Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Acciaio
Scheda tecnica

Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Acciaio

Scheda tecnica

Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Acciaio

DF375HVS
Foto frontale lavastoviglie DF375HVS semi aperta
Foto frontale lavastoviglie DF375HVS aperta
Vapore TrueSteam lavastoviglie DF375HVS
Sistema QuadWash lavastoviglie DF375HVS
Terzo cestello personalizzabile lavastoviglie DF375HVS
Wi-Fi con ThinQ lavastoviglie DF375HVS
Immagine dimensioni lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS in ambiente
Interno lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS aperta con ripiani
Foto lavastoviglie DF375HVS aperta con ripiani
Foto laterale lavastoviglie DF375HVS con ripiani visibili
Foto laterale lavastoviglie DF375HVS chiusa
Foto posteriore lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS chiusa
Foto frontale lavastoviglie DF375HVS semi aperta
Foto frontale lavastoviglie DF375HVS aperta
Vapore TrueSteam lavastoviglie DF375HVS
Sistema QuadWash lavastoviglie DF375HVS
Terzo cestello personalizzabile lavastoviglie DF375HVS
Wi-Fi con ThinQ lavastoviglie DF375HVS
Immagine dimensioni lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS in ambiente
Interno lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS aperta con ripiani
Foto lavastoviglie DF375HVS aperta con ripiani
Foto laterale lavastoviglie DF375HVS con ripiani visibili
Foto laterale lavastoviglie DF375HVS chiusa
Foto posteriore lavastoviglie DF375HVS
Foto lavastoviglie DF375HVS chiusa

Funzionalità principali

  • Sistema QuadWash™: i 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali permettono all'acqua di raggiungere ogni angolo delle stoviglie
  • Vapore TrueSteam™: i getti multipli di vapore igienizzano le stoviglie, sciolgono lo sporco ostinato e fanno brillare i bicchieri
  • EasyRack™ Plus con 3 cestelli: regola ogni singolo elemento delle rastrelliere, l'altezza del cestello secondario e disponi posate e tazzine nel terzo cestello
  • Apertura automatica della porta: alla fine del ciclo di lavaggio, lo sportello si apre automaticamente per migliorare l'efficienza dell'asciugatura
  • Wi-Fi con ThinQ: gestisci le opzioni di lavaggio dallo smartphone, scarica nuovi programmi e ricevi i consigli sull'uso della lavastoviglie
Altro

Domande frequenti (FAQ)

Q.

La mia cucina ha lo zoccolino basso e il pannello della porta della lavastoviglie rischia di picchiarci contro. Posso installare il pannello del mobile in modalità scorrevole?

A.

Sì, questo modello ti permette di installare il pannello sia in modalità scorrevole, sia in modalità fissa. La modalità di montaggio è differente, quindi assicurati di consultare il manuale d'uso o le istruzioni di installazione per tutti i dettagli. Trovi anche le informazioni principali nella sezione relativa all'installazione di questa pagina.

Q.

Posso regolare l'altezza della lavastoviglie?

A.

La lavastoviglie dispone di due piedini di livellamento anteriori e uno posteriore. Puoi regolare l'altezza di ciascuno di questi in modo da adattare l'altezza dell'elettrodomestico alle tue esigenze. Sul manuale d'uso trovi tutti i dettagli per la regolazione.

Q.

La temperatura del vapore non è troppo alta e quindi rischia di rovinare le stoviglie?

A.

Il sistema TrueSteam™ genera il vapore a 100°C, ma è in grado di controllare la temperatura con cui viene immesso nella vasca in base al programma selezionato. In questo modo si sfruttano i benefici del vapore senza rischiare di danneggiare le stoviglie.

Q.

Su quali programmi posso usare il vapore? Posso usarlo su tutti oppure ci sono delle limitazioni?

A.

Puoi attivare l'opzione Vapore con tutti i programmi di lavaggio, fatta eccezione per Express e Risciacquo.

Q.

Se uso l'opzione del Vapore il tempo di lavaggio aumenta?

A.

Attivando il vapore, il tempo complessivo aumenta leggermente, perché il generatore deve raggiungere la temperatura opportuna per la produzione del vapore. Anche se il tempo aumenta un po', è anche vero che aumenta l'efficacia del lavaggio.

Q.

Visto che il vapore aiuta a ridurre le macchie sulle stoviglie, posso evitare di mettere il brillantante?

A.

Anche se attivi il vapore, è necessario usare il brillantante. Questo additivo, infatti, rende le stoviglie più brillanti e serve soprattutto nella fase di asciugatura. Se non vuoi usare il brillantante liquido, puoi usare anche le pastiglie che includono il brillantante. In tal caso, ricordati di impostare il dosaggio del brillantante su "L0", in modo da evitare che la lavastoviglie blocchi il funzionamento.

