Frigorifero combinato Fit & Max 70cm| Classe C, 465L | AI Fresh, Wi-Fi, Door Cooling, Fresh Converter, Total No Frost| Prime Silver
GBBW322CPY energy label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Immagine frigorifero combinato GBBW322CPY
Frigorifero aperto con cibo all'interno GBBW322CPY
Caratterisitica FIT&MAX GBBW322CPY
Caratterisitica aperutra a filo muro GBBW322CPY
Caratterisitica AI Imverter GBBW322CPY
Caratterisitica Door+Linear cooling GBBW322CPY
Caratterisitica Fresh Balancer GBBW322CPY
Caratterisitica Fresh Converter GBBW322CPY
Caratterisitica Total NO frost GBBW322CPY
Motore Smart inverter GBBW322CPY
Dimensioni del frigorifero GBBW322CPY
Immagine laterale del frigo GBBW322CPY
Immagine del retro del frigo GBBW322CPY
Funzionalità principali

  • Fit & Max: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 70 cm.
  • Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 70 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Frigorifero combinato nero LG (GBBW726AMB) incassato in mobili accanto a piano con piano a induzione e finestra a destra.

LG Fit & Max: grande dentro, perfetto fuori

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Frigorifero combinato LG (GBBW726AMB) a filo in mobili, con frecce che indicano superfici superiore, laterale e frontale.

Apertura porte a filo muro

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con smartphone che mostra l’app ThinQ e icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni AI Inverter

Interno del frigorifero LG (GBBW726AEV) con ripiani pieni di frutta, verdura con flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza con Door & Linear Cooling

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con lo sportello aperto a 110 gradi, che mostra cerniera allineata con la parete.

Apertura porte a filo muro

Perfetto per la tua cucina

Hai poco spazio in cucina? Nessun problema: grazie alle cerniere Zero Clearance installa il frigo anche vicino alla parete, senza urti e senza bisogno di spazio aggiuntivo.

Vista dall’alto del frigorifero LG (GBBW726AEV): a sinistra cerniera che urta, a destra cerniere Zero Clearance aperte.

*Immagini al solo scopo illustrativo. Il prodotto reale potrebbe essere diverso da quello nell'immagine.

*Il prodotto deve essere installato tenendo in considerazione uno spazio di areazione ai lati. Fai riferimento al manuale d'uso per i dettagli.

Design con porte piatte

Dai un look moderno alla tua cucina

Il nostro frigorifero arricchirà il tuo ambiente con uno stile essenziale. Le sue porte sono completamente piatte: un design che si abbinerà perfettamente al tuo arredamento.

Frigorifero nero opaco LG (GBBW726AMB), con cantinetta a sinistra e piano cottura con utensili a destra.
Frigorifero LG (GBBW726AMB) con mobili chiari in marmo a sinistra, mobili scuri e scaffali con utensili a destra.
Funzioni intelligenti AI Inverter

Con LG ThinQ™ ottimizza i consumi e raffredda piu veloce

Frigorifero LG (GBBW726AMB) in soggiorno con vista notturna, grafica “AI Saving Mode” e grafico delle variazioni energetiche.

Funzione intelligente AI Saving Mode Funzione intelligente AI Saving Mode

Ti fa risparmiare energia

Attiva dall’app ThinQ la funzione AI Saving Mode e lascia che il frigo faccia il resto. L’intelligenza artificiale capisce quando lo usi meno, alza di 1 °C la temperatura e riduce i consumi.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) accanto a mobili grigi in soggiorno con vista sul fiume, grafico e icona “AI Fresh” sovrapposti.

Funzione intelligente AI FreshFunzione intelligente AI Saving Mode

Mantiene i cibi
sempre freschi

AI Fresh impara le tue abitudini e anticipa i momenti di uso più intenso, abbassando la temperatura di 1 °C due ore prima. Così mantiene gli alimenti sempre freschi, riducendo sprechi e pensieri.

*Nel caso in cui la temperatura di impostazione della stanza frigorifero sia 1℃ o 2℃, questa funzione non verrà attivata.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con porta superiore semiaperta, onde con icona porta aperta e icona avviso chiusura insieme.

Avviso intelligente porte aperte

Addio porte aperte!

Il frigorifero rileva se la porta resta aperta e ti avvisa subito con un segnale sonoro. Così eviti sprechi di energia e mantieni i tuoi alimenti sempre alla temperatura ideale.

Raffreddamento costante LINEAR Cooling™

Fino a 7 giorni di freschezza

La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C2. Così puoi conservare i cibi più a lungo preservandone la freschezza.

