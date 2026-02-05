About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Tracolla e appendino per StanbyME 2

Tracolla e appendino per StanbyME 2

WS25XA
Immagine frontale di StanbyME 2 appeso al muro con WS25XA
Vista di tre quarti
StanbyME 2 appeso in verticale
Vista di tre quarti di StanbyME 2 appeso in verticale
Dettaglio dell'inserimento della tracolla nell'alloggiamento di StanbyME 2
Immagine frontale di StanbyME 2 appeso al muro con WS25XA
Vista di tre quarti
StanbyME 2 appeso in verticale
Vista di tre quarti di StanbyME 2 appeso in verticale
Dettaglio dell'inserimento della tracolla nell'alloggiamento di StanbyME 2

Funzionalità principali

  • Appendino per StanbyME 2: appendi StanbyME 2 al muro come fosse un quadro digitale
  • Orientamento regolabile: puoi appendere StanbyME 2 sia in orizzontale, sia in verticale
  • Vite e tassello inclusi: in confezione trovi tutto quello che ti serve per fissare l'appendino al muro
  • Tracolla regolabile: usala per appendere StanbyME 2 oppure per portarlo con te più comodamente
Altro
LG StanbyME 2 in soggiorno moderno: uno su supporto, uno a parete, uno su tavolo con cover folio.

LG StanbyME 2
Libera il tuo mondo

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento

StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti artistici in stile poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti Art Poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in vari ambienti, con grafiche di giradischi musicale sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con foto di paesaggi visualizzate sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un orologio di design"

Titolo "Un orologio di design"

LG StanbyME 2 in vari ambienti con orologi e calendari a tema visualizzati sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Stampa

Tutte le specifiche

MODELLI COMPATIBILI

  • Modelli

    StanbyME 2

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni (cm)

    Tracolla: 87 x 2,1 x 3,0; Appendino: 4 x 4 x 3,35

  • Peso (kg)

    0,1

CARATTERISTICHE GENERALI

  • Codice EAN　

    8806096577172

  • Colore　

    Warm Grey

  • Tipo　

    Tracolla e appendino

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.