Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X7 Classe B | Motore Direct Drive, Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care

1) Efficienza energetica

- Il modello dell'essiccatore viene sottoposto a test standard separati per la valutazione della sua efficienza energetica.

- Test di laboratorio interni LG basati sulla norma EN 61121:2013+A12:2025 utilizzando il modello RH9X71WH.

2) R290

- Potenziale di riscaldamento globale: R290: circa 3, R134a: circa 1340

3) Inverter AI DUAL™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.). (Basato sul modello rappresentativo AI Dry: RH90X75V3N. I risultati possono variare a seconda dei modelli, dei carichi e dell'ambiente.) Non tutte le situazioni danno diritto a risparmi. A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. **Il rilevamento AI viene attivato quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati]. ***Testato da Intertek nell'agosto 2024, ciclo Cotton dell'essiccatore LG Heatpump confrontato con Dry Only dell'essiccatore-lavatrice LG Conventional basato su 3 kg di carichi IEC con un contenuto di umidità iniziale del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****La garanzia di 10 anni è valida solo per il compressore a doppio inverter e il motore inverter. Il periodo/la politica di garanzia possono variare a seconda del paese o della regione. *****Livello di rumore: 62 dB (livello di potenza sonora), in base al regolamento UE 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry™

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Dry ha mostrato una riduzione del tempo di asciugatura e una diminuzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell'ambiente, il tempo o il consumo energetico possono aumentare e i risultati possono variare. *Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati].

5) TurboDry

- Testato da Intertek nel luglio 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg di carico (camicia mista, maglietta 100% poliestere, maglietta 100% cotone) con un contenuto di umidità iniziale del 33% a una temperatura di 23℃. I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

6) Cura delle allergie

- Il ciclo di cura delle allergie approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni come gli acari della polvere domestica.

7) Smart Paring™

- La lavatrice e l'asciugatrice collegate tramite Wi-Fi possono essere configurate con Smart Pairing™ utilizzando l'applicazione LG ThinQ™ e, una volta terminato il lavaggio, l'asciugatrice imposta automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale.

8) Condensatore per la pulizia automatica

- La pulizia del condensatore può variare a seconda dell'ambiente operativo.

- La frequenza di funzionamento del 'condensatore di pulizia automatica' può variare a seconda delle dimensioni e della quantità di umidità iniziale della biancheria.

9) LG ThinQ™

- Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare a seconda del Paese e della configurazione individuale della casa intelligente.