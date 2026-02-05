We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tracolla e appendino per StanbyME 2
Funzionalità principali
- Appendino per StanbyME 2: appendi StanbyME 2 al muro come fosse un quadro digitale
- Orientamento regolabile: puoi appendere StanbyME 2 sia in orizzontale, sia in verticale
- Vite e tassello inclusi: in confezione trovi tutto quello che ti serve per fissare l'appendino al muro
- Tracolla regolabile: usala per appendere StanbyME 2 oppure per portarlo con te più comodamente
Trasportalo, appendilo, staccalo
Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!
*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente
*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.
*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.
*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.
Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento
StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.
Tutte le specifiche
MODELLI COMPATIBILI
Modelli
StanbyME 2
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (cm)
Tracolla: 87 x 2,1 x 3,0; Appendino: 4 x 4 x 3,35
Peso (kg)
0,1
CARATTERISTICHE GENERALI
Codice EAN
8806096577172
Colore
Warm Grey
Tipo
Tracolla e appendino
