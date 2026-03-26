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How to Stop a Washing Machine from Smelling
Perché una lavatrice può iniziare a emanare cattivi odori?
I batteri, la muffa e i residui di detersivo sono i motivi principali. Nel tempo, il detersivo residuo, l’ammorbidente e lo sporco dei vestiti possono accumularsi all’interno del cestello, della guarnizione della porta e del cassetto del detersivo. Aggiungi umidità e calore e si crea l’ambiente perfetto per odori sgradevoli.
A volte, il problema inizia con buone intenzioni. L’utilizzo di una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente, specialmente con lavaggi a freddo, può lasciare una pellicola appiccicosa che intrappola i batteri. Se stai lavando gli attrezzi da palestra o gli asciugamani umidi, quegli odori possono aggrapparsi alla macchina stessa.
Guida alla rimozione
Come rimuovere i cattivi odori da una lavatrice
Segui i passaggi riportati di seguito per rimuovere i cattivi odori dalla lavatrice:
Step 1
Svuota il cestello
Assicurati che il cestello sia completamente vuoto prima di iniziare a pulire la lavatrice.
Step 2
Aggiungi un detersivo per lavatrice
Utilizzare un detersivo per lavatrice a base di cloro o una piccola quantità di candeggina liquida (circa 50 ml). Versa nel cassetto del detersivo o direttamente nel cestello, a seconda delle istruzioni del prodotto.
💡 Importante: Segui sempre le istruzioni di dosaggio sull’etichetta del detersivo. L’utilizzo di una quantità eccessiva di detersivo, specialmente di prodotti a base di cloro, può comportare perdite o danni interni nel corso del tempo. Attieniti alla quantità consigliata per mantenere la lavatrice sicura ed efficace.
Step 3
Esegui il ciclo di pulizia della vasca
La maggior parte delle lavatrici LG viene fornita con un ciclo di Pulizia della vasca o Pulizia del cestello. Selezionalo dal pannello di controllo e lascia che sia la lavatrice a occuparsene. Questo ciclo ad alta temperatura è progettato per abbattere i residui e uccidere i batteri.
Se la lavatrice non dispone di questa funzione, avvia un ciclo a vuoto con un programma di lavaggio a caldo (60 °C o più).
Step 4
Esegui la pulizia della guarnizione della porta
Tira indietro la guarnizione in gomma dello sportello e rimuovi eventuale sporco o muffa con un panno imbevuto di candeggina o aceto diluito. Questa zona è spesso trascurata, ma è una fonte comune di cattivi odori.
Step 5
Esegui la pulizia del cassetto del detersivo
Rimuovi il cassetto e risciacqualo sotto acqua calda. Usa uno spazzolino per rimuovere qualsiasi accumulo negli scomparti e nell’alloggiamento.
Step 6
Esegui la pulizia del filtro
Consulta il manuale d’uso per informazioni su come accedere al filtro della pompa di scarico. Rimuovi eventuali lanugine, monete o detriti e sciacqua accuratamente il filtro.
Guida alla prevenzione
Come impedire che la lavatrice emani cattivi odori
Una volta che la lavatrice sarà tornata come nuova, ecco come mantenerla in questo stato:
✓ Lascia la porta aperta dopo ogni lavaggio per lasciare fuoriuscire l’umidità
✓ Utilizza la giusta quantità di detersivo: una maggiore quantità non significa più pulito
✓ Esegui un ciclo di pulizia della vasca una volta al mese
✓ Esegui regolarmente la pulizia della guarnizione della porta e del cassetto del detersivo
✓ Non lasciare il bucato bagnato nel cestello per lunghi periodi
✓ Utilizza occasionalmente lavaggi a caldo per uccidere i batteri
Queste semplici abitudini ti aiuteranno a mantenere la lavatrice (e il bucato) sempre profumati.
LG Experience
L’approccio innovativo di LG a un’esperienza di lavaggio più profumata
✓ Funzione di pulizia della vasca
Noi di LG sappiamo che una lavatrice pulita è il fondamento di indumenti puliti. Ecco perché molti dei nostri modelli includono una funzione Pulizia della vasca, progettata per rendere l’igiene più semplice.
✓ Visualizzazione codice tCL
Quando la lavatrice LG visualizza “tCL” sullo schermo, è un promemoria delicato: è il momento di pulire il cestello. Sarà sufficiente aggiungere un detersivo a base di cloro consigliato, selezionare il ciclo Pulizia della vasca e lasciare che la macchina gestisca il resto.
✓ LG ThinQ™
Grazie a LG ThinQ™, puoi persino ricevere promemoria di manutenzione e consigli per la pulizia direttamente sul tuo telefono, così non dimenticherai mai quando è il momento di rinfrescare la lavatrice.
FAQ
Perché la mia lavatrice emana un cattivo odore?
Le cause principali sono batteri, muffe e residui di detersivo. Nel tempo, il detersivo residuo, l’ammorbidente e lo sporco possono accumularsi nel cestello, sulla guarnizione della porta e nel cassetto del detersivo. Il calore e l’umidità creano l’ambiente perfetto per i cattivi odori.
Come posso rimuovere i cattivi odori dalla lavatrice?
Inizia svuotando il cestello. Aggiungi un detersivo per lavatrice consigliato o una piccola quantità di candeggina liquida, quindi esegui il ciclo Pulizia della vasca (o un lavaggio a caldo a vuoto se la lavatrice non dispone di questa funzione). Esegui accuratamente la pulizia della guarnizione dello sportello, del cassetto del detersivo e del filtro per rimuovere lo sporco e l’accumulo.
Come posso evitare che gli odori della lavatrice ritornino?
Lascia lo sportello aperto dopo ogni lavaggio, utilizza la quantità corretta di detersivo ed evita di lasciare il bucato bagnato nel cestello. Esegui regolarmente la pulizia della guarnizione e del cassetto, avvia mensilmente un ciclo di pulizia della vasca e utilizza occasionalmente lavaggi a caldo per uccidere i batteri.
Quali caratteristiche offrono le lavatrici LG per garantire una maggiore igiene?
Molte lavatrici LG includono un ciclo di Pulizia della vasca che rimuove automaticamente residui e batteri. Quando sul display appare “tCL”, si tratta di un promemoria per pulire il cestello. Con LG ThinQ™, puoi anche ricevere promemoria per la pulizia e consigli di manutenzione direttamente sul tuo telefono.