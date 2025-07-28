Chi cerca una coccola mattutina è subito accontentato. Questo dolce - senza burro né uova intere - si può preparare già la sera prima avendo a disposizione banana, albume, cacao e avena.

Come procedere? In una bowl schiacciare mezza banana, unire un albume, un cucchiaio di cacao, un cucchiaio di avena istantanea e un cucchiaino di miele. A questo punto, versare il tutto in uno stampo quadrato e cuocere 2 minuti a 900 W.

Proteico, saziante e adatto anche al post-allenamento, ha un cuore fondente e bordi leggermente compatti: qui la funzione Smart Inverter fa la differenza, evitando zone crude o secche.