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LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K

LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K

27GM950B-B
Vista frontale di LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Vista frontale di LG UltraGear evo GM9 27″ - Monitor gaming Hyper Mini LED 5K 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
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Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)

Funzionalità principali

  • Display 5K (5120×2880) Hyper Mini LED per dettagli ultra-definiti
  • Luminosità fino a 1250 nit per immagini brillanti e ad alto impatto
  • Tecnologia AI Upscaling 5K senza necessità di aggiornare la GPU
  • VESA DisplayHDR™ 1000 con DCI‑P3 99% (Tip.) per colori cinematografici
  • Immagine ultra-rapide per adattarsi ad ogni stile di gioco con Dual-Mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz) e refresh rate 1ms (GtG)
  • Connettività avanzata: DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
Altro

Eccellenza pluripremiata

Een afbeelding van het witte Honoree-logo van CES 2026.

CES Innovation Awards 2026 Honoree

Categoria Gaming & eSports

*I CES Innovation Awards si basano su materiali descrittivi inviati ai giudici. La CTA non ha verificato l'accuratezza di alcuna proposta o di eventuali affermazioni avanzate e non ha testato l'oggetto a cui è stato assegnato il premio.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.
27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K gamingmonitor (27GM950B) met ultrahoge helderheid

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

UltraGear 27-inch Mini LED 5K gamingmonitor (27GM950B) met AI-upscaling, bloom-vrij, 1250 nits, 218 PPI, dual-mode tot 330 Hz, HDR 1000

UltraGear 27-inch Mini LED 5K gamingmonitor (27GM950B) met AI-upscaling, bloom-vrij, 1250 nits, 218 PPI, dual-mode tot 330 Hz, HDR 1000

*27GM950B offre una luminosità massima di 1250 nit, misurata in condizioni di test interne. La luminosità reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.

**Sulla base delle specifiche pubblicate dei monitor gaming a marzo 2026, LG 27GM950B è il primo monitor gaming a supportare l'AI Upscaling a risoluzione 5K.

***Il 27GM950B supporta la modalità Dual-Mode con Refresh Rate di 165Hz a 5K e 330Hz a QHD.

De volgende generatie Hyper Mini LED.

De volgende generatie Hyper Mini LED.

Più luminosità e più nitidezza
per il display gaming 5K definitivo.

LG UltraGear evo AI GM9 introduce la tecnologia Hyper Mini LED, una soluzione display di nuova generazione progettata per offrire luminosità ultra-elevata e risoluzione 5K di altissimo livello, portando l’esperienza di gioco a un nuovo standard di precisione e impatto visivo.

Luminosità ultra-elevata fino a 1250 nit*

Grazie alla tecnologia Hyper Mini LED di nuova generazione, il monitor gaming 27GM950B raggiunge fino a 1250 nits di luminosità massima, ottenendo la certificazione VESA DisplayHDR™ 1000. L’elevata luminosità consente di mantenere immagini chiare, brillanti e coerenti anche in ambienti interni molto illuminati, assicurando un’esperienza di gioco di alta qualità con dettagli ben visibili in ogni scena.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met heldere highlights en diepe schaduwen dankzij DisplayHDR 1000 en 99% DCI-P3.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met heldere highlights en diepe schaduwen dankzij DisplayHDR 1000 en 99% DCI-P3.

*27GM950B offre una luminosità massima di 1250 nit, misurata in condizioni di test interne. La luminosità reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

HDR 1000.
Luci esplosive e ombre precise.

Il display certificato VESA DisplayHDR™ 1000 migliora il contrasto, rivelando luci intense e ombre più definite durante il gaming. Gli effetti luminosi e ad alto impatto appaiono più vividi e chiaramente definiti, mentre le scene scure mantengono texture e nitidezza senza perdere di dettaglio. Grazie alla gamma cromatica DCI‑P3 99% (Tip.), i colori vengono riprodotti con elevata fedeltà, offrendo immagini realistiche e il più possibile vicine all’intento originale.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met een ultrahoge piekhelderheid van 1250 nits en een scherp beeld dankzij Hyper Mini LED.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met een ultrahoge piekhelderheid van 1250 nits en een scherp beeld dankzij Hyper Mini LED.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Immagini di gioco senza blooming

Grazie a 1,5 volte più zone di local dimming (2.304 zone) e a 5,9 volte più LED (9.216 LED) rispetto ai Mini LED convenzionali*, la tecnologia Hyper Mini LED offre una luminosità di picco superiore e immagini più nitide e controllate.

