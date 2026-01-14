About Cookies on This Site

Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe C, 375L, AI Inverter, Metal sorbet

GBBS727CMB.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
GBBS727CMB.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Frigorifero combinato Fit & Max 60cm, Classe C, 375L, AI Inverter, Metal sorbet

GBBS727CMB
Foto frontale frigorifero combinato GBBS726CMB con cashback
Foto frontale frigorifero combinato GBBS727CMB
Vista con la porta completamente aperta del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) che mostra gli scomparti del frigorifero e del congelatore.
Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (GBBS727CMB) con il frigorifero nero opaco sulla sinistra e la parete dell’armadio sulla destra.
A sinistra è esposta la carne a -3 °C, al centro il pesce a 0 °C e a destra il formaggio a 2 °C.
Dettagli frigorifero Fit & Max
AI INVERTER
Finitura interna METAL FRESH
Door Linear Cooling
Smart flex serie 7
Fresh Balancer
Total No Frost
Smart Inverter
Dimensioni 60x2m
Funzionalità principali

  • Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
  • Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • Metal Fresh: un'elegante finitura metallica interna per dare un tocco di freschezza in più al frigorifero
  • Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco (gbbs726cpy) integrato in mobili grigi accanto al piano di lavoro in marmo con piano cottura a induzione e ampia finestra sulla destra.

Freschezza su misura, cura al massimo

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) installato a filo dei mobili alti grigi con frecce blu che puntano verso il lato superiore e le superfici anteriori.

Adattamento perfetto

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con uno smartphone che mostra l’app ThinQ e un’icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni IA

Vista interna del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con ripiani per frutta, verdura, bevande e snack con linee blu che indicano il flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) completamente aperto con scomparto frigorifero superiore che mostra gli alimenti nei cassetti, con sovrapposizioni grafiche blu e frecce che evidenziano l’ampio spazio interno.

Massima efficienza dello spazio

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con la porta destra aperta a 110 gradi che mostra una cerniera curva nella parte superiore allineata a filo con il fianco grigio del mobile adiacente

Zero Clearance

Progettato per adattarsi ad ogni cucina

Apertura completa anche vicino alla parete o in spazi ristretti con Zero Clearance

Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con l’immagine divisa in due: a sinistra il testo “Cerniere convenzionale” che urtano contro la parete, a destra il testo “Cerniere Zero Clearance” che si aprono liberamente.

*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Premium Flat Door

Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto

Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.

Frigorifero combinato nero opaco LG (gbbs726cpy) integrato ai mobili della cucina grigi con cantinetta per vini a sinistra e piano cottura con utensili a destra.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) a sinistra con mobili grigio chiaro con paraschizzi in marmo, a destra con mobili scuri accanto a scaffali e pentole

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Funzioni IA

Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) in una zona giorno con vista notturna della città sovrapposta alla grafica della modalità di risparmio “AI Saving Mode” e al grafico energetico fluttuante.

Modalità AI Saving

Raffreddamento ottimizzato durante i periodi di basso utilizzo

L’AI Saving Mode²⁾ analizza il tuo utilizzo in un periodo di 3 settimane e identifica quando la porta del frigorifero viene aperta meno frequentemente, riducendo il consumo di energia e mantenendo gli alimenti freschi.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) accanto a mobili grigio chiaro nella zona giorno con vista sul fiume sovrapposta al grafico e all’icona AI Fresh.

AI Fresh¹⁾

Raffreddamento proattivo per aperture frequenti delle porte

Riduce al minimo gli aumenti di temperatura durante le frequenti aperture delle porte grazie all’analisi basata sui dati, intensificando il raffreddamento due ore prima in base a modelli di utilizzo dettagliati.

*Nel caso in cui la temperatura impostata nella cella frigorifera sia di 1 °C o 2 °C, questa funzione non verrà attivata.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Porta superiore del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) leggermente aperta con grafica a onda rossa che mostra insieme l’icona della porta aperta e l’icona di avviso.

Rilevamento di una leggera apertura della porta

Mantieni la freschezza con avvisi intelligenti sulla porta

Il Detecting Slight Door Opening¹⁾ (rilevamento di una leggera apertura della porta) garantisce che la spesa rimanga fresca e riduce al minimo lo spreco di energia avvisandoti in caso di chiusura impropria delle porte.

