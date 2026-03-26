We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HELPFUL HINTS
How to Clean Your Fridge Freezer – Step-by-Step Guide
I nostri frigoriferi e congelatori mantengono i pasti al sicuro, le verdure croccanti e i preziosi avanzi pronti per uno spuntino di mezzanotte. Tuttavia, con il passare del tempo, anche il miglior frigorifero combinato può iniziare a nascondere tracce di liquidi versati, odori misteriosi e persino potenziali rischi per la salute. In questa guida dettagliata ti illustreremo un metodo pratico e dettagliato per pulire il tuo frigorifero combinato, attingendo ai consigli degli esperti di LG, alle risposte alle domande più frequenti e a suggerimenti pratici su come organizzare lo spazio per garantire la massima freschezza. Scoprirai quali strumenti e detergenti naturali funzionano meglio, quali errori comuni evitare e come le routine semplici possono eliminare definitivamente gli odori, aiutandoti a proteggere la tua salute, le tue tasche e l’ambiente.
Perché è importante tenere pulito il frigorifero: non è solo una questione di estetica
È facile chiudere la porta e dimenticare le briciole, le perdite o quel barattolo semiutilizzato in agguato nell’ombra, ma un frigorifero combinato sporco è molto più di un problema estetico.
✓ Sicurezza alimentare: I batteri nocivi e la muffa proliferano nelle zone calde, umide o trascurate del frigorifero. La pulizia regolare arresta la contaminazione incrociata, mantiene i prodotti deperibili al sicuro e aiuta a proteggere te e la tua famiglia dalle malattie di origine alimentare.
✓ Longevità ed efficienza dell’apparecchio: Polvere, sporcizia e brina accumulata costringono il tuo elettrodomestico a lavorare di più, riducendone l’efficienza e rischiando di accorciarne la durata. Un frigorifero combinato pulito funziona in modo più silenzioso, più fresco e ha meno probabilità di rompersi inaspettatamente.
✓ Eliminazione degli odori: gli odori forti sono segno di cibo in decomposizione o batteri. La pulizia di routine impedisce agli odori di penetrare nel cibo e mantiene fresco l’odore della cucina.
“Con quale frequenza” dovresti pulire il frigorifero?
La frequenza con cui si deve pulire il frigorifero dipende dall’area e dal livello di utilizzo:
✓ ogni giorno: asciuga immediatamente eventuali versamenti per evitare la formazione di residui appiccicosi e la contaminazione incrociata.
✓ Una volta alla settimana: controlla il contenuto per verificare la presenza di alimenti scaduti, verdure appassite o avanzi dimenticati. Dai una rapida pulizia alle maniglie e alle aree ad alto contatto.
✓ Mensilmente: svuota il frigorifero, rimuovi tutti i ripiani e i cassetti per una pulizia più profonda e ispeziona le guarnizioni di tenuta per verificare la presenza di muffe o detriti.
✓ Ogni tre mesi: esegui una pulizia approfondita del vano congelatore, se privo di brina, oppure procedi con lo sbrinamento e la pulizia, se necessario. Svuota e pulisci la vaschetta di raccolta e i lati/il dietro dell’elettrodomestico.
✓ Pulizia stagionale (ogni 3-6 mesi): fai un inventario di tutto (compresi i condimenti), pulisci a fondo tutte le superfici e rivedi il tuo sistema di organizzazione.
“Cosa” utilizzare per pulire il frigorifero: strumenti e materiali
Utilizza sempre prodotti e strumenti per la pulizia delicati e sicuri per gli alimenti per evitare danni al frigorifero. Ecco cosa ti servirà per una pulizia accurata e sicura:
✓ panni morbidi in microfibra (almeno due)
✓ Un secchio o una ciotola per il lavaggio
✓ Aceto bianco distillato (un agente antibatterico naturale)
✓ Detersivo liquido delicato
✓ Una spazzola a setole morbide (uno spazzolino vecchio pulito funziona bene)
✓ Borsa termica e blocchi di ghiaccio (opzionale, per mantenere refrigerati i prodotti deperibili durante la pulizia)
Evita abrasivi o solventi aggressivi! Tutto ciò che è troppo ruvido o chimicamente aggressivo può graffiare l’interno, danneggiare le guarnizioni o lasciare residui nocivi vicino al cibo.
