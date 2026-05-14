Il display certificato VESA DisplayHDR™ 1000 migliora il contrasto, rivelando luci intense e ombre più definite durante il gaming. Gli effetti luminosi e ad alto impatto appaiono più vividi e chiaramente definiti, mentre le scene scure mantengono texture e nitidezza senza perdere di dettaglio. Grazie alla gamma cromatica DCI‑P3 99% (Tip.), i colori vengono riprodotti con elevata fedeltà, offrendo immagini realistiche e il più possibile vicine all’intento originale.