About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Folio Cover per LG StanbyME 2

Folio Cover per LG StanbyME 2

FC25XA
Immagine frontale della folio cover fc25xa con schermo reclinato
Vista posteriore della cover montata sullo schermo
Folio cover chiusa
Folio cover ripiegata sullo schermo di StanbyME 2
Dettaglio dell'inserimento della Folio Cover nell'alloggiamento di StanbyME 2
Immagine frontale della folio cover fc25xa con schermo reclinato
Vista posteriore della cover montata sullo schermo
Folio cover chiusa
Folio cover ripiegata sullo schermo di StanbyME 2
Dettaglio dell'inserimento della Folio Cover nell'alloggiamento di StanbyME 2

Funzionalità principali

  • Cover per StanbyME 2: protegge lo schermo dello StanbyME 2 quando devi portarlo in giro
  • Installazione semplice: basta infilarla nelle apposite fessure dello StanbyME 2 e il gioco è fatto
  • Supporto autoportante: ripiega la cover su se stessa per tenere lo schermo reclinato, come un tablet
LG StanbyME 2 in soggiorno moderno: uno su supporto, uno a parete, uno su tavolo con cover folio.

LG StanbyME 2
Libera il tuo mondo

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Aggancio magnetico per il telecomando

La Folio Cover ha un magnete per agganciare il telecomando e tenere sempre in ordine la tua stanza (e per non perderlo più!).

Onde sonore che arrivano da StanbyME 2

Tiene in piedi il tuo StanbyME 2

Proprio come fosse un tablet, la Folio Cover si ripiega su se stessa per tenere in piedi lo schermo di StanbyME 2. Così puoi guardare ciò che vuoi in tutta comodità.

Stampa

Tutte le specifiche

MODELLI COMPATIBILI

  • Modelli

    StanbyME 2

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni (cm)

    61,8 x 44,6 x 0,33

  • Peso (kg)

    0,8

CARATTERISTICHE GENERALI

  • Codice EAN　

    8806096577158

  • Colore　

    Warm Grey

  • Tipo　

    Folio Cover

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.