Inoltre, la tecnologia Zero Optical Distance riduce quasi a zero la distanza tra pannello e retroilluminazione, limitando efficacemente l’effetto blooming (aloni luminosi).

Il risultato è un’immagine più precisa, con contrasti meglio definiti e un controllo avanzato delle luci, anche nelle scene più complesse.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met anti-blooming beeld dankzij Hyper Mini LED in vergelijking met conventionele Mini LED.

Hyper Mini LED

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met anti-blooming beeld dankzij Hyper Mini LED in vergelijking met conventionele Mini LED.

Mini LED convenzionale*

*Basato sul confronto interno con il precedente modello Mini LED di LG (27GR95UM).

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Gaming 5K ad altissima risoluzione.
Dettagli più nititi in ogni pixel.

Sperimenta una nitidezza superiore con il display 5K da 27 pollici (5120×2880). Rispetto alla rsoluzione FHD (1920×1080), il 5K (5120×2880) offre dettagli molto più nitidi e una definizione visiva migliorata, creando un'esperienza di gioco più ricca e immersiva.

Het scherm schakelt over van een 27-inch 16:9 Full HD-resolutie naar een ultrahoge 5K-resolutie, wat zorgt voor meer detail en een meeslepende game-ervaring.

Het scherm schakelt over van een 27-inch 16:9 Full HD-resolutie naar een ultrahoge 5K-resolutie, wat zorgt voor meer detail en een meeslepende game-ervaring.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Il primo AI Upscaling 5K2K al mondo.
Nessun aggiornamento della GPU necessario.*

Il processore integrato di UltraGear evo™ abilita la tecnologia AI Upscaling 5K2K, migliorando in modo intelligente i contenuti fino alla risoluzione 5K2K, indipendentemente dal dispositivo di origine.

Senza la necessità di aggiornamenti della GPU o di hardware aggiuntivo, il sistema analizza e ottimizza le immagini per offrire maggiore nitidezza, dettagli più definiti e una risoluzione visivamente superiore.**

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met ingebouwde AI-upscaling naar 5K, waardoor content wordt verbeterd zonder GPU-upgrade.

con l'Upscaling AI

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met ingebouwde AI-upscaling naar 5K, waardoor content wordt verbeterd zonder GPU-upgrade.

senza l'upscaling dell'IA

*Secondo le specifiche pubblicate dei monitor gaming a marzo 2026, LG 27GM950B è il primo monitor gaming a supportare l'AI Upscaling ad una risoluzione di 5K.

**Le prestazioni di upscaling possono variare a seconda della qualità della sorgente di ingresso. Non è necessario un aggiornamento GPU per la funzionalità di AI upscaling. Per il funzionamento del gioco è necessario un dispositivo esterno compatibile (PC/GPU/console).

***Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle caratteristiche e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Elevata nitidezza da 218 PPI per gaming e produttività

Con un PPI (Pixel per Inch) di 218, offre un'esperienza di gioco precisa e una maggiore produttività. Durante il gioco, testi in-game, elementi dell'interfaccia utente e dettagli appaiono più chiari e ben definiti, rendendo più facile la lettura degli HUD (Head-Up Displays), dei menu e delle informazioni a schermo. Migliora inoltre la nitidezza nelle attività orientate alla produttività, come modifica di documenti, navigazione web o programmazione, assicurando comfort visivo e maggiore precisione.

Precisione ad alta densità di pixel (PPI) per il gaming

Chiarezza ad alta densità di pixel (PPI) per la produttività

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Dual Mode: risoluzione o refresh rate, sei tu a scegliere

Adatta facilmente il refresh rate al tuo stile di gioco grazie alla tecnologia Dual‑Mode certificata VESA.

Passa in modo immediato da 165Hz in 5K, ideale per giochi ad alto impatto visivo come giochi di ruolo (RPG) e d’avventura, a 330Hz in QHD, perfetto per giochi ad alta velocità come giochi d'azione ad alta velocità (FPS) e racing, scegliendo sempre le prestazioni più adatte a ogni genere.

