È facile chiudere la porta e dimenticare le briciole, le perdite o quel barattolo semiutilizzato in agguato nell’ombra, ma un frigorifero combinato sporco è molto più di un problema estetico.

✓ Sicurezza alimentare: I batteri nocivi e la muffa proliferano nelle zone calde, umide o trascurate del frigorifero. La pulizia regolare arresta la contaminazione incrociata, mantiene i prodotti deperibili al sicuro e aiuta a proteggere te e la tua famiglia dalle malattie di origine alimentare.

✓ Longevità ed efficienza dell’apparecchio: Polvere, sporcizia e brina accumulata costringono il tuo elettrodomestico a lavorare di più, riducendone l’efficienza e rischiando di accorciarne la durata. Un frigorifero combinato pulito funziona in modo più silenzioso, più fresco e ha meno probabilità di rompersi inaspettatamente.

✓ Eliminazione degli odori: gli odori forti sono segno di cibo in decomposizione o batteri. La pulizia di routine impedisce agli odori di penetrare nel cibo e mantiene fresco l’odore della cucina.