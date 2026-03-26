Come sbrinare un congelatore

Se hai notato la formazione di brina nel tuo congelatore, ti starai chiedendo perché sia importante sbrinarlo regolarmente. Quando il ghiaccio si accumula, può bloccare le prese d’aria, danneggiare i componenti interni e interferire con la ventola, riducendo le prestazioni complessive del congelatore e compromettendo la qualità degli alimenti conservati. Gli strati spessi di ghiaccio occupano anche uno spazio prezioso, lasciando meno spazio ai tuoi generi alimentari.