Suggerimenti per la pulizia generale degli esperti di LG
Quando pulisci l’interno o l’esterno dell’elettrodomestico, non pulirlo con una spazzola ruvida, un dentifricio o materiali infiammabili. Non utilizzare detergenti contenenti sostanze infiammabili. Ciò può causare scolorimento o danni all’elettrodomestico.
Non utilizzare mai:
• spugne abrasive, pagliette metalliche o spugne abrasive
• Candeggina, ammoniaca o sostanze chimiche aggressive
• Spray aerosol o qualsiasi prodotto contenente sostanze infiammabili
• Detergenti a base di cloro su acciaio inossidabile
Pulizia degli interni
Il metodo in 4 fasi per pulire in profondità l’interno del frigorifero
Sei pronto a trasformare il frigorifero da sporco a scintillante?
Segui questa routine in quattro fasi collaudata, raccomandata dagli esperti di elettrodomestici per tutti i tipi di frigoriferi moderni.
Step 1
Svuota il frigorifero e conserva gli alimenti in modo sicuro
Per una sicurezza e un risparmio energetico ottimali durante la pulizia, utilizza la funzione del tempo di pulizia del frigorifero combinato per spegnerlo per un breve periodo.
Rimuovi tutti gli alimenti. Inserisci i prodotti deperibili come latticini, carne cruda o alimenti surgelati in una borsa termica con blocchi di ghiaccio o, se hai spazio disponibile, nel frigorifero di un vicino. Getta qualsiasi cosa rovinata, scaduta o discutibile. Usa questo come un’opportunità per fare un inventario di ciò che hai e pulire eventuali bottiglie o contenitori appiccicosi.
Step 2
Rimuovi e pulisci tutti i ripiani e i cassetti
Estrai con cautela i ripiani in vetro, i contenitori delle porte e i cassetti per verdure. Lascia che i componenti in vetro raggiungano la temperatura ambiente prima del lavaggio per evitare la rottura.
Immergi queste parti rimovibili in una soluzione di acqua calda e liquido di lavaggio delicato per macchie e odori ostinati. Asciuga accuratamente con un panno pulito e lascia asciugare completamente all’aria prima di reinserirlo.
Step 3
Esegui la pulizia dell’interno dall’alto verso il basso
Inizia dalla parte superiore del frigorifero e pulisci tutte le superfici interne, inclusi ripiani, lati, porte e fessure difficili da raggiungere. Non dimenticare:
• la vaschetta di condensa e il foro di scarico sul retro (controlla il manuale per la posizione esatta)
• Guarnizioni per porte (pulisci delicatamente con una spazzola e asciuga bene per mantenerli elastici e privi di muffa)
Sciacqua regolarmente i panni per ottenere i migliori risultati e presta particolare attenzione agli angoli o ai punti in cui si accumulano briciole.
Step 4
Asciuga completamente tutte le parti
L’umidità residua può favorire la formazione di muffa e cattivi odori. Utilizza un panno in microfibra pulito e asciutto separato per pulire tutte le superfici e i ripiani fino a quando non saranno completamente asciutti.
Reinserisci i cassetti e i ripiani solo quando sono completamente asciutti per evitare che si incollino o che si formino odori di “muffa”. Infine, rifornisci il frigorifero, pulisci ogni articolo se necessario e riorganizza per un facile accesso e flusso d’aria.
Precauzioni durante la pulizia dell’interno del frigorifero
Quando si rimuove un ripiano o un cassetto dall’interno dell’elettrodomestico rimuovi tutti gli alimenti conservati dal ripiano o dal cassetto per evitare lesioni o danni all’elettrodomestico. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni a causa del peso degli alimenti conservati.
Solleva sempre con calma i ripiani e i cassetti in vetro, attendi che raggiungano la temperatura ambiente prima di lavarli ed evita di fare sforzi eccessivi per prevenire rotture o lesioni.
