AI Super Upscaling: Super mise à l'échelle via IA.

* OLED Dynamic Tone Mapping = Mappage dynamique des tons OLED.

*La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source. 

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.

En savoir plus

Votre expérience IA commence avec la télécommande AI Magic Remote

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de navigation, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID* de LG reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d'une commande vocale et vous offre des recommandations personnalisées.

*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.

*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.

*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.

Gros plan d’un écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des réponses supplémentaires avec Microsoft Copilot.

*AI Search = Recherche par IA

*AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes vos préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage du téléviseur. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés reconnaissent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program

Obtenez des mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé

*Prix de l'innovation CES 2025.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Le Tableau de bord, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif. 

*AI Voice ID = Reconnaissance Vocale via IA

*AI Search = Recherche via IA

*AI Sound/Picture Wizard = Assistant de son/d'image personnalisé

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*Le controle vocale mains libres est uniquement possible avec les téléviseurs dotés des processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Pour les autres téléviseur, le controle vocal est disponible via un appui sur la télécommande AI Magic Remote.

AI Sound Pro, pour une son sublimé et percutant

Un homme jouant de la guitare, une femme chantant dans un micro et un homme jouant du piano sont représentés. Les ondes sonores qui en proviennent montrent l’émission sonore et comment la qualité sonore est améliorée avec AI Clear Sound.

AI Clear Sound*

Corrige avec précision les tonalités et sublime la clarté du son pour une expérience audio exceptionnelle.

La LG OLED TV présente un homme sur une moto avec des cercles violets abstraits sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Dynamic Sound Booster* alimenté par un processeur IA

L'intelligence Artificielle sublime le son des téléviseurs LG pour une expérience sonore puissante.

Salon avec une LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace montrant comment les canaux virtuels 9.1.2 créent une expérience son surround pour l’utilisateur.

Son surround pour une immersion avec canaux virtuels 9.1.2

Profitez de l’expérience son surround avec votre LG TV. L'intelligence Artificielle utilise des algorithmes d’apprentissage pour donner l’impression que le son provient de canaux 9.1.2 tout autour de vous.

*AI Sound Pro = Son Pro via IA

*AI Clear Sound = Son Clair via l'IA

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Dynamic Sound Booster = Amplificateur de Son Dynamique

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Sublimez votre immersion sonore en associant une barre de son LG aux téléviseurs LG

Salon avec une LG OLED TV et une Barre de son LG avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

Profitez d'un son immersif avec WOW Orchestra

Les TV LG OLED et les barres de son LG* sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

La Barre de son LG se trouve sous la LG OLED TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

*La barre de son est vendue séparément. L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Design fin

Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.

Salon avec une TV LG OLED et une barre de son LG fixées au mur. La perspective est inclinée, montrant le cadre ultra fin de la TV contre le mur.

Gros plan sur un coin d’une LG OLED TV dans un salon. Elle repose sur un support. On peut voir comment la silhouette fine s’intègre bien dans la déco intérieure.

*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Encore plus de divertissement : utilisez plusieurs écrans avec le Multi écran

Profitez au maximum de votre téléviseur grâce au Multi écran. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux et profitez encore plus de votre divertissement.

*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

Découvrez une variété de contenus. Gratuitement. 

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose une vaste sélection de chaînes à la demande et en direct gratuitement et facilement accessible.

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région. 

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Gratuit. Facile d'accès. Sans appareil supplémentaire.

Connectez-vous à votre compte LG et avec les LG Channels, profitez de nombreux contenus facilement directement sur votre téléviseur, sans périphériques supplémentaires.

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du Portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour montrer de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction ajoutée qui permet de sélectionner des jeux en fonction du type de manette que vous avez, qu’il s’agisse d’une manette ou de la télécommande.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

L'expérience de jeu ultime

Vivez une expérience de jeu ultime grâce à la compatibilité G-Sync, au temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms et à AMD FreeSync Premium. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Une incroyable OLED pour le cinéma

Regardez des films prendre vie sur votre téléviseur LG grâce au Mode FILMMAKER avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et Mode FILMMAKER ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et le Mode FILMMAKER avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste se déplacer tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER Mode ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER Mode ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

Grand espace blanc rempli d’OLED TVs montrant comment LG lance des innovations révolutionnaires depuis plus d’une décennie. L’emblème Marque de OLED TV numéro 1 dans le monde depuis 12 ans est également visible.

LG OLED

Découvrez des innovations sans fin

Découvrez des innovations sans fin En savoir plus

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    OLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Oui

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 070 x 620 x 45,9

  • Poids du TV sans pied

    11,5

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    OLED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • AI Upscaling

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HFR (Haute cadence)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    10 modes

  • AI Picture Pro

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Oui

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 120Hz)

  • Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)

    Oui

  • Temps de réponse

    Moins de 0.1ms

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Toujours Prêt

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Oui

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • Compatible WiSA

    Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 070 x 620 x 45,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 070 x 684 x 235

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 220 x 735 x 152

  • Pied TV (Lxl mm)

    933 x 235

  • Poids du TV sans pied

    11,5

  • Poids TV avec pied (kg)

    11,7

  • Poids carton (kg)

    14,5

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 200

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096353790

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (attaché)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

