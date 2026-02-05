We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Folio Cover per LG StanbyME 2
Funzionalità principali
- Cover per StanbyME 2: protegge lo schermo dello StanbyME 2 quando devi portarlo in giro
- Installazione semplice: basta infilarla nelle apposite fessure dello StanbyME 2 e il gioco è fatto
- Supporto autoportante: ripiega la cover su se stessa per tenere lo schermo reclinato, come un tablet
Trasportalo, appendilo, staccalo
Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!
*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente
*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.
*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.
*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.
Aggancio magnetico per il telecomando
La Folio Cover ha un magnete per agganciare il telecomando e tenere sempre in ordine la tua stanza (e per non perderlo più!).
Tutte le specifiche
MODELLI COMPATIBILI
Modelli
StanbyME 2
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (cm)
61,8 x 44,6 x 0,33
Peso (kg)
0,8
CARATTERISTICHE GENERALI
Codice EAN
8806096577158
Colore
Warm Grey
Tipo
Folio Cover
