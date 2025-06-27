Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor Full HD 24" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync
Scheda tecnica

Monitor Full HD 24" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync

Scheda tecnica

Monitor Full HD 24" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync

24G411A-B
vista frontale
vista laterale a -15 gradi
vista laterale a +15 gradi
vista frontale dello schermo con il supporto abbassato
vista laterale
LG Monitor Full HD 24" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync, 24G411A-B
vista dall’alto
vista dall’alto a -15 gradi
vista dall’alto a +15 gradi
vista posteriore con luci spente
vista posteriore con luci accese
vista prospettica posteriore con luci spente
vista frontale
vista laterale a -15 gradi
vista laterale a +15 gradi
vista frontale dello schermo con il supporto abbassato
vista laterale
LG Monitor Full HD 24" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync, 24G411A-B
vista dall’alto
vista dall’alto a -15 gradi
vista dall’alto a +15 gradi
vista posteriore con luci spente
vista posteriore con luci accese
vista prospettica posteriore con luci spente

Funzionalità principali

  • Monitor Full HD (1920x1080)
  • sRGB 99% e HDR10
  • Refresh rate 144Hz (O/C) e 1ms MBR
  • G-Sync, FreeSync, VRR
  • Design senza bordi su 3 lati
  • Regolazioni schermo: tilt
Altro
LG UltraGear™ G4

Monitor Full HD IPS 144Hz (O/C)

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27g411a

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, frequenza di aggiornamento di 144Hz (overclock nativo 120Hz), 1ms MRB, design ultrasottile
Display è scritto in lettere maiuscole.

Immagini nitide e ricche di dettagli

Il supporto HDR10 con copertura sRGB 99% offre una riproduzione dei colori precisa e realistica, uniforme su tutto lo schermo grazie al pannello IPS.

Scena di gioco di combattimento spaziale che mostra colori vividi con HDR, sRGB 99% e display IPS sul monitor LG UltraGear.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Display IPS

Immagini nitide e realistiche, prive di distorsioni e uniformi su tutto lo schermo.

HDR 10

Colori più vividi, contrasto più profondo e maggiore luminosità.

sRGB 99%

Resa cromatica accurata e ideale per lavori grafici e contenuti digitali.

Speed è scritto in lettere maiuscole.

Speed è scritto in lettere maiuscole.

Scena di gioco di corse con risposta estremamente rapida e una frequenza di aggiornamento rapida di 144Hz.

Refresh rate 144Hz (O/C)

L'elevata frequenza di aggiornamento di 144Hz (Overclock, 120Hz nativi) ti assicura una visione più fluida e reattiva, ideale per il gaming ma anche nell'uso di tutti i giorni.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo prodotto supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e fino a 144Hz in modalità overclock se collegato tramite DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 supporta fino a 144Hz.)

*La frequenza di aggiornamento e il tempo di risposta possono variare a seconda dell’ambiente, ad esempio del contenuto o delle prestazioni del PC (CPU/GPU). Sono richiesti un cavo e una scheda grafica compatibili con DP 1.4 (scheda grafica venduta separatamente).

Sullo schermo viene mostrata un’auto da corsa gialla che sfreccia in avanti, con l’interno del riquadro bianco chiaramente definito e l’esterno sfocato.

Maggiore chiarezza visiva

Il tempo di risposta di 1ms MBR riduce gli effetti motion blur e ghosting, garantendo immagini più nitide e fluide anche nelle scene più frenetiche.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)

*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.

G-Sync Compatible e AMD FreeSync

Goditi un'esperienza visiva fluida e coinvolgente in ogni momento grazie alla sincronizzazione adattiva che elimina i fastidiosi effetti di tearing e stuttering.

Visualizzazione a schermo diviso di un pilota in un gioco frenetico, con immagini più fluide e chiare.

Loghi di NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.

*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

 
 
Usabilità è scritto in lettere maiuscole.

Usabilità è scritto in lettere maiuscole.

App LG Switch

Gestisci il monitor con pochi clic

Puoi dividere facilmente l’intero display in un massimo di 6 sezioni, cambiare il design del tema o persino lanciare una piattaforma di videochiamata con un tasto di scelta rapida mappato. Supporta inoltre la modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente su più sorgenti di input.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.

*Per scaricare l’ultima app LG Switch, cerca nel menu di supporto di LG.com.

Design ultrasottile

Perfetto per il tuo ambiente

Il display senza cornici su tre lati e la base ultrasottile fanno sì che questo monitor sia in perfetta armonia con ogni ambiente e ti faranno vivere un'esperienza visiva coinvolgente.

Icona del design senza bordi.

Design senza cornici

con base di supporto sottile

Icona dell’inclinazione regolabile.

Inclinazione

-5~20º

Icona Montaggio a parete

Montaggio a parete

100 x 100

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.

*Inclinazione (-5~20°), montaggio a parete (100x100).

Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    23,8"

  • Risoluzione

    Full HD (1920x1080)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz (O/C)

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG / 1ms MBR

  • Regolazioni Display

    Tilt

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    620 x 134 x 385 mm

  • Peso con Stand [kg]

    3.3 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    2.4 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    4.6 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • Effetto HDR

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • Motion Blur Reduction Tech.

  • NVIDIA G-Sync™

  • AMD FreeSync™

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Smart Energy Saving

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    1x

  • DisplayPort

    1x

  • Uscita Cuffie

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    23,8"

  • Dimensione Schermo [cm]

    60.4 cm

  • Risoluzione

    Full HD (1920x1080)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.27 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Numero di Colori

    16.7M

  • Contrasto (Tip.)

    1500:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG / 1ms MBR

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz (O/C)

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Borderless 3 lati

  • Regolazioni Display

    Tilt

  • Appendibile a Parete [mm]

    Sì (100x100)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli