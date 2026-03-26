I batteri, la muffa e i residui di detersivo sono i motivi principali. Nel tempo, il detersivo residuo, l’ammorbidente e lo sporco dei vestiti possono accumularsi all’interno del cestello, della guarnizione della porta e del cassetto del detersivo. Aggiungi umidità e calore e si crea l’ambiente perfetto per odori sgradevoli.

A volte, il problema inizia con buone intenzioni. L’utilizzo di una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente, specialmente con lavaggi a freddo, può lasciare una pellicola appiccicosa che intrappola i batteri. Se stai lavando gli attrezzi da palestra o gli asciugamani umidi, quegli odori possono aggrapparsi alla macchina stessa.