Massima freschezza

Raffreddamento preciso, freschezza costante

LinearCooling™ mantiene il cibo più fresco più a lungo riducendo le fluttuazioni di temperatura e preservandone il gusto e l’aspetto.

Il grafico del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) che mostra un pomodoro fresco dopo 7 giorni con grafico di fluttuazione blu e testo ±0,5 °C.
Il grafico del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) che mostra un pomodoro appassito dopo 7 giorni con grafico di fluttuazione rosso e testo ±1,0 °C
Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) aperto con una luce azzurra per indicare l’aria che fluisce dalla bocchetta di ventilazione sinistra verso i cestini della porta che contengono frutta, bottiglie e contenitori.

DoorCooling+™

Fornisce freschezza più velocemente al cestino della porta.

Le bevande e il cibo rimangono freschi grazie alla prestazione rapida del DoorCooling+™ ³⁾.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con cassetto Fresh Balancer che conserva lattuga, peperoni, arance e mele con frecce su e giù e primo piano della Moist Balance Crisper (griglia salva freschezza).

FRESHBalancer™

Controllo dell’umidità per frutta e verdura

FRESH Balancer™ mantiene l’umidità di frutta e verdura grazie al Moist balance Crisper™, aiutando a conservare la freschezza.

*In base ai test interni condotti da LG (temperatura ambiente 25 °C, umidità normale, congelatore a -18 °C, frigorifero a 4 °C), perdita di peso dell’acqua misurata dopo 24 ore.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

FRESHConverter+™

Conservazione degli alimenti con impostazioni di temperatura flessibili

Non dovrai più preoccuparti della temperatura: FRESHConverter™ ⁴⁾ ti consente di regolare facilmente le impostazioni in base ai diversi tipi di alimenti.

      

     

      

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Massima efficienza dello spazio

Capacità massima, organizzata in modo intelligente

Ottimizza l’efficienza dello spazio di conservazione con soluzioni intelligenti e ordinate che mantengono freschi i tuoi alimenti.

Vista interna del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con frutta sul ripiano superiore, bottiglie di vino al centro e altra frutta sul ripiano inferiore.

*Le immagini e i video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Primo piano del portabottiglie del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con quattro bottiglie e una scatola di macaron con design a griglia ingrandito in un’immagine circolare.

Portabottiglie

Usa il tuo spazio in modo intelligente, dal vino ad altro ancora

Un ripiano per bottiglie e oggetti di uso quotidiano: organizzato in modo efficiente senza sprecare spazio.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) con ripiano evidenziato in blu con frecce su e giù. L’immagine a destra mostra il ripiano ripiegato che contiene due bottiglie d’acqua.

Ripiano retrattile

Fai spazio per altro quando ne hai bisogno.

Spazio extra per ingredienti grandi o alti, che migliora l’adattabilità e la facilità di conservazione.

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Conservazione adattabile e ordinata

Ripiani e accessori progettati con cura ti aiutano a mantenere il frigorifero in ordine, adattandolo alle tue esigenze.

Vista interna del frigorifero LG (gbbs726cpy) con cinque ripiani e livelli di altezza regolabili, indicati da frecce blu che mostrano il movimento verticale.

Ripiano regolabile

Interno del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con cestello mobile contenente confezioni di succhi e contenitore posizionato sopra il cassetto Fresh Balancer.

Cestello rimovibile

Utilizzo adattabile in frigorifero o congelatore

Interno del frigorifero LG con congelatore inferiore (gbbs726cpy) con minicestello della porta scorrevole trasparente contenente sei piccole bottiglie di salsa.

Minicestello della porta

Cestello scorrevole per bottiglie di salsa di piccole dimensioni

L’immagine a sinistra del frigorifero combinato LG (gbbs726cpy) mostra la scatola del filtro chiusa con del formaggio e un’icona deodorante in basso a sinistra; l’immagine a destra mostra la scatola aperta che rivela il formaggio.

My Box

Filtro al carbone attivo per l’assorbimento degli odori

*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Vista frontale del frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco LG (gbbs726cpy) in una stanza luminosa con tende verticali, con garanzia del compressore di 10 anni e icone di efficienza energetica A sottostanti.

