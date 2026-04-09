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LG Magazine
Giornata della Terra a casa: Come gli elettrodomestici a basso consumo riducono l’uso di energia
Quali sono gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica?
Gli elettrodomestici a basso consumo energetico sono progettati per svolgere attività domestiche consumando meno elettricità, acqua o gas rispetto ai modelli tradizionali. Sono progettati con funzionalità avanzate, come motori inverter, sensori intelligenti e modalità operative ottimizzate, per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse.
Perché gli elettrodomestici a basso consumo energetico contano nella Giornata della Terra
Gli elettrodomestici a basso consumo forniscono un modo diretto per sostenere gli sforzi di protezione ambientale a casa. Con gli elettrodomestici ad alta efficienza puoi contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a conservare le risorse naturali. I dati dell’Agenzia internazionale per l’energia indicano che gli elettrodomestici rappresentano circa il 30% del consumo energetico residenziale1), quindi fare scelte più intelligenti può avere un impatto misurabile se moltiplicate per milioni di famiglie.
Vantaggi degli elettrodomestici a basso consumo
Suggested correction: Minori emissioni a casa e oltre
I vantaggi degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica sono sia ambientali che finanziari. Questi elettrodomestici contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio a casa consumando meno energia e acqua. I vantaggi principali includono:
- impatto ambientale ridotto: diminuisci le emissioni della tua famiglia passando agli elettrodomestici moderni.
- Prestazioni migliorate: molti modelli offrono un funzionamento più rapido, silenzioso e affidabile.
- Supporto per il futuro: ogni scelta efficiente dal punto di vista energetico contribuisce a proteggere il pianeta per le generazioni future.
Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, le abitazioni con elettrodomestici a efficienza energetica possono prevenire collettivamente milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno.
Innovazione LG
Quali caratteristiche hanno gli elettrodomestici LG ad alta efficienza energetica?
LG apre la strada con funzionalità all’avanguardia progettate per l’ottimizzazione e il risparmio delle risorse. Le innovazioni chiave includono:
- Tecnologia AI DD™
Il sistema basato sull’intelligenza artificiale di LG rileva il tipo di tessuto e le dimensioni del carico per selezionare automaticamente il ciclo di lavaggio ottimale, riducendo il consumo di acqua ed energia.
- Motori Inverter Direct Drive™
Questa tecnologia avanzata del motore offre un controllo preciso, una maggiore efficienza e un funzionamento più silenzioso, contribuendo a ridurre il consumo energetico.
- Efficienza dell’asciugatrice con pompa di calore
Queste asciugatrici utilizzano temperature inferiori e riciclano il calore, risparmiando più energia rispetto alle asciugatrici a condensazione standard secondo gli studi sull’efficienza energetica2).
- Elettrodomestici intelligenti LG ThinQ™
Monitora e gestisci il consumo energetico tramite smartphone per ottimizzare l’efficienza anche quando sei lontano da casa.
Come usare gli elettrodomestici con più efficienza
Come usare gli elettrodomestici con più efficienza
Il vantaggio principale degli elettrodomestici a basso consumo energetico si realizza quando vengono utilizzati in combinazione con abitudini intelligenti. Usa questi suggerimenti quotidiani per massimizzare il tuo impatto:
Consigli per risparmiare energia per frigoriferi
• Imposta il frigorifero a una temperatura compresa tra 3°C e 5°C e il congelatore a-18 °C.
• Non sovraccaricare i ripiani; lascia che l’aria circoli liberamente.
• Esegui regolarmente una pulizia delle serpentine del condensatore e sostituisci le guarnizioni usurate della porta per evitare perdite di aria fredda.
Consigli per risparmiare energia con la lavastoviglie
• Esegui carichi completi e utilizza cicli di risparmio energetico3).
• Evita il pre-risciacquo: lascia che la lavastoviglie faccia il lavoro.
