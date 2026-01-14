Offerta Kit Esclusivo: Forno a vapore InstaView | 76L Classe A++ | Nero + Microonde da incasso 25 litri, 900W | Nero/deco acciaio nero

Da oggi il forno lo controlli anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il forno InstaView al Wi-Fi e scopri un nuovo mondo di personalizzazione e ricette. Oltre a preriscaldare il forno, impostare il timer e monitorare la cottura, potrai effettuare anche la diagnostica automatica, scaricare nuove ricette, crearne di nuove e molto altro ancora.

