Condizionatore multisplit DUALCOOL Deluxe AI Air | 9000+12000 BTU

La funzione Auto Clean+10) asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per garantire che sia sempre pulito. Il tempo di funzionamento è impostato automaticamente fino a 20 minuti in base alle condizioni di utilizzo dell'apparecchio. È possibile regolare il volume dell'aria per un'asciugatura più rapida e intensa o per un funzionamento più silenzioso.