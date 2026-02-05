About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Microonde combinato 39 litri, potenza 1100W | Frittura leggera, Smart Inverter, Nero Fumè

Microonde combinato 39 litri, potenza 1100W | Frittura leggera, Smart Inverter, Nero Fumè

MJ3965BPB
Vista frontale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista frontale con sportello aperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Sistema di cottura combinato del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Tecnologia Smart Inverter del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Funzioni Grill del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Frittura Leggera forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Programma "Fermentazione" forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Internal Easyclean forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dettagli dei comandi del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista diagonale con sportello aperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dall'alto con sportello semiaperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dettagli modalità cottura del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista diagonale frontale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Forno Microonde LG modello MJ3965BPB con ambientazione cucina
Vista frontale diagonale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista frontale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista frontale con sportello aperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Sistema di cottura combinato del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Tecnologia Smart Inverter del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Funzioni Grill del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Frittura Leggera forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Programma "Fermentazione" forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Internal Easyclean forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dettagli dei comandi del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista diagonale con sportello aperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dall'alto con sportello semiaperto del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista dettagli modalità cottura del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Vista diagonale frontale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB
Forno Microonde LG modello MJ3965BPB con ambientazione cucina
Vista frontale diagonale del forno Microonde LG modello MJ3965BPB

Funzionalità principali

  • Sistema di cottura combinato: usa microonde, grill e ventilazione su numerosi programmi
  • Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
  • Frittura leggera: cuoci i cibi con effetto frittura senza immergerli nell'olio
  • Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
  • Programma "Fermentazione": produci lo yogurt in casa
  • Interni EasyClean: rivestimento interno antibatterico e facile da pulire
Altro
*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Tecnologia LG Smart Inverter

Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme

Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!

*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.

Riscaldamento e scongelamento uniformi

Mai più cibi congelati o surriscaldati

Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida

La cottura è ancora più rapida

Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.

Sistema LG Infrared Heating™

Tanti piatti, cucinati a puntino

Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.

Icona di un grill

Grill

Icona della frittura

Frittura

Icona della fermentazione

Fermentazione

Icona della cottura a vapore

Cottura a vapore

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

Per la tua dieta povera di grassi

Prepara cibi sani e con meno grassi grazie alla cottura al vapore, utilizzando gli accessori dedicati.

Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Mostra cibi cotti al vapore con LG NeoChef™
Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Croccanti fuori e succosi dentro
Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Una frittura più sana
Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Mostra cibi cotti al vapore con LG NeoChef™
Per la tua dieta povera di grassi
Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Croccanti fuori e succosi dentro

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Una frittura più sana

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

Mostra cibi cotti al vapore con LG NeoChef™
Per la tua dieta povera di grassi

Per la tua dieta povera di grassi

Prepara cibi sani e con meno grassi grazie alla cottura al vapore, utilizzando gli accessori dedicati.

*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.

*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.

*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.

Facile da usare

Un forno a microonde pensato per te

Mostra una mano che pulisce la superficie interna di LG NeoChef™

EasyClean™

Facile e veloce da pulire

Mostra il piatto girevole con gli 8 punti di stabilità.

Piatto girevole stabile

Mostra LG NeoChef™ con la lampada led interna accesa.

Illuminazione interna più forte

Mostra un grande piatto all’interno di LG NeoChef™.

Più spazio interno, meno ingombro

Stampa

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

  • Marchio

    LG

  • Paese di origine

    Cina

  • Colore della porta

    Nero

  • Apertura della porta

    One Body

  • EasyClean

  • Tipologia di installazione

    Piano di lavoro

  • Colore

    Nero

  • Volume cavità (litri)

    39

  • Tipologia

    Ventilato

FUNZIONI AGGIUNTIVE

  • Aggiungi 30 secondi

  • Blocco bambini

  • Segnale acustico fine cottura

  • EasyClean

  • Timer

    No

  • Impostazione orario

  • Piatto girevole attivo/disattivo

    No

CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

  • Tipologia di illuminazione interna

    LED

  • Potenza assorbita (microonde + ventilazione) (W)

    1.900

  • Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

    1.450

  • Potenza assorbita ventilazione (W)

    1.850

  • Potenza assorbita grill (W)

    950

  • Manuale di cucina

    Automatico + Manuale

  • Potenza assorbita microonde (W)

    1.350

  • Livelli di potenza

    5

  • Potenza (W)

    1100

  • Volume cavità (litri)

    39

  • Smart Inverter

  • Diametro del piatto girevole (mm)

    360

COMANDI

  • Display

    LED

  • Posizione dei comandi

    Laterale destra

  • Tipologia dei comandi

    Tocca e digita

MODALITÀ DI COTTURA

  • Frittura ad aria

  • Cottura automatica

  • Riscaldamento automatico

  • Cottura

    No

  • Cottura ventilata

    No

  • Scongelamento

  • Deidratazione

    No

  • Grill

  • Scongelamento inverter

  • Scioglimento

    No

  • Memoria cottura

    No

  • Lievitazione

  • Cottura arrosto

    No

  • Sensore cottura

    No

  • Sensore riscaldamento

    No

  • Cottura lenta

  • Ammorbidimento

    No

  • Ventilato rapido

  • Grill rapido

  • Cottura a fasi

    No

  • Cottura a vapore

    No

  • Riscaldamento

DESIGN E FINITURE

  • Design interno

    Squadrato

  • Colore della porta

    Nero

  • Tipologia della porta

    Trasparente

  • Design esterno

    Vista ampia tradizionale

  • Colore interno

    Grigio

  • Colore

    Nero

  • Finitura anti-impronta

    No

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni interne (L x A x P) (mm)

    394 x 262 x 378

  • Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

    614 x 381 x 573

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    544 x 327 x 525

  • Peso (kg)

    15,2

ENERGIA / CONSUMI

  • Potenza nominale (W)

    1.100

  • Alimentazione (V/Hz)

    230V / 50Hz

FUNZIONI SMART

  • NFC

    No

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app ThinQ

    No

ACCESSORI

  • Piatto crispy

    1

  • Vassoio in vetro

    1

  • Griglie

    2

  • Anello rotante

    1

  • Manuale d'uso

    1

  • Griglia superiore

    1

  • Griglia inferiore

    1

  • Vassoio in metallo

    1

  • Spiedo rotante

    1

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.