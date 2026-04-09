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LG Magazine
The Ultimate Guide to Dishwasher Maintenance: How to Clean and Optimise Performance
Perché la manutenzione della lavastoviglie è importante
Una lavastoviglie è un elettrodomestico autopulente, ma non è esente da manutenzione. Nel corso del tempo, detriti alimentari, grasso, minerali insolubili (calcare) e resti di detersivo si accumulano nelle fessure nascoste.
Ignorandola si ottengono tre guasti principali:
✓ Prestazioni di pulizia ridotte: I bracci irroratori ostruiti non riescono a distribuire l’acqua in modo efficace.
✓ Odori: I residui di cibo intrappolati nel filtro iniziano a decomporsi.
✓ Durata ridotta: L’accumulo di calcare causa macchie d’acqua persistenti e depositi interni.
LG Insight
Perché le condizioni di pulizia sono importanti
Gli elettrodomestici moderni come le lavastoviglie LG sono costruiti per durare nel tempo. Tuttavia, anche il motore più avanzato richiede un ambiente pulito per funzionare in modo efficiente senza sforzo.
Step 1
Pulizia dei filtri (il passaggio più critico)
Il sistema di filtraggio è il “rene” della lavastoviglie. Intrappola le particelle di cibo per evitare che si ridepositino sui piatti puliti. Un filtro ostruito è la causa n. 1 di risultati di pulizia scadenti e cattivi odori.
1. Localizzare: Rimuovere il cestello inferiore. Il filtro si trova in genere alla base della vasca.
2. Rimuovere: Ruotare il filtro cilindrico (solitamente in senso antiorario) e sollevarlo. Spesso c’è una piastra a maglia sotto: rimuovere anche questa. Fare attenzione a non lasciare che i detriti accumulati cadano nell’apertura della coppa.
3. Lavare: Risciacquare sotto l’acqua corrente. Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere il grasso o l’accumulo di calcio dalla retina.
4. Rimontare: Riposizionare la retina, inserire il cilindro e ruotarlo fino a quando non si blocca (finché non scatta).
Step 2
Ispezione e pulizia dei bracci irroratori
L’acqua deve fluire liberamente affinché i piatti possano essere puliti. Se i piccoli ugelli sui bracci irroratori sono ostruiti da semi di limone, gusci d’uovo o calcare, la pressione dell’acqua diminuisce.
✓ Controllo visivo: Ruotare manualmente i bracci. Devono ruotare liberamente senza colpire le stoviglie.
✓ Rimuovere e risciacquare: La maggior parte dei bracci irroratori (superiore e inferiore) può essere staccata. Risciacquali sotto un rubinetto.
✓ Sturare: Se un ugello è ostruito, utilizzare uno stuzzicadenti o un ago per rimuovere delicatamente i detriti.
LG Insight
Mantenimento delle prestazioni di QuadWash™
Le lavastoviglie LG sono dotate della tecnologia QuadWash™ con bracci Multi-Motion che ruotano e girano. Poiché questi bracci hanno un movimento più complesso per raggiungere ogni angolo, mantenere i punti di articolazione privi di detriti filamentosi (come capelli o fibre vegetali) è essenziale per mantenere tale copertura di pulizia a 360 gradi.
Step 3
Decalcificazione e ciclo “Machine Clean”
Il calcare (carbonato di calcio) è il nemico degli elementi di riscaldamento. Se vivi in una zona di acqua dura, la decalcificazione è obbligatoria.
Utilizzare il ciclo di pulizia della macchina nei seguenti passaggi:
La maggior parte delle lavastoviglie moderne ha un ciclo dedicato per l’automanutenzione.
1. Svuotare l’unità: Non eseguire questo ciclo con le stoviglie.
2. Aggiungere detergente: Posizionare un detergente per lavastoviglie specializzato (liquido o tablet) nell’erogatore del detersivo o saldamente nel cestello (tipo a bottiglia).
3. Selezionare ciclo: Scegliere l’impostazione “Pulisci macchina”. Se il tuo modello non ne ha una, scegli il ciclo più caldo disponibile (spesso “Intensivo”).
LG Insight
Promemoria pulizia lavastoviglie
Le lavastoviglie LG sono dotate di un promemoria Machine Clean dedicato. Questa funzione mostra quanti cicli rimangono prima che sia il momento di eseguire il ciclo di pulizia della macchina, eliminando le incertezze e mantenendo la vasca in acciaio inossidabile perfettamente pulita
Il ruolo dei materiali di consumo: Sale e brillantante
Molti utenti si affidano esclusivamente alle pastiglie “All-in-One”, ma per una manutenzione ottimale, i componenti separati sono vitali.
