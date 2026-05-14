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LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K
LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K
27GM950B-B
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Funzionalità principali
- Display 5K (5120×2880) Hyper Mini LED per dettagli ultra-definiti
- Luminosità fino a 1250 nit per immagini brillanti e ad alto impatto
- Tecnologia AI Upscaling 5K senza necessità di aggiornare la GPU
- VESA DisplayHDR™ 1000 con DCI‑P3 99% (Tip.) per colori cinematografici
- Immagine ultra-rapide per adattarsi ad ogni stile di gioco con Dual-Mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz) e refresh rate 1ms (GtG)
- Connettività avanzata: DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
Eccellenza pluripremiata
*I CES Innovation Awards si basano su materiali descrittivi inviati ai giudici. La CTA non ha verificato l'accuratezza di alcuna proposta o di eventuali affermazioni avanzate e non ha testato l'oggetto a cui è stato assegnato il premio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*27GM950B offre una luminosità massima di 1250 nit, misurata in condizioni di test interne. La luminosità reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.
**Sulla base delle specifiche pubblicate dei monitor gaming a marzo 2026, LG 27GM950B è il primo monitor gaming a supportare l'AI Upscaling a risoluzione 5K.
***Il 27GM950B supporta la modalità Dual-Mode con Refresh Rate di 165Hz a 5K e 330Hz a QHD.
Più luminosità e più nitidezza
per il display gaming 5K definitivo.
LG UltraGear evo AI GM9 introduce la tecnologia Hyper Mini LED, una soluzione display di nuova generazione progettata per offrire luminosità ultra-elevata e risoluzione 5K di altissimo livello, portando l’esperienza di gioco a un nuovo standard di precisione e impatto visivo.
Luminosità ultra-elevata fino a 1250 nit*
Grazie alla tecnologia Hyper Mini LED di nuova generazione, il monitor gaming 27GM950B raggiunge fino a 1250 nits di luminosità massima, ottenendo la certificazione VESA DisplayHDR™ 1000. L’elevata luminosità consente di mantenere immagini chiare, brillanti e coerenti anche in ambienti interni molto illuminati, assicurando un’esperienza di gioco di alta qualità con dettagli ben visibili in ogni scena.
*27GM950B offre una luminosità massima di 1250 nit, misurata in condizioni di test interne. La luminosità reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
HDR 1000.
Luci esplosive e ombre precise.
Il display certificato VESA DisplayHDR™ 1000 migliora il contrasto, rivelando luci intense e ombre più definite durante il gaming. Gli effetti luminosi e ad alto impatto appaiono più vividi e chiaramente definiti, mentre le scene scure mantengono texture e nitidezza senza perdere di dettaglio. Grazie alla gamma cromatica DCI‑P3 99% (Tip.), i colori vengono riprodotti con elevata fedeltà, offrendo immagini realistiche e il più possibile vicine all’intento originale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Immagini di gioco senza blooming
Grazie a 1,5 volte più zone di local dimming (2.304 zone) e a 5,9 volte più LED (9.216 LED) rispetto ai Mini LED convenzionali*, la tecnologia Hyper Mini LED offre una luminosità di picco superiore e immagini più nitide e controllate.
Inoltre, la tecnologia Zero Optical Distance riduce quasi a zero la distanza tra pannello e retroilluminazione, limitando efficacemente l’effetto blooming (aloni luminosi).
Il risultato è un’immagine più precisa, con contrasti meglio definiti e un controllo avanzato delle luci, anche nelle scene più complesse.
Hyper Mini LED
Mini LED convenzionale*
*Basato sul confronto interno con il precedente modello Mini LED di LG (27GR95UM).
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Gaming 5K ad altissima risoluzione.
Dettagli più nititi in ogni pixel.
Sperimenta una nitidezza superiore con il display 5K da 27 pollici (5120×2880). Rispetto alla rsoluzione FHD (1920×1080), il 5K (5120×2880) offre dettagli molto più nitidi e una definizione visiva migliorata, creando un'esperienza di gioco più ricca e immersiva.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Il primo AI Upscaling 5K2K al mondo.
Nessun aggiornamento della GPU necessario.*
Il processore integrato di UltraGear evo™ abilita la tecnologia AI Upscaling 5K2K, migliorando in modo intelligente i contenuti fino alla risoluzione 5K2K, indipendentemente dal dispositivo di origine.
Senza la necessità di aggiornamenti della GPU o di hardware aggiuntivo, il sistema analizza e ottimizza le immagini per offrire maggiore nitidezza, dettagli più definiti e una risoluzione visivamente superiore.**
con l'Upscaling AI
senza l'upscaling dell'IA
*Secondo le specifiche pubblicate dei monitor gaming a marzo 2026, LG 27GM950B è il primo monitor gaming a supportare l'AI Upscaling ad una risoluzione di 5K.