Q.

Cosa devo fare se le stoviglie presentano delle macchie dopo il lavaggio, anche se uso il vapore?

A.

In questo caso ti consigliamo di verificare la durezza dell'acqua usando la cartina di test che trovi insieme alla lavastoviglie. In base al risultato del test dovrai regolare il livello di erogazione del sale e del brillantante. Trovi tutte le informazioni dettagliate sul manuale d'uso.

Q.

Posso smontare i bracci irroratori per pulirli?

A.

Il braccio QuadWash posto sulla base della vasca può essere pulito senza rimuoverlo. Qualora ci fossero dei residui di cibo che ostruiscono i fori, puoi usare una spilla per estrarli. Il braccio superiore, invece, può essere rimosso per la manutenzione.

Q.

Quando imposto la funzione mezzo carico, qual è il cestello che posso usare? Quello inferiore o quello superiore?

A.

Puoi decidere tu quale dei due cestelli usare per il lavaggio a mezzo carico. Ti basta premere più volte il tasto Mezzo Carico per selezionare il cestello superiore, quello inferiore oppure se disattivare questa funzione. La funzione Mezzo Carico effettua un lavaggio intensivo.

Q.

Nel caso in cui le stoviglie fossero particolarmente sporche, è consigliabile sciacquare o lasciarle in ammollo prima di metterle in lavastoviglie?

A.

Non è necessario sciacquare i piatti e le pentole prima di metterle in lavastoviglie. La cosa importante, invece, è rimuovere i residui di cibo dai piatti e dalle pentole con una delle posate, in modo da evitare che intasino il filtro e compromettano le prestazioni di lavaggio. Uno dei pregi di questo elettrodomestico è proprio il fatto che consente di risparmiare acqua rispetto al lavaggio a mano e facendo un prelavaggio nel lavandino vanificheresti questo beneficio.

Q.

Selezionando la funzione di apertura automatica della porta a fine lavaggio, questa si apre di poco e non completamente. Come mai?

A.

È normale che la porta si apra leggermente, in modo che favorisca la fuoriuscita dell'umidità residua e, di conseguenza, migliori l'asciugatura. Sconsigliamo di aprire del tutto lo sportello a fine del lavaggio, perché la differenza di temperatura non permetterebbe l'asciugatura ottimale delle stoviglie.

Q.

Come faccio a capire se la lavastoviglie è in ancora in funzione oppure no?

A.

Su questo modello c'è la funzione Info Light che proietta sul pavimento una luce che ti indica se la lavatrice sta funzionando oppure se ha terminato il ciclo.
- Quando la lavastoviglie è in funzione, sul pavimento viene proiettata una luce bianca.
- In caso di errore di funzionamento, la luce diventerà rossa.
- Se non c'è nessuna luce, la lavastoviglie ha terminato il ciclo.

Q.

In caso di perdite, c'è un sistema che blocca l'erogazione dell'acqua in modo da evitare allagamenti?

A.

Questo modello è dotato del sistema acqua stop, montato direttamente sul tubo di carico dell'acqua.

Q.

Che garanzia c'è sulla lavastoviglie?

A.

Nei primi 2 anni la lavastoviglie è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore Direct Drive. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera ed il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Perché amerai la nostra lavastoviglie

Non lascia aloni

Il vapore TrueSteam™ igienizza le stoviglie ed evita la formazione delle macchie.

Ha 4 bracci irroratori

Il sistema QuadWash™ fa arrivare l'acqua in tutti gli angoli delle stoviglie.

È smart

Con l'app ThinQ scarichi programmi specifici per le tue stoviglie e molto altro.

Certificato da TÜV

Elimina il 99,99% dei batteri che si trovano comunemente in casa.

*Test condotti da TÜV sul modello LG DB475TXS. Test effettuati con il programma Eco e 6 tipologie di batteri (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus e Penicillium chrysogenum). I risultati potrebbero variare in base all'utilizzo.

TrueSteam™

Stoviglie brillanti e igienizzate

La nostra lavastoviglie ha un vero generatore di vapore a 100°C, per sciogliere lo sporco (anche quello incrostato!) e ridurre la formazione delle macchie sulle stoviglie. E i risultati si vedono.

Video di una vista ravvicinata di diverse tipologie di piatti lavati a vapore in lavastoviglie.

*Immagini al solo scopo illustrativo per una migliore comprensione della funzionalità. Il vapore viene immesso nella vasca attraverso gli ugelli posti sulla parte inferiore della porta e nella parte superiore della vasca.

