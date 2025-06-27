We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX700A | QHD, 280Hz, 0,03ms (GtG), HDR True Black 500
Monitor Gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX700A | QHD, 280Hz, 0,03ms (GtG), HDR True Black 500
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED 27" QHD (2560x1440)
- Refresh rate 280Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- Tandem OLED: fino a 1500 nit di luminosità e HDR True Black 500
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
- Esperienza immersiva con design senza bordi e illuminazione ambientale
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Eccellenza premiata
Digital Trends 2025
La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Tandem OLED, il più luminoso*
Ti presentiamo il nostro primo monitor gaming con display OLED di 4a generazione dotato della rivoluzionaria tecnologia Tandem OLED. Con luminosità fino a 1500 nit, Nero Perfetto verificato da UL e VESA DisplayHDR™ True Black 500, offre il contrasto e la chiarezza necessari per reagire più rapidamente, vedere di più e rimanere immersi nel gioco in ogni frame.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Ad ottobre 2025, tra i monitor LG OLED, il 27GX700A offre la luminosità più alta.
L'OLED Next-Gen
Grazie al nuovo pannello OLED che utilizza una struttura Primary RGB Tandem, il 27GX700A offre immagini più luminose con un consumo inferiore rispetto ai display OLED di precedente generazione, raggiungendo fino a 1500 nit di luminosità di picco. L'avanzata struttura RGB a quattro strati produce un contrasto più profondo, dettagli più nitidi e una precisione cromatica sorprendente in ogni frame.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
La perfetta esperienza visiva
verificata da UL
Nero perfetto
OLED significa nero perfetto. Verificato da UL, offre livelli di nero autentici che migliorano la percezione di luminosità e contrasto, anche in ambienti con molta luce.
Colori perfetti
OLED è anche colori perfetti. L'assoluta fedeltà cromatica garantisce un'espressione dei colori accurata in ogni condizione di luce.
Resa delle immagini perfetta
UL ha verificato la perfetta riproduzione delle immagini, garantendo che i contenuti di gioco siano riprodotti fedelmente sullo schermo, con colori e dettagli realistici sia in ambienti scuri che luminosi.
Dettagli ancora più profondi VESA DisplayHDR™ True Black 500
Vivi una profondità senza pari e un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, che offre un’espressione del nero dettagliata anche nelle scene più scure. Con la gamma cromatica DCI-P3 99,5%, il monitor garantisce che i colori siano riprodotti con dettagli realistici, il più fedeli possibile all’intento originale.
Un guerriero pesantemente corazzato si trova in una caverna oscura e rocciosa, brandendo una spada infuocata che emette luce. Davanti a lui, un’enorme colata di lava fusa scende dal soffitto della caverna, proiettando una luce arancione intensa e brillante sulla scena. Il contrasto tra l’oscurità della caverna e il fuoco ardente enfatizza lo stile visivo drammatico e cinematografico del gioco.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Cinque certificazioni UL
per il massimo comfort di gioco
Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED hanno ottenuto cinque certificazioni UL grazie alla riduzione dell'emissione della luce blu più dannosa per la vista e dello sfarfallio invisibile dello schermo, favorendo un'esperienza visiva più confortevole senza intaccare la qualità delle immagini. Il display con trattamento antiriflesso e basso riverbero contribuisce a ottenere un gameplay confortevole anche in ambienti molto luminosi.
Un setup da gaming futuristico su scrivania con un ampio monitor che mostra un personaggio corazzato di fantascienza. La scrivania include controller, altoparlanti, tastiera meccanica e action figure. Nella parte inferiore dell’immagine sono riportate diverse certificazioni UL ed Eyesafe per assenza di sfarfallio, riduzione dei riflessi, luce blu bassa e sicurezza per gli occhi.
*Tutte le immagini sono simulate a mero scopo illustrativo.
*I pannelli LG OLED sono stati certificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.
*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.
Ci prendiamo cura del tuo monitor OLED
Grazie alle funzioni OLED Care integrate attivabili tramite On-Screen Display, puoi ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine del tuo OLED attivando le funzioni “Screen Move”, che sposta leggermente lo schermo a intervalli regolari, “Screen Saver”, che oscura lo schermo dopo un periodo di inattività, e “Image Cleaning”, che ripulisce i pixel.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Come usare On-Screen Display
Usa On-Screen Display e LG Switch per personalizzare il tuo monitor: dalle impostazioni di base alle modalità immagine, fino alla registrazione di scorciatoie, puoi configurare il monitor come preferisci. Premi il joystick situato al centro del monitor per richiamare il menu principale dell’interfaccia grafica del gioco.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il burn-in potrebbe verificarsi con impostazioni di luminosità più alte.
Velocità supersonica, gameplay fluido
Sprigiona tutta la potenza dei 280Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.
Monitor da gaming LG UltraGear che mostra una vettura di Formula 1 ad alta velocità in avanti, con effetto motion blur dinamico. Il numero “280Hz” è sovrapposto in evidenza, evidenziando l’ultra-rapida frequenza di aggiornamento del monitor. Il monitor è mostrato di lato, enfatizzando le sue prestazioni e il design orientato alla velocità.
0.03ms (GtG), velocità sorprendente
Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di risposta 0.03ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC®, tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro e certificazione VESA AdaptiveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Confronto di immagini di gioco fluide: l’immagine a sinistra presenta tearing, mentre quella a destra è senza tearing.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.
*Cuffie vendute separatamente.
Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch
L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione o avvia videochiamate con un solo tasto rapido.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il video è a socpi puramente illustrativi e non riflette le reali specifiche del 27GX700A.
*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Key Feature
- Monitor gaming OLED 27" QHD (2560x1440)
- Refresh rate 280Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- Tandem OLED: fino a 1500 nit di luminosità e HDR True Black 500
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
- Esperienza immersiva con design senza bordi e illuminazione ambientale
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Caratteristiche principali
Dimensione Schermo [Pollici]
26,5"
Risoluzione
Quad HD (2560x1440)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
16:9
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 99.5%
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
335 cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
280Hz
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
605.2 x 469.3-579.3 x 249.1 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
605.2 x 351.0 x 45.3 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
820 x 183 x 532 mm
Peso con Stand [kg]
9.0 kg
Peso senza Stand [kg]
4.8 kg
Peso con Imballo [kg]
12.2 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ True Black 500
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
Sì (HW Calibration Ready)
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Live Color Low Blue Light
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x
USB Upstream
1x (3.0)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì (4 poli)
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì (2.1)
DisplayPort
Sì
USB A/B
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
26,5"
Risoluzione
Quad HD (2560x1440)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.23 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
335 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 99.5%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1500000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso (tripla certificazione UL)
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
280Hz
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.