Microonde combinato 39 litri, potenza 1100W | Frittura leggera, Smart Inverter, Nero Fumè
Funzionalità principali
- Sistema di cottura combinato: usa microonde, grill e ventilazione su numerosi programmi
- Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
- Frittura leggera: cuoci i cibi con effetto frittura senza immergerli nell'olio
- Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
- Programma "Fermentazione": produci lo yogurt in casa
- Interni EasyClean: rivestimento interno antibatterico e facile da pulire
LG NeoChef™: semplice e versatile
Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.
Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme
*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.
Mai più cibi congelati o surriscaldati
La cottura è ancora più rapida
Sistema LG Infrared Heating™
Tanti piatti, cucinati a puntino
Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
Per la tua dieta povera di grassi
Prepara cibi sani e con meno grassi grazie alla cottura al vapore, utilizzando gli accessori dedicati.
*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.
*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.
Facile da usare
Un forno a microonde pensato per te
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Cina
Colore della porta
Nero
Apertura della porta
One Body
EasyClean
Sì
Tipologia di installazione
Piano di lavoro
Colore
Nero
Volume cavità (litri)
39
Tipologia
Ventilato
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Aggiungi 30 secondi
Sì
Blocco bambini
Sì
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
Sì
Timer
No
Impostazione orario
Sì
Piatto girevole attivo/disattivo
No
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Tipologia di illuminazione interna
LED
Potenza assorbita (microonde + ventilazione) (W)
1.900
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1.450
Potenza assorbita ventilazione (W)
1.850
Potenza assorbita grill (W)
950
Manuale di cucina
Automatico + Manuale
Potenza assorbita microonde (W)
1.350
Livelli di potenza
5
Potenza (W)
1100
Volume cavità (litri)
39
Smart Inverter
Sì
Diametro del piatto girevole (mm)
360
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
Laterale destra
Tipologia dei comandi
Tocca e digita
MODALITÀ DI COTTURA
Frittura ad aria
Sì
Cottura automatica
Sì
Riscaldamento automatico
Sì
Cottura
No
Cottura ventilata
No
Scongelamento
Sì
Deidratazione
No
Grill
Sì
Scongelamento inverter
Sì
Scioglimento
No
Memoria cottura
No
Lievitazione
Sì
Cottura arrosto
No
Sensore cottura
No
Sensore riscaldamento
No
Cottura lenta
Sì
Ammorbidimento
No
Ventilato rapido
Sì
Grill rapido
Sì
Cottura a fasi
No
Cottura a vapore
No
Riscaldamento
Sì
DESIGN E FINITURE
Design interno
Squadrato
Colore della porta
Nero
Tipologia della porta
Trasparente
Design esterno
Vista ampia tradizionale
Colore interno
Grigio
Colore
Nero
Finitura anti-impronta
No
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne (L x A x P) (mm)
394 x 262 x 378
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
614 x 381 x 573
Dimensioni (L x A x P) (mm)
544 x 327 x 525
Peso (kg)
15,2
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
1.100
Alimentazione (V/Hz)
230V / 50Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
No
ACCESSORI
Piatto crispy
1
Vassoio in vetro
1
Griglie
2
Anello rotante
1
Manuale d'uso
1
Griglia superiore
1
Griglia inferiore
1
Vassoio in metallo
1
Spiedo rotante
1