Pulizia esterna
Pulizia dell’esterno del frigorifero
Maniglie, porte e persino le guarnizioni esterne del frigorifero combinato raccolgono sbavature, impronte digitali e batteri proprio come qualsiasi altra superficie ad alto traffico. La pulizia regolare degli esterni è vitale sia per l’igiene che per l’aspetto.
✓ Porte, maniglie e guarnizioni
Utilizza un panno morbido in microfibra inumidito con un po’ d’acqua calda per pulire le porte e le maniglie. Per le guarnizioni dello sportello in gomma, inserisci delicatamente una spazzola o un batuffolo di cotone nelle pieghe per rimuovere le briciole o la muffa, quindi asciuga completamente con un panno a parte.
Disinfetta le aree ad alto contatto come le maniglie almeno una volta alla settimana, specialmente se hai bambini o maneggi regolarmente cibi crudi. Non immergere o utilizzare mai acqua eccessiva vicino ai pannelli di controllo o ai display elettronici.
✓ Cura speciale per l’acciaio inossidabile
Se il frigorifero combinato ha una finitura in acciaio inossidabile, pulisci sempre nella direzione della granella per evitare striature. Per una finitura impeccabile e resistente alle sbavature, applica una piccola quantità di detergente per acciaio inossidabile su un panno in microfibra, quindi lucida delicatamente.
Evita le sostanze chimiche aggressive e non utilizzare mai le spugne abrasive per la pulizia, che possono graffiare in modo permanente anche le finiture più resistenti. Asciuga completamente per evitare segni d’acqua.
Organizzazione del frigorifero
Dalla pulizia all’organizzazione: come sistemare il frigorifero per una freschezza ottimale
Un frigorifero pulito e scintillante è solo metà della battaglia:
il modo in cui organizzi il cibo svolge un ruolo chiave nel preservare la freschezza, ridurre gli sprechi ed evitare quegli avanzi dimenticati fin troppo familiari.
Come organizzare il frigorifero: Guida alla conservazione
segui queste semplici regole di base per un frigorifero efficiente e sicuro per gli alimenti:
✓ Non riempire eccessivamente: l’aria fredda deve circolare liberamente intorno agli alimenti per garantire un raffreddamento completo e uniforme.
✓ Utilizza contenitori trasparenti: guarda cosa hai a colpo d’occhio ed evita sorprese nascoste.
✓ Primo ingresso, primo uscita (FIFO): posiziona gli articoli più recenti sul retro e quelli più vecchi sul davanti in modo che non dimentichi nulla.
✓ Lascia raffreddare gli alimenti caldi: lascia sempre raffreddare gli oggetti cotti a temperatura ambiente, idealmente sotto copertura, prima di riporli in frigorifero: in questo modo eviterai di far salire la temperatura interna dell’elettrodomestico.
Guida ripiano per ripiano alla conservazione sicura degli alimenti
Ogni sezione del frigorifero ha una temperatura leggermente diversa, quindi conserva gli alimenti di conseguenza:
✓ Ripiani superiori (sono freddi ma stabili): articoli pronti da mangiare come avanzi, yogurt, bevande, erbe e prodotti da gastronomia.
✓ Ripiani intermedi (sono più freddi): latticini (latte, formaggio), uova e alimenti cotti.
✓ Ripiani inferiori (sono i più freddi): conserva qui la carne cruda, il pollame e il pesce in contenitori sigillati per evitare gocciolamenti e contaminazione incrociata.
✓ Cassetti (umidità più elevata): verdure e frutta. Conservali separatamente per mantenerne la croccantezza e prolungarne la durata.
✓ Porta del frigorifero (la più fluttuante): condimenti, bevande e burro (mai latte crudo o uova poiché questa è l’area più calda).
Se il tuo modello è dotato della tecnologia DoorCooling+TM o Multi Air Flow di LG, noterai che la freschezza sarà ancora più costante in ogni scomparto.