**Le prestazioni di upscaling possono variare a seconda della qualità della sorgente di ingresso. Non è necessario un aggiornamento GPU per la funzionalità di AI upscaling. Per il funzionamento del gioco è necessario un dispositivo esterno compatibile (PC/GPU/console).
***Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Elevata nitidezza da 218 PPI per gaming e produttività
Con un PPI (Pixel per Inch) di 218, offre un'esperienza di gioco precisa e una maggiore produttività. Durante il gioco, testi in-game, elementi dell'interfaccia utente e dettagli appaiono più chiari e ben definiti, rendendo più facile la lettura degli HUD (Head-Up Displays), dei menu e delle informazioni a schermo. Migliora inoltre la nitidezza nelle attività orientate alla produttività, come modifica di documenti, navigazione web o programmazione, assicurando comfort visivo e maggiore precisione.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Dual Mode: risoluzione o refresh rate, sei tu a scegliere
Adatta facilmente il refresh rate al tuo stile di gioco grazie alla tecnologia Dual‑Mode certificata VESA.
Passa in modo immediato da 165Hz in 5K, ideale per giochi ad alto impatto visivo come giochi di ruolo (RPG) e d’avventura, a 330Hz in QHD, perfetto per giochi ad alta velocità come giochi d'azione ad alta velocità (FPS) e racing, scegliendo sempre le prestazioni più adatte a ogni genere.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
1ms (GtG), risposta rapida per il gameplay.
Il tempo di risposta di 1ms (GtG) è progettato per ridurre il ghosting, aiutando a mantenere transizioni a schermo più rapide per un gameplay più fluido e reattivo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Immagini fluide in ogni momento
Minimizza tearing e lag con la tecnologia compatibile NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium. Goditi una riduzione significativa di tearing e suttering, per una visuale fluida con motion blur e ghosting ridotti al minimo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Connettività di ultima generazione, per una postazione gaming potente e pronta per il futuro
LG UltraGear evo AI 27GM950B offre la più recente selezione di porte, tra cui DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) e HDMI 2.1, per collegarsi con semplicità a un’ampia gamma di dispositivi gaming e creare la postazione di gioco definitiva. Dotato di DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI garantisce la larghezza di banda necessaria per giochi in alta risoluzione e ad alta frequenza di aggiornamento, anche con GPU ad alte prestazioni, assicurando immagini cristalline e una fluidità impeccabile. Inoltre, supporta uscita video, trasferimento dati e ricarica fino a 90 W tramite USB Type‑C®.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
AI Sound per un audio più chiaro e un’esperienza di gioco immersiva
AI Sound isola in modo intelligente i singoli elementi audio — voci, effetti e suoni di sottofondo — e si adatta al gameplay per un audio più controllato e immersivo, creando un'esperienza sonora virtuale a 7.1.2 canali. Grazie ad altoparlanti o cuffie stereo integrati 7W×2, le voci rimangono chiare anche durante scontri a fuoco intensi, mentre segnali critici come passi in avvicinamento restano facili da rilevare durante il gioco.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
AI Scene Optimization per impostazioni di visualizzazione ottimali
AI Scene Optimization riconosce ciò che viene visualizzato a schermo e regola automaticamente le impostazioni chiave dell'immagine come temperatura del colore, miglioramento del colore e nitidezza per adattarla a ciascun tipo di contenuto. La tecnologia ottimizza lo schermo in base a diverse modalità dedicate — tra cui Office, Animazione, Film, Gioco e Sport — garantendo sempre una resa visiva bilanciata e ottimale, senza interventi manuali.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Display - Risoluzione
5120 x 2880
Display - Tipologia di Pannello
IPS
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
750
Display - Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza/Inclinazione verticale/Rotazione base/Pivot
Tutte le specifiche
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Adattatore/Cavo Alimentazione/Cavo HDMI/Cavo DisplayPort/Cavo USB-C
HDMI
2x (2.1)
USB-C
Sì
DisplayPort
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Risoluzione
5120 x 2880
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
750
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Numero di Colori
1.06B
Contrasto (Tip.)
1000:1
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Angolo di visione
178º(R/L), 178º(U/D)
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì / DisplayHDR™ 1000
VESA DisplayHDR™
100 x 100 mm
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
HW Calibration Ready
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
Sì
AMD FreeSync™
Sì
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
OverClocking
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Sì
Smart Energy Saving
Sì
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
CONNETTIVITÀ
Uscita Cuffie
Sì
AUDIO
Speaker
7W x 2
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Regolazioni Display
Altezza/Inclinazione verticale/Rotazione base/Pivot
DIMENSIONI/PESO
Dimensioni con Stand (W x A x P) [mm]
614.5 × 535.3 × 249.1
Dimensioni senza Stand (W x A x P) [mm]
614.5 × 360.1 × 70
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
811 × 166 × 491
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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