*Test interni LG effettuati comparando il numero di macchie d'acqua residue in seguito al lavaggio col modello LG DFB325 (con vapore) rispetto al modello DFB415 (senza vapore).

Ottimizza la resa con il prelavaggio a vapore

Il vapore TrueSteam™ utilizzato nella fase di pre-lavaggio aiuta ad ammorbidire le incrostazioni di cibo.

Anche negli angoli, lo sporco non ha scampo

Il vapore immesso nella vasca dagli ugelli si diffonde uniformemente e raggiunge anche gli angoli più difficili delle stoviglie.

Bicchieri senza macchia (e senza paura)

L'azione del vapore rende i tuoi bicchieri più brillanti, con il 30% di macchie in meno in fase di asciugatura. Puoi attivare il vapore anche col programma "Delicato", in modo da trattare i tuoi calici con la giusta attenzione.

*Immagini al solo scopo illustrativo per una migliore comprensione della funzionalità. Il vapore viene immesso nella vasca attraverso gli ugelli posti sulla parte inferiore della porta e nella parte superiore della vasca.

*Test interni LG effettuati comparando il numero di macchie d'acqua residue in seguito al lavaggio col modello LG DFB325 (con vapore) rispetto al modello DFB415 (senza vapore).

QuadWash™

Getti d'acqua potenti che arrivano dappertutto

Il sistema QuadWash™ è unico nel suo genere: 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali che permettono di lavare ogni angolo di piatti, pentole e bicchieri per un pulito profondo e accurato.

Video di una vista ravvicinata degli spruzzi di acqua dai bracci irroratori rotanti.

Dual Zone: la giusta potenza, dove serve

Non tutte le stoviglie necessitano della stessa forza pulente. Proprio per questo abbiamo progettato l'opzione Dual Zone, che differenzia il tipo di lavaggio in base al cestello. Potrai lavare le stoviglie nel cestello inferiore con un getto d'acqua più energico, mentre per quelle nel cestello superiore verrà usato un getto d'acqua delicato.

EasyRack™Plus

Anche le stoviglie più difficili hanno il loro posto

Organizzare stoviglie ingombranti in lavastoviglie non sarà più un problema. Il sistema EasyRack™ Plus ti permette di abbassare o alzare ogni singolo elemento delle rastrelliere a tuo piacimento.

Video che mostra varie modalità di carico con i cestelli pieni di stoviglie di tipologie diverse.

Terzo cestello con altezza regolabile

Puoi disporre posate, mestoli e tazzine comodamente sul terzo cestello, guadagnando spazio nel cestello inferiore.

Tieni d’occhio il tempo

Controlla il tempo rimanente del ciclo di lavaggio sul display LED nascosto. Quando la lavastoviglie non è in uso, il display scompare per un design elegante e pulito.

LG ThinQ™

Scegli una lavastoviglie intelligente

Collegala al Wi-Fi di casa e scopri tantissime nuove opzioni per personalizzare i lavaggi.

Immagine di uno smartphone su cui c'è l'app LG ThinQ™ con 3 funzionalità: download programmi, notifiche e Smart Diagnosis. Sullo sfondo c'è una cucina arredata.

Immagine di uno smartphone su cui c'è l'app LG ThinQ™ con 3 funzionalità: download programmi, notifiche e Smart Diagnosis. Sullo sfondo c'è una cucina arredata.

*Richiede il download dell'app LG ThinQ™ (disponibile per dispositivi Android 7.0 e superiori e iOS 12 e superiori sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ™ e la connettività internet.

Scarica nuovi programmi di lavaggio

Devi lavare qualcosa di particolare e hai bisogno di un lavaggio specifico? Accedi all'app LG ThinQ™ e scarica il programma più adatto.

Personalizza il programma a modo tuo

L'app ThinQ™ ti permette di personalizzare il programma di lavaggio direttamente dal tuo smartphone, impostando le varie opzioni più semplicemente.

Così potente, così silenziosa

L'abbiamo progettata in modo da renderla sì potente, ma anche il più silenziosa possibile.

Un uomo che legge un libro appoggiato a una penisola in cucina, mentre la lavastoviglie sta funzionando in maniera silenziosa.

Un uomo che legge un libro appoggiato a una penisola in cucina, mentre la lavastoviglie sta funzionando in maniera silenziosa.

Ideale per la tua cucina

Immagine di una cucina con la lavastoviglie da incasso, il forno una cappa e un piano a induzione.

In perfetta armonia

Immagine della vasca in acciaio inox.

Completamente in acciaio inox

Immagine della porta della lavastoviglie con due frecce che indicano l'apertura automatica a fine ciclo. Del vapore fuoriesce dall'apertura.

Apertura automatica della porta

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli