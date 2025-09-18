¹Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

²La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

³La première TV transparente au monde comparée aux TVs traditionnelles dotées d’un tuner pour la diffusion.

La transparence du produit déterminée par les tests internes est de 43 %, cela peut varier en fonction de l’environnement et des conditions d’usage réels.

⁴4K 144 Hz s’applique à la LG OLED M5 83/77/65 pouces. Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz

LG OLED M5 97 pouces compatible 120 Hz.

144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR).

La LG OLED TV sans fil fait référence à la connectivité entre le boîtier Zero Connect et l’écran.

Le placement du boîtier Zero Connect dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire.

Le boîtier Zero Connect doit être installé sous le récepteur sans fil de la TV.

Les périphériques doivent être connectés via un câble au boîtier Zero Connect.

Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

Le véritable sans fil est basé sur la comptabilité NVIDIA G-Sync pour la réduction des saccades, du retard d’affichage faible et des performances sans scintillement.

⁵L’image présentée en Position libre est une TV OLED M5 LG Signature.

⁶La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.

*Les modèles LG OLED G5 97/83/77/65/55 pouces présentent un design One Wall.

La LG OLED G5 de 48 pouces est dotée d’un design ultra fin.

En fonction de l’environnement d’installation, il peut y avoir un léger écart entre la TV et le mur. Les exigences d’installation varient. Voir le guide d’installation pour en savoir plus.

¹⁸Simulation de scène affichée.

L’écran du produit présente une image simulée qui peut différer du produit réel.

La batterie intégrée prend en charge jusqu’à 3 heures d’utilisation sans fil (3 heures en fonction de l’utilisation en mode standard, mais l’utilisation de la batterie peut varier en fonction des conditions d’utilisation).

StanbyME prend uniquement en charge le contenu basé sur le WiFi, il doit donc être connecté à un réseau sans fil.

Le mode d’écran vertical peut fonctionner différemment en fonction de l’application utilisée.

Le produit n’est pas étanche.

L’écran d’accueil et les applications prises en charge peuvent varier selon les pays et changer sans préavis.