Salon élégant dans un appartement penthouse. Magnifique paysage urbain visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme assis sur le canapé regarde du contenu sur une TV fixée au mur.

Quel est la TV lifestyle la plus adaptée à vous ?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TVs conçues spécialement pour vous. Que vous profitiez de contenus de haute qualité comme le cinéma, le jeu et le sport, ou trouviez le design idéal, découvrez une LG TV qui répond à vos besoins.

Comment profitez-vous de la meilleure expérience visuelle sportive ?

Les contenus sportifs sont dynamiques. Vous avez besoin d’une TV qui offre des mouvements fluides sans flou, avec un grand écran qui vous plonge pleinement dans l’action et vous informe sur vos équipes et statistiques préférées afin que vous ne ratiez rien.

Pour une immersion totale dans l’action, choisissez une LG TV

Comparaison côte à côte d’une image de jeu de baseball. Sur un côté, étiqueté traditionnel, il y a beaucoup de flou de mouvement autour de la batte de baseball et de la balle du joueur. De l’autre, étiqueté LG OLED evo, l’action est parfaitement capturée sans flou de mouvement.

Certifié ClearMR par VESA

L’écran LG OLED evo est VESA Certified ClearMR, ce qui garantit que même dans les scènes rapides, chaque image est claire et nette sans pixels flous.⁴

Immersion totale à grande échelle

Les TVs LG ultra larges offrent un visionnage immersif dans une gamme de tailles, jusqu’à 100 pouces.

Une famille est rassemblée autour de leur LGTV ultra large et regarde un match de football passionnant sur le très grand écran.

Ne manquez jamais un moment sportif, obtenez une LG AI TV

Sports Portal

Configurez une page d’accueil personnalisée pour le sport. Accédez aux applications de streaming sportif et aux clips YouTube. Avec des jeux en direct, des classements de ligue et les matchs de vos équipes préférées sur un seul écran.² ⁵

L’interface utilisateur de la page Sports Portal s’affiche, vous montrant qu’un utilisateur peut inscrire ses équipes et comment le contenu est organisé pour être plus pratique pour les fans de sport.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

Notifications de sport

Enregistrez vos équipes préférées et recevez des notifications sportives pour vous tenir au courant de toutes les actualités, des résultats du match aux moments clés de la vidéo du jeu.

Maximisez le plaisir : utilisez plusieurs écrans avec Multi View

Profitez au maximum de votre TV avec Multi View. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues séparées pour un divertissement multi-écran harmonieux.⁶

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Découvrez votre meilleure TV pour regarder du sport

Comparez facilement les fonctionnalités côte à côte pour choisir la TV qui vous convient le mieux.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG OLED C5
OLED C5
Image du produit LG QNED85
QNED85
ÉcranLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensionsJusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65 pouces)Jusqu’à 83 pouces (83, 77, 65 pouces)Jusqu’à 100 pouces (100, 86, 75, 65 pouces)
MouvementClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcesseurProcesseur alpha 11 AI 2e génProcesseur alpha 9 AI 8e génProcesseur alpha 8 AI 2e gén
Mise à l’échelle IAMise à l’échelle supérieure IA 4KMise à l’échelle supérieure IA 4KMise à l’échelle supérieure IA 4K
Systèmes d’exploitation (SE)webOS 25, programme webOS Re:new, Sports Portal, Notification de sportwebOS 25, programme webOS Re:new, Sports Portal, Notification de sportwebOS 25, programme webOS Re:new, Sports Portal, Notification de sport
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

¹Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

 

²Images d’écran simulées.

 

³La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

 

⁴clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran. 

  La prise en charge de cette fonctionnalité peut varier selon le modèle. ClearMR 10000 : certifié pour LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pouces). 

  ClearMR 9000 : Certifié pour LG OLED M5 (83, 77, 65 pouces), LG OLED G5 (48 pouces), LG OLED C5.

 

¹²Le contenu disponible (y compris les chaînes sportives) et les applications peuvent varier selon la ligue, le pays et la région. Des abonnements séparés sont nécessaires pour chaque application de sports et les services liés.

 

¹³Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

  Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 

  L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.