Grafico del frigorifero LG (GBBW726AMB) che mostra il pomodoro fresco dopo 7 giorni con fluttuazione blu e testo ±0,5°C

Linear Cooling™

Grafico del frigorifero LG (GBBW726AMB) che mostra un pomodoro appassito dopo 7 giorni con fluttuazione rosso e testo ±1,0°C

Tradizionale

*Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di test interno di LG, confrontando il tasso di riduzione del peso delle verdure tra il modello con raffreddamento lineare e il modello senza raffreddamento lineare, il modello con raffreddamento lineare ha mostrato un tasso di riduzione del peso inferiore.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) aperto, con aria che fluisce dalla bocchetta sinistra ai cestelli porta frutta e bottiglie.

Raffreddamento veloce DoorCooling+™

Raffredda il frigo più velocemente

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) con Fresh Balancer per verdura e frutta con frecce alto/basso e dettaglio Moist Crisper.

FRESH Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.

*In base al test interno LG (temperatura ambiente di 25℃, umidità normale, congelatore a -18°C, frigorifero a 4°C), è stata misurata la perdita di peso dell'acqua dopo 24 ore.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

FRESH Converter+™

Scegli la giusta temperatura per ogni alimento

Il FRESH Converter™ permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura.

 

 

 

 

 

 

Dettaglio portabottiglie frigorifero LG (GBBW726AMB) con quattro bottiglie e macaron, design ingrandito nel cerchio.

Ripiano Wine Rack

Riponi fino a 6 bottiglie di vino

Il tuo vino ha lo spazio che merita grazie al ripiano portabottiglie LG. La sua versatilità ti permette di riporre anche altri alimenti ingombranti, ottimizzando ogni centimetro del frigorifero.

*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Efficiente e affidabile

Efficiente e affidabile

Classe energetica A

Efficiente e affidabile

Il compressore Smart Inverter™ regola la potenza di raffreddamento, riducendo consumi e rumore. Garanzia 10 anni.

Disclaimer

1)LG ThinQ™

-Per utilizzare le funzionalità di ThinQ, è necessario installare l'app 'LG ThinQ' dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul proprio smartphone e connettersi al Wi-Fi. App LG ThinQ™ disponibile su smartphone compatibili con Android 9.0 o versioni successive, iOS 16.0 o versioni successive. Telefono e Wi-Fi domestico È richiesta la connessione dati e la registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

-Le funzioni di LG ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

2) AI Saving Mode

-La modalità di risparmio AI può essere regolata in due fasi (fino all'1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classificazione energetica e delle specifiche del prodotto.

-Il tasso di risparmio dell'intelligenza artificiale per ogni fase può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

-I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1.Modello di prova: GBBW322CEV

2.Condizioni di prova: Congelatore a -18°C, Frigorifero a 3°C, Nessun carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura ambiente a 25°C, umidità al 55%

4.Metodo di prova: apertura di 8 ore, nessuna apertura di 16 ore Tempi di apertura totali durante gli orari di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ciascuna fase della modalità di risparmio AI nell'arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico di 24 ore e confrontati.

5. Quando si utilizza la modalità di salvataggio AI, il ciclo di rimozione del gelo e la velocità del compressore possono essere regolati in base all'ambiente circostante. L'applicazione della fase 2 può comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati dei test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di test specificato, ma possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità di salvataggio tramite intelligenza artificiale è supportata solo tramite l'app LG ThinQ e LG ThinQ potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

3)Convertitore FRESH™

-È possibile modificare l'impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Esistono tre diverse modalità: Carne (-3℃), Pesce (0℃) e Formaggio (2℃)

-Basato sui risultati dei test interni di LG, utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare la fluttuazione della temperatura media nel vano FRESHConverter+™ con impostazione Nessun carico e 25℃.

-I risultati possono variare a seconda delle variazioni della temperatura esterna o dell'impostazione della temperatura interna.

Q.

Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?

A.

Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa. Per aiutarti a scegliere il modello e il tipo di frigorifero abbiamo creato per te un semplice configuratore che trovi a questo link: https://www.lg.com/it/frigoriferi/trova-il-frigorifero

Q.

Come posso migliorare la conservazione dei cibi?

A.

L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:

- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente

- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi

- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.

- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio

Q.

Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?

A.

Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:

- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio

- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento

- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili

Q.

Come si imposta la temperatura del frigorifero?

A.

Hai a disposizione due modi per farlo:

 

1) Usando i comandi all'interno del frigorifero

All'interno del frigorifero, nella parte superiore della cornice, c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.

 

2) Usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone (se il modello supporta il Wi-Fi)

Se hai collegato il tuo frigorifero all'app LG ThinQ, puoi impostare la temperatura direttamente dal tuo smartphone. Puoi cambiare le temperature anche quando non sei a casa, perché l'app comunica con il tuo frigorifero tramite Internet.

Q.

Posso incassare questo frigorifero in un mobile?

A.

No, questo è un modello per la libera installazione ed è necessario garantire uno spazio di areazione ai lati per il corretto funzionamento.

Q.

Cosa significa Total No Frost? Come funziona?

A.

La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.

Q.

Che differenza c'è fra il cassetto Fresh Balancer e il cassetto Fresh Converter?

A.

Il cassetto Fresh Balancer è utile per conservare frutta e verdura e, a seconda di ciò che metti, puoi impostare il grado di umidità ideale spostando il relativo selettore.

 

Il cassetto Fresh Converter, invece, è un cassetto "zero gradi" convertibile. Usando l'apposito selettore, puoi destinare il cassetto alla conservazione della carne fresca, del pesce fresco oppure delle verdure.

Q.

Quando apro la porta, non sento l'aria uscire dalle bocchette superiori in corrispondenza della porta. È normale?

A.

Il sistema DoorCooling+ funziona solo quando la porta del frigorifero è chiusa. Per evitare inutili dispersioni di aria fredda, questo sistema si disattiva automaticamente quando apri la porta del frigorifero.

Q.

Quanti anni è garantito il frigorifero?

A.

La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero.

Il compressore Smart Inverter, invece, ha 10 anni di garanzia.

 

Nei primi 2 anni il frigorifero è coperto dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - ti offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Lineare Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera e il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali (quindi sono esclusi gli acquisti come partita IVA, azienda o altro).

Stampa

Caratteristiche principali

  • CAPACITÀ - Capacità totale (litri)

    465

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

    697 x 2.030 x 704

  • PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)

    191

  • CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica

    C

  • PRESTAZIONI - Tipo di compressore

    Inverter Compressore

  • CARATTERISTICHE - InstaView™

    No

  • FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

  • DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte

    Prime Silver

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE

  • Door Cooling+™

  • InstaView™

    No

  • LINEAR Cooling

FUNZIONI SMART

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app ThinQ

PRESTAZIONI

  • Consumo energetico (kWh/anno)

    191

  • Classe climatica

    SN-T

  • Tipo di compressore

    Inverter Compressore

  • Rumorosità (dB)

    33

  • Classe di rumorosità

    B

COMPARTO FRIGO

  • Cassetto con griglia salvafreschezza

    No

  • Ripiano portabottiglie

    Completo

  • Balconcini trasparenti

    4

  • Multi-Air Flow

  • Folding Shelf

    No

  • Filtro Pure N Fresh

    No

  • Illuminazione interna

    LED in alto

  • Ripiani in vetro temperato

    3

  • Cassetto frutta e verdura

    2

  • Fresh Converter

  • Cassetto verdura (zona fresca)

    No

CAPACITÀ

  • Capacità del comparto Chiller (litri)

    47

  • Capacità totale (litri)

    465

  • Capacità del congelatore (litri)

    139

  • Capacità del frigorifero (litri)

    279

COMANDI E DISPLAY

  • Blocco bambini

    No

  • Display LED interno

    Display LED

  • Express Freeze

  • Avviso porta aperta

DESIGN E FINITURE

  • Materiale delle porte

    PET

  • Finitura e colore delle porte

    Prime Silver

  • Tipologia di maniglie

    Tasca con decorazione nera

  • Metal Fresh

    No

CODICE EAN

  • Codice a barre

    8806096565872

DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

  • Fabbricatore automatico del ghiaccio

    No

  • Fabbricatore manuale del ghiaccio

    Vassoio ghiaccio normale

  • Dispenser di sola acqua

    No

COMPARTO FREEZER

  • Cassetti

    3 trasparenti

CARATTERISTICHE BASE

  • Classe di efficienza energetica

    C

  • Tipologia di prodotto

    Combinato

  • Profondità standard/piano

    Profondità piano

DIMENSIONI E PESO

  • Peso (kg)

    87

  • Profondità senza porte (mm)

    639

  • Peso con imballo (kg)

    95

  • Altezza della struttura (mm)

    2.030

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    697 x 2.030 x 704

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