Perché hai bisogno di sale per lavastoviglie
Il sale rigenera la resina a scambio ionico nel decalcificatore integrato per evitare la formazione di calcare sul riscaldatore e macchie d’acqua sul vetro.
✓ Suggerimento Pro: Riempire il sale quando la spia si accende. Se vivi in una zona con acqua dura, questa è la cosa migliore che puoi fare per prolungare la vita della tua macchina.
Perché hai bisogno del brillantante
Il brillantante rompe la tensione superficiale dell’acqua, permettendogli di scivolare via dalle stoviglie.
✓ Suggerimento Pro: Se i piatti escono bagnati o macchiati, il livello del brillantante è probabilmente basso o l’impostazione del dosaggio deve essere regolata. Anche se si utilizzano pastiglie All-in-One, si consiglia di aggiungere un brillantante separato se non si è soddisfatti delle prestazioni di asciugatura.
Tabella di confronto: Programma di frequenza di manutenzione
|Component
|Frequency
|Action
|Why?
|Filter
|Weekly
|Rinse & Scrub
|Prevents odours and redeposit of food.
|Door Seal
|Monthly
|Wipe with damp cloth
|Prevents mold growth and leaks.
|Spray Arms
|Monthly
|Inspect & Unclog
|Ensures maximum water pressure.
|Machine Clean
|Every 30 Cycles
|Run with Descaler
|Removes internal limescale & grease.
|Salt/Rinse Aid
|As Needed
|Refill
|Protects heater & improves drying.
Manutenzione intelligente con LG ThinQ
Nell’era della casa smart, la manutenzione non è più reattiva; è proattiva.
Diagnosi intelligente
Se la lavastoviglie smette di funzionare o mostra un errore (OE o IE), non sempre serve un tecnico.
✓ Come funziona: Apri l’app LG ThinQ sul cellulare e tienila vicino al logo “Smart Diagnosis” sulla lavastoviglie.
✓ Il vantaggio: La macchina invia un segnale sonoro che l’app decodifica, indicando il problema (ad es., “Errore di alimentazione dell’acqua” o “Scarico bloccato”) e come risolverlo.
Prevenzione: Abitudini che proteggono la tua macchina
La manutenzione non consiste solo nel pulire la macchina, ma dipende anche da come la si utilizza.
1. Raschiare, non sciacquare: Gli enzimi moderni nel detersivo hanno bisogno di residui di cibo per funzionare in modo efficace. Tuttavia, è necessario rimuovere le ossa di grandi dimensioni, gli stuzzicadenti e i semi. Queste sono le cause principali degli intasamenti della pompa.
2. Non sovraccaricare: Se il braccio irroratore superiore non può ruotare perché un piatto troppo alto nel cestello inferiore lo blocca, la macchina lavora di più per risultati peggiori.
3. Usare TrueSteam™: Se il tuo modello LG è dotato di TrueSteam™, usalo per gli alimenti incrostati. Il vapore ad alta temperatura dissolve efficacemente la sporcizia, riducendo la necessità di un prelavaggio aggressivo e mantenendo il filtro più pulito.
FAQ
Posso usare l’aceto per pulire la lavastoviglie?
Sebbene l’aceto sia un rimedio domestico popolare contro i cattivi odori, è un prodotto acido. Nel tempo, l’uso frequente di acido ad alta concentrazione può danneggiare le guarnizioni in gomma. È più sicuro ed efficace utilizzare un pulitore per lavastoviglie appositamente realizzato o il ciclo Machine Clean approvato dal produttore.
Perché la mia lavastoviglie ha un odore di liquame?
Ciò è quasi sempre causato da alimenti intrappolati nel filtro o da un attorcigliamento nel tubo di scarico che impedisce all’acqua sporca di fluire completamente. Pulire immediatamente il filtro e controllare il collegamento del tubo sotto il lavandino.
Ho davvero bisogno di sale se uso le pastiglie “All-in-One”?
Se vivi in una zona con acqua dura, sì. Il sale contenuto nelle compresse è spesso insufficiente per gestire un alto contenuto di minerali. L’uso di sale specifico protegge l’unità interna del decalcificatore da guasti.
Come faccio a sapere se i bracci irroratori sono bloccati?
Se le stoviglie in angoli specifici del cestello escono costantemente sporche mentre altre sono pulite, è un forte indicatore che l’ugello del braccio corrispondente a quell’area è ostruito.
Qual è il vantaggio di una vasca in acciaio inossidabile?
A differenza delle vasche in plastica, le vasche in acciaio inossidabile (presenti nella maggior parte dei modelli LG) mantengono meglio il calore per l’asciugatura e sono meno porose, il che significa che resistono agli odori e alle macchie molto meglio a lungo termine.
*Le funzioni e le funzionalità disponibili possono variare a seconda del modello e del Paese.