Previeni i cattivi odori: Mantieni fresco il frigorifero
I cattivi odori non sono solo spiacevoli: possono indicare contaminazione, ingredienti rovinati o semplicemente scarsa ventilazione. Prevenire non solo è più facile che lottare contro gli odori persistenti, ma tutela anche la salute della tua famiglia.
✓ Il potere dei deodoranti naturali
Gli assorbitori di odori naturali e sicuri per gli alimenti neutralizzano gli odori senza contaminare il cibo:
✓ Carbone attivo: è molto efficace contro gli odori forti e agisce rapidamente; assicurati solo che sia adatto al contatto con gli alimenti e che non venga versato vicino a prodotti non coperti.
✓ Fondi di caffè: i fondi secchi e usati collocati in una ciotola possono neutralizzare gli aromi. Sostituiscili ogni quindici giorni.
✓ Limone fresco: le fette in un piccolo piatto aperto offrono una piacevole freschezza, ma ricordati di cambiarle regolarmente.
Ognuno funziona intrappolando e neutralizzando molecole volatili che causano cattivi odori, creando un ambiente più piacevole e igienico.
✓ Abitudini proattive per un frigorifero privo di odori
Costruisci queste buone abitudini per una freschezza continua:
✓ controlla e smaltisci gli alimenti scaduti ogni settimana.
✓ Asciuga immediatamente le fuoriuscite e le perdite con un detergente delicato.
✓ Conserva gli articoli dall’odore forte (formaggio, cipolle, avanzi di pesce) in contenitori ermetici.
✓ Lascia un po’ di spazio tra gli articoli per la circolazione dell’aria.
✓ Come pulire una vaschetta di raccolta del frigorifero
A volte gli odori sgradevoli derivano da una vaschetta di raccolta trascurata (il vassoio sotto il frigorifero progettato per catturare la condensa).
Per pulire:
✓ individua il vassoio (consulta il manuale d’uso; nella maggior parte dei casi è accessibile dal pannello frontale o dal retro).
✓ Rimuovi, svuota e lava con cura utilizzando acqua tiepida e sapone.
✓ Risciacqua accuratamente, asciuga completamente e riposiziona.
Un frigorifero pulito e organizzato non è solo più piacevole da guardare: è più sicuro, più efficiente e una parte fondamentale di una cucina sana e senza stress. Seguendo questi passaggi e rendendo la manutenzione regolare una buona abitudine, prolungherai la durata del tuo frigorifero combinato LG, manterrai gli alimenti al meglio e potrai stare tranquillo ogni volta che apri la porta.
Per una guida più accurata, fai sempre riferimento al manuale dell’elettrodomestico LG o contatta il supporto LG in caso di dubbi. Buona pulizia!
FAQ
Q.
Come posso pulire il frigorifero in modo naturale?
A.
Mescola parti uguali di aceto bianco e acqua tiepida per un detergente ecologico che elimina i batteri.
Q.
Perché c’è tanta acqua in frigorifero?
A.
• L’apertura frequente della porta o la conservazione impropria degli alimenti possono causare condensa.
• Possono contribuire anche i fori di scarico o la vaschetta di raccolta piena.
Q.
Come risolvere il problema dell'acqua nel frigorifero?
A.
• Verifica che il foro di scarico e la vaschetta di raccolta siano privi di detriti e funzionino.
• Conserva gli alimenti in contenitori coperti ed evita di collocare gli alimenti caldi direttamente all’interno.
Se il problema persiste, consulta il manuale d’uso LG o contatta l’assistenza clienti.
Q.
Dove deve essere conservata la carne cruda in frigorifero?
A.
Conserva sempre carne cruda, pollame e pesce sul ripiano inferiore in un contenitore a tenuta stagna per evitare la contaminazione incrociata con alimenti pronti da mangiare.
Q.
Quanto dovrebbe essere freddo un frigorifero?
A.
La temperatura consigliata per il frigorifero è compresa tra 1 °C e 4 °C (34-39 °F). I congelatori devono essere a una temperatura pari o inferiore a -18 °C (0 °F). Utilizza un termometro per frigorifero se il modello non dispone di un display integrato.