Vista frontale del frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco LG (gbbs726cpy) in una stanza luminosa con tende verticali, con garanzia del compressore di 10 anni e icone di efficienza energetica A sottostanti.

Migliore efficienza energetica

Freschezza su misura, cura al massimo

LG Smart Inverter Compressor™ regola la potenza di raffreddamento in base alle necessità, riducendo il consumo di energia e garantendo un funzionamento silenzioso e affidabile. Viene inoltre fornito con una garanzia di 10 anni.

Esclusione di responsabilità

1) LG ThinQ™
- Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ™ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.
- Le funzionalità di LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

2) Modalità AI Saving
- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino all’1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.
- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.
- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti: 1. Modello del test: GBBS726CPY
2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%
4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.
5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

3) DoorCooling+™
- Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno LG, che misura la velocità di raffreddamento di un contenitore d’acqua posizionato nel cestello superiore da 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ ha mostrato una velocità di raffreddamento più rapida del 15,1% a porta aperta rispetto a porta chiusa.
- DoorCooling+™ si ferma quando la porta è aperta.
- I risultati possono variare in base all’utilizzo effettivo. Solo per i modelli applicabili.

4) FRESHConverter™
- È possibile modificare l’impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Ci sono tre diverse modalità: Carne (-3 ℃), pesce (0 ℃) e formaggio (2 ℃)
- In base ai risultati dei test interni condotti da LG utilizzando il loro metodo di prova interno per la misurazione della fluttuazione media della temperatura nello scomparto FRESHConverter+™ senza carico e con impostazione a 25 °C.
- I risultati possono variare a seconda della variazione della temperatura esterna o dell’impostazione della temperatura interna.

Stampa

Caratteristiche principali

  • CAPACITÀ - Capacità totale (litri)

    375

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

    597 x 2.030 x 674

  • PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)

    175

  • CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica

    C

  • PRESTAZIONI - Tipo di compressore

    Compressore Smart Inverter

  • CARATTERISTICHE - InstaView™

    No

  • FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

  • DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte

    Metal Sorbet

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

  • Tipologia di prodotto

    Combinato

  • Classe di efficienza energetica

    C

CAPACITÀ

  • Capacità totale (litri)

    375

  • Capacità del congelatore (litri)

    113

  • Capacità del frigorifero (litri)

    225

  • Capacità del comparto Chiller (litri)

    37

COMANDI E DISPLAY

  • Avviso porta aperta

  • Express Freeze

  • Display LED esterno

    LED

  • Blocco bambini

    No

DIMENSIONI E PESO

  • Peso con imballo (kg)

    82

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    597 x 2.030 x 674

  • Peso (kg)

    76

  • Profondità senza porte (mm)

    608

  • Profondità con la maniglia (mm)

    674

  • Altezza della struttura (mm)

    2.030

  • Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)

    2.030

CARATTERISTICHE

  • Door Cooling+™

  • LINEAR Cooling

  • InstaView™

    No

DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

  • Fabbricatore manuale del ghiaccio

    Vassoio ghiaccio normale

  • Dispenser di sola acqua

    No

  • Fabbricatore automatico del ghiaccio

    No

DESIGN E FINITURE

  • Materiale delle porte

    PET

  • Finitura e colore delle porte

    Metal Sorbet

  • Metal Fresh

    Sì (nel comparto frigo)

  • Tipologia di maniglie

    Tasca orizzontale

PRESTAZIONI

  • Tipo di compressore

    Compressore Smart Inverter

  • Consumo energetico (kWh/anno)

    175

  • Classe climatica

    T

  • Rumorosità (dB)

    34

  • Classe di rumorosità

    B

COMPARTO FRIGO

  • Balconcini trasparenti

    4

  • Illuminazione interna

    LED in alto

  • Ripiani in vetro temperato

    3

  • Cassetto frutta e verdura

    2

  • Cassetto con griglia salvafreschezza

  • Ripiano portabottiglie

    Completo

  • Multi-Air Flow

  • Folding Shelf

    Ripiano retrattile e ribaltabile

  • Filtro Pure N Fresh

    No

  • Fresh Converter

  • Cassetto verdura (zona fresca)

    No

FUNZIONI SMART

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app ThinQ

CODICE EAN

  • Codice a barre

    8806096627471

COMPARTO FREEZER

  • Cassetti

    3 trasparenti

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