De LG UltraGear gamingmonitor (27GM950B) ondersteunt Dual Mode en biedt 165Hz bij 5K en 330Hz bij QHD voor games van RPG tot FPS.

De LG UltraGear gamingmonitor (27GM950B) ondersteunt Dual Mode en biedt 165Hz bij 5K en 330Hz bij QHD voor games van RPG tot FPS.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

1ms (GtG), risposta rapida per il gameplay.

Il tempo di risposta di 1ms (GtG) è progettato per ridurre il ghosting, aiutando a mantenere transizioni a schermo più rapide per un gameplay più fluido e reattivo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Immagini fluide in ogni momento

Minimizza tearing e lag con la tecnologia compatibile NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium. Goditi una riduzione significativa di tearing e suttering, per una visuale fluida con motion blur e ghosting ridotti al minimo.

De UltraGear gamingmonitor (27GM950B) levert vloeiende, tearing-vrije racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

De UltraGear gamingmonitor (27GM950B) levert vloeiende, tearing-vrije racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Connettività di ultima generazione, per una postazione gaming potente e pronta per il futuro

LG UltraGear evo AI 27GM950B offre la più recente selezione di porte, tra cui DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) e HDMI 2.1, per collegarsi con semplicità a un’ampia gamma di dispositivi gaming e creare la postazione di gioco definitiva. Dotato di DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI garantisce la larghezza di banda necessaria per giochi in alta risoluzione e ad alta frequenza di aggiornamento, anche con GPU ad alte prestazioni, assicurando immagini cristalline e una fluidità impeccabile. Inoltre, supporta uscita video, trasferimento dati e ricarica fino a 90 W tramite USB Type‑C®.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

AI Sound per un audio più chiaro e un’esperienza di gioco immersiva

AI Sound isola in modo intelligente i singoli elementi audio — voci, effetti e suoni di sottofondo — e si adatta al gameplay per un audio più controllato e immersivo, creando un'esperienza sonora virtuale a 7.1.2 canali. Grazie ad altoparlanti o cuffie stereo integrati 7W×2, le voci rimangono chiare anche durante scontri a fuoco intensi, mentre segnali critici come passi in avvicinamento restano facili da rilevare durante il gioco.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

AI Scene Optimization per impostazioni di visualizzazione ottimali

AI Scene Optimization riconosce ciò che viene visualizzato a schermo e regola automaticamente le impostazioni chiave dell'immagine come temperatura del colore, miglioramento del colore e nitidezza per adattarla a ciascun tipo di contenuto. La tecnologia ottimizza lo schermo in base a diverse modalità dedicate — tra cui Office, Animazione, Film, Gioco e Sport — garantendo sempre una resa visiva bilanciata e ottimale, senza interventi manuali.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

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Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Display - Risoluzione

    5120 x 2880

  • Display - Tipologia di Pannello

    IPS

  • Display - Formato

    16:9

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    750

  • Display - Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza/Inclinazione verticale/Rotazione base/Pivot

Tutte le specifiche

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

    Adattatore/Cavo Alimentazione/Cavo HDMI/Cavo DisplayPort/Cavo USB-C

  • HDMI

    2x (2.1)

  • USB-C

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Risoluzione

    5120 x 2880

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    750

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Numero di Colori

    1.06B

  • Contrasto (Tip.)

    1000:1

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Angolo di visione

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

    Sì / DisplayHDR™ 1000

  • VESA DisplayHDR™

    100 x 100 mm

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

  • AMD FreeSync™

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • OverClocking

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

  • Smart Energy Saving

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

CONNETTIVITÀ

  • Uscita Cuffie

AUDIO

  • Speaker

    7W x 2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Regolazioni Display

    Altezza/Inclinazione verticale/Rotazione base/Pivot

DIMENSIONI/PESO

  • Dimensioni con Stand (W x A x P) [mm]

    614.5 × 535.3 × 249.1

  • Dimensioni senza Stand (W x A x P) [mm]

    614.5 × 360.1 × 70

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    811 × 166 × 491

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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