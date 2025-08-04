TV LG OLED B5 | 2025 | 55'' (139 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*LG OLED TV est la marque de téléviseurs OLED la plus vendue (volume de vente monde aux distributeurs, période 2013-2024) depuis 12 années consécutives selon Omdia.
Découvrez le processeur Alpha 8 AI 4K Gen2, un puissant processeur, doté d'IA et issu d’une décennie d’innovation
Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il optimise les paramètres de l’image pour apporter de la profondeur et des détails aux scènes.
*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne.
Un noir intense, dans les pièces sombres ou lumineuses
Le Noir Absolu est certifié par UL et offre des niveaux noir intense pour sublimer la perception de la luminosité et des contrastes, dans les pièces sombres ou lumineuses.
*Technologie Noir Absolu mesure des niveaux de noir de 0,24 nit jusqu’à 500 lux de lumière ambiante – LG OLED Display est vérifié par UL pour le noir absolu mesuré selon les normes IDMS 11,5 Ring-light Reflection.
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnage.
*Image simulée pour illustration.
Couleurs Réalistes
Bénéficiez de 100% de volume et de fidélité des couleurs* certifiés pour des couleurs précises et éclatantes, que ce soit dans des environnements sombres ou lumineux.
*Technologie Couleurs Réalistes mesure des niveaux de cohérence des couleurs de plus de 99% jusqu'à 500 lux de lumière ambiante. LG OLED Display « Couleur Réalistes » vérifié par UL selon les normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
100% de fidélité des couleurs et 100% de volumes de couleurs sur DCI-P3 s’appliquent au gammes LG OLED TV 2025. La dalle LG OLED est certifié par Intertek : 100% de fidélité des couleurs, mesurée selon la norme CIE DE 2000 avec 125 modèles de couleurs et 100 % de volume de couleur qui se définit comme la performance de l'écran qui est égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3.
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro
AI Super Upscaling* et OLED Dynamic Tone Mapping* analysent les éléments de chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Picture Pro = Image Pro via IA. AI Picture Pro ne fonctionne pas sur les contenus des plateformes protégés par les droits d’auteurs.
* AI Super Upscaling: Super mise à l'échelle via IA.
* OLED Dynamic Tone Mapping = Mappage dynamique des tons OLED.
*La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source.
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.
Votre expérience IA commence avec la télécommande AI Magic Remote
Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de navigation, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.
*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.
*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.
*AI Search = Recherche par IA
*AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé
*Prix de l'innovation CES 2025.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*AI Voice ID = Reconnaissance Vocale via IA
*AI Search = Recherche via IA
*AI Sound/Picture Wizard = Assistant de son/d'image personnalisé
*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*Le controle vocale mains libres est uniquement possible avec les téléviseurs dotés des processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Pour les autres téléviseur, le controle vocal est disponible via un appui sur la télécommande AI Magic Remote.
AI Sound Pro, pour une son sublimé et percutant
*AI Sound Pro = Son Pro via IA
*AI Clear Sound = Son Clair via l'IA
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Dynamic Sound Booster = Amplificateur de Son Dynamique
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Sublimez votre immersion sonore en associant une barre de son LG aux téléviseurs LG
*La barre de son est vendue séparément. L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
Design fin
Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.
*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
L'expérience de jeu ultime
Vivez une expérience de jeu ultime grâce à la compatibilité G-Sync, au temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms et à AMD FreeSync Premium. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
Une incroyable OLED pour le cinéma
Regardez des films prendre vie sur votre téléviseur LG grâce au Mode FILMMAKER avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.
Dolby Vision et Mode FILMMAKER ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et le Mode FILMMAKER avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER Mode ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER Mode ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
OLED 4K
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
-
Processeur
Processeur α8 AI 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Oui
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Sortie Audio
20W
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
Dolby Atmos
Oui
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 228 x 708 x 45,9
-
Poids du TV sans pied
14,3
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
OLED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α8 AI 4K Gen2
-
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Genre Selection
Oui (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
HFR (Haute cadence)
4K 120 fps (HDMI)
-
Dimming Technology
Pixel Dimming
-
Motion
OLED Motion
-
Modes d'image
10 modes
-
AI Picture Pro
Oui
-
Auto Calibration
Oui
-
QMS (Changement rapide de média)
Oui
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Oui
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 120Hz)
-
Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)
Oui
-
Temps de réponse
Moins de 0.1ms
SMART TV
-
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Toujours Prêt
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Multi écran
Oui
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
Dolby Atmos
Oui
-
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Mise à niveau automatique du volume)
-
Compatible WiSA
Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 228 x 708 x 45,9
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1 228 x 772 x 235
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
1 360 x 810 x 172
-
Pied TV (Lxl mm)
1 057 x 235
-
Poids du TV sans pied
14,3
-
Poids TV avec pied (kg)
14,5
-
Poids carton (kg)
19,5
-
Support VESA (L x H mm)
300 x 200
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096360576
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth
Yes (v 5.3)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (attaché)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Trouver à proximité
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider