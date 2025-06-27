Forno a vapore InstaView | 76L Classe A++ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, Display 4,3", Wi-Fi | Nero

La cottura 100% a vapore è assimilabile alla cottura nella vaporiera. Il cibo, infatti, viene cotto unicamente in un bagno di vapore. Questa modalità è molto utile per cucinare verdure, pesce e altri alimenti a vapore. È un modo di cucinare con pochissimi grassi e che preserva le proprietà nutritive degli alimenti.



Con la cottura con vapore assistito, invece, il cibo viene cotto con il calore prodotto dal forno e il vapore viene immesso durante il processo per umidificare le pietanze ed evitare che diventino troppo secche. In questo modo i piatti saranno più croccanti fuori e succosi dentro.