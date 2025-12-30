Lavastoviglie a scomparsa totale | QuadWash Serie 3, Classe A 44dB | 14 coperti,Vapore, Info Light,Cerniere sliding | Acciaio

*Usare solo stoviglie compatibili con lavaggi in lavastoviglie.

Efficienza energetica

Test interni LG basati sul consumo energetico del programma ECO tra il modello di lavastoviglie LG DBC335(Classe A) e il modello DBC425 (Class E)

TrueSteam™

-Data Test: 14.01.2020

-Ente certificatore: TÜV Rheinland

-Modelli: DFB22M, DFB22M1

-Condizioni: Voltaggio: 220±1% V, Frequenza 60±1% Hz, Temperatura 20±2°C, Umidità 65±5%, Temperatura acqua 15±2°C, Pressione acqua 240±20kPam, Tipologia detergente B 24g, No risciaquo, Standard mode

-Metodologia Test: I test sono stati condotti con livelli di durezza dell’acqua pari a 51 ppm, 68 ppm, 102 ppm, 153 ppm e 204 ppm, valutando il numero di macchie d’acqua che si creano in base all’utilizzo o meno di un dispositivo addolcitore. Per l’acqua con durezza di 102 ppm, i numero di macchie d'acqua è stato testato in base alle seguenti condizioni: (1) Solo con addolcitore (2) Senza addolcitore (3) Con addolcitore e risciacquo (4) Con addolcitore, vapore e risciacquo (5) Con addolcitore e vapore (6) Solo vapore, senza addolcitore

-Risultati del Test: Senza utilizzo di addolcitore né vapore, conteggiate 123 macchie di acqua. Con utilizzo di solo vapore (senza addolcitore), conteggiate 19 macchie di acqua (84% in meno).

-I modelli testati e il modello DFC287HVS utilizzano la stessa tecnologia di generazione del vapore e lo stesso sistema di addolcimento dell’acqua.

-I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente di utilizzo

Igienizzazione

[Riduce la presenza di Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Data Test: 01.09.2021

-Ente certificatore: KTR(Korea Testing & Research Institute)

-Numero di rapporto: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modello testato: Lavastoviglie LG 14 coperti serie XD

-Condizioni del test: Modalità Eco + Alta temperatura + Vapore. Applicazione di inoculo contaminato su 2 ciotole da riso e 2 ciotole da zuppa con concentrazione iniziale di circa 1.0×108 CFU/mL

-Metodo: Incubazione dei ceppi su agar di soia triptico a 35±1° per 18–24 ore e regolazione della concentrazione a 1.0∼9.9×10⁸ CFU/mL con soluzione salina sterile. Igienizzazione stoviglie (2 ciotole da riso e 2 ciotole da zuppa) con inoculazione di 0,2 mL per piatto, asciugatura per 1 ora e lavaggio in lavastoviglie

-Risultati del test: Riduzione superiore al 99,999% dei batteri testati

-I modelli testati e il DFC287HVS utilizzano la stessa tecnologia di generazione del vapore.

-I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente.

LG ThinQ™

-Le funzionalità di LG ThinQ® possono variare in base al prodotto e al Paese.Verifica la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.

-Durante la prima associaazione, la lavastoviglie deve essere collegata alla stessa rete Wi-Fi dell smartphone. Successivamente, il dispositivo deve operare sempre all’interno dell’ambiente Wi-Fi registrato

Bassa rumorosità

-Livello di rumorosità: 41 dB o inferiore

-Basato sul risultato di test interni LG (Gennaaio 2019) di misurazione del livello di potenza sonora) con utilizzo del programma ECO + Risparmio energia + AOD

-Media calcolata sull’intero ciclo di lavaggio: prelavaggio, lavaggio principale, risciacquo e asciugatura.

-I livelli di rumore possono variare in base al ciclo selezionato e alle condizioni di utilizzo.

-2 anni su parti e manodopera + 8 anni sul motore (solo parti)