• Utilizza l’apertura automatica dello sportello per un’asciugatura efficiente dal punto di vista energetico.
Consigli per risparmiare energia con la lavatrice
• Lava con acqua fredda, seleziona il ciclo appropriato più breve e fai sempre lavaggi a pieno carico.
• La tecnologia AI DD™ e Inverter Direct Drive™ di LG regola in modo automatico il consumo di acqua ed energia in base a ciascun carico.
• Esegui regolarmente la pulizia del filtro per mantenere la massima efficienza.
Scopri gli elettrodomestici efficienti di LG
LG offre un’ampia selezione di elettrodomestici progettati per una vita moderna ed efficiente. Tra i modelli di spicco per la tua casa figurano:
Frigorifero LG InstaView™ Door-in-Door
Dotato di raffreddamento NatureFRESH™, un compressore lineare inverter e un distributore d’acqua UVnano™ per la massima freschezza ed efficienza energetica.
Lavatrice LG AI DD™
Sfrutta l’IA per ottimizzare il consumo energetico e idrico per ogni carico, con una capacità di 10,5 kg e la tecnologia TurboWash™ 360.
Asciugatrice a pompa di calore LG
Offre un’efficienza energetica A+++ con Dual Inverter Heat Pump, asciugando i capi in modo delicato ed efficiente.
uggerimenti professionali per un uso efficiente dell’elettrodomestico
✓ Pianifica l’uso fuori picco: gestisci i principali elettrodomestici durante le ore fuori punta dell’elettricità per risparmiare ulteriormente.
✓ Aggiorna i vecchi modelli: la sostituzione di elettrodomestici di età superiore ai 10 anni può raddoppiare il risparmio energetico, secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.
✓ Usa funzionalità intelligenti: approfitta di LG ThinQ™ per monitorare e ottimizzare il consumo di energia da remoto.
✓ Esegui regolarmente la manutenzione: effettua la pulizia dei filtri e controlla le guarnizioni per garantire il funzionamento ottimale degli elettrodomestici.
Suggerimenti per la manutenzione e la cura regolari
✓ Frigoriferi: esegui la pulizia delle serpentine del condensatore ogni 6 mesi e controlla le guarnizioni dello sportello per rilevare eventuali perdite.
✓ Lavatrice: esegui un lavaggio a caldo vuoto con il ciclo LG Tub Clean ogni mese.
✓ Lavastoviglie: sciacqua i filtri ogni settimana per evitare la formazione di odori e il ristagno di residui alimentari.
✓ Asciugatrice: esegui la pulizia del filtro per rimuovere la lanugine dopo ogni carico e controlla regolarmente che lo sfiato non presenti ostruzioni.
FAQ
Cos’è la Giornata della Terra?
La Giornata della Terra è un evento globale annuale che si tiene il 22 aprile per sensibilizzare e ispirare azioni per la protezione ambientale.
Gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica consentono davvero di risparmiare denaro?
Sì. Passare a nuovi elettrodomestici a basso consumo energetico può ridurre i costi energetici delle famiglie.
Come posso ridurre la mia impronta di carbonio a casa?
Il modo migliore è utilizzare elettrodomestici a basso consumo energetico, spegnere i dispositivi inutilizzati e seguire i consigli di manutenzione come lavare con acqua fredda e mantenere il frigorifero.
Cosa rende efficienti gli elettrodomestici LG?
Gli elettrodomestici LG utilizzano tecnologie avanzate come Inverter Direct Drive, AI DD™ e l’efficienza delle pompe di calore per risparmiare energia e acqua.
1) Fonte: IEA, “Come gli elettrodomestici hanno aiutato un mondo in lockdown e cosa significa per l’efficienza energetica”
2) Fonte: ENERGY STAR (U.S. EPA), “Asciugatrice con pompa di calore”
3) Le funzionalità di manutenzione della lavastoviglie possono variare a seconda dei Paesi, dei modelli, delle versioni, ecc.