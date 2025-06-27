Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Monitor Gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX700A | QHD, 280Hz, 0,03ms (GtG), HDR True Black 500
27GX700A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Monitor Gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX700A | QHD, 280Hz, 0,03ms (GtG), HDR True Black 500

27GX700A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED 27" QHD (2560x1440)
  • Refresh rate 280Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Tandem OLED: fino a 1500 nit di luminosità e HDR True Black 500
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
  • Esperienza immersiva con design senza bordi e illuminazione ambientale
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Altro

Eccellenza premiata

Logo Digital Trends Award

Digital Trends 2025

La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.

Immagine logo UltraGear™ OLED GX7.

Immagine logo UltraGear™ OLED GX7.



Il nostro primo OLED di 4a gen
con HDR True Black 500

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX700A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX700A gaming monitor.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Il più luminoso OLED di LG e un’esperienza visiva perfetta con Perfect Black, Perfect Color, fedeltà cromatica al 100% e riproduzione perfetta verificate. Tra le caratteristiche principali aggiuntive: VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5% e frequenza di aggiornamento ultra-rapida a 280Hz con tempo di risposta di 0,03 ms (GtG).
La parola “DISPLAY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Tandem OLED, il più luminoso*

Ti presentiamo il nostro primo monitor gaming con display OLED di 4a generazione dotato della rivoluzionaria tecnologia Tandem OLED. Con luminosità fino a 1500 nit, Nero Perfetto verificato da UL e VESA DisplayHDR™ True Black 500, offre il contrasto e la chiarezza necessari per reagire più rapidamente, vedere di più e rimanere immersi nel gioco in ogni frame.

Un monitor da gaming di fascia alta mostra una scena fantasy drammatica con un guerriero incappucciato davanti a una catena montuosa innevata. Il monitor è posizionato su una scrivania elegante in un appartamento al piano alto, con lo skyline della città al tramonto sullo sfondo. Intorno al monitor ci sono altoparlanti, tastiera, cuffie, orologio e piccole action figure, creando un setup di gioco immersivo e di stile.

Un monitor da gaming di fascia alta mostra una scena fantasy drammatica con un guerriero incappucciato davanti a una catena montuosa innevata. Il monitor è posizionato su una scrivania elegante in un appartamento al piano alto, con lo skyline della città al tramonto sullo sfondo. Intorno al monitor ci sono altoparlanti, tastiera, cuffie, orologio e piccole action figure, creando un setup di gioco immersivo e di stile.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Ad ottobre 2025, tra i monitor LG OLED, il 27GX700A offre la luminosità più alta.

L'OLED Next-Gen

Grazie al nuovo pannello OLED che utilizza una struttura Primary RGB Tandem, il 27GX700A offre immagini più luminose con un consumo inferiore rispetto ai display OLED di precedente generazione, raggiungendo fino a 1500 nit di luminosità di picco. L'avanzata struttura RGB a quattro strati produce un contrasto più profondo, dettagli più nitidi e una precisione cromatica sorprendente in ogni frame.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

La perfetta esperienza visiva
verificata da UL

Nero perfetto

OLED significa nero perfetto. Verificato da UL, offre livelli di nero autentici che migliorano la percezione di luminosità e contrasto, anche in ambienti con molta luce.

Colori perfetti

OLED è anche colori perfetti. L'assoluta fedeltà cromatica garantisce un'espressione dei colori accurata in ogni condizione di luce.

Resa delle immagini perfetta

UL ha verificato la perfetta riproduzione delle immagini, garantendo che i contenuti di gioco siano riprodotti fedelmente sullo schermo, con colori e dettagli realistici sia in ambienti scuri che luminosi.

Tre etichette di certificazione che evidenziano le prestazioni degli OLED LG: livelli di nero UL verificati sotto 0,24 nit fino a 500 lux, coerenza cromatica UL verificata oltre il 99% fino a 500 lux e certificazione Intertek per fedeltà cromatica al 100% fino a 500 lux basata su 125 pattern di colore.
Confronto affiancato tra display non-WOLED e WOLED di 4ª generazione, che mostra maggiore luminosità, colori e nitidezza sul lato destro grazie alla tecnologia WOLED di 4ª generazione. Il monitor è posizionato su una scrivania con controller di gioco, tastiera e cuffie.

Dettagli ancora più profondi VESA DisplayHDR™ True Black 500

Vivi una profondità senza pari e un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, che offre un’espressione del nero dettagliata anche nelle scene più scure. Con la gamma cromatica DCI-P3 99,5%, il monitor garantisce che i colori siano riprodotti con dettagli realistici, il più fedeli possibile all’intento originale.

Un guerriero pesantemente corazzato si trova in una caverna oscura e rocciosa, brandendo una spada infuocata che emette luce. Davanti a lui, un’enorme colata di lava fusa scende dal soffitto della caverna, proiettando una luce arancione intensa e brillante sulla scena. Il contrasto tra l’oscurità della caverna e il fuoco ardente enfatizza lo stile visivo drammatico e cinematografico del gioco.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

 

Cinque certificazioni UL
per il massimo comfort di gioco

Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED hanno ottenuto cinque certificazioni UL grazie alla riduzione dell'emissione della luce blu più dannosa per la vista e dello sfarfallio invisibile dello schermo, favorendo un'esperienza visiva più confortevole senza intaccare la qualità delle immagini. Il display con trattamento antiriflesso e basso riverbero contribuisce a ottenere un gameplay confortevole anche in ambienti molto luminosi.

Un setup da gaming futuristico su scrivania con un ampio monitor che mostra un personaggio corazzato di fantascienza. La scrivania include controller, altoparlanti, tastiera meccanica e action figure. Nella parte inferiore dell’immagine sono riportate diverse certificazioni UL ed Eyesafe per assenza di sfarfallio, riduzione dei riflessi, luce blu bassa e sicurezza per gli occhi.

*Tutte le immagini sono simulate a mero scopo illustrativo.

*I pannelli LG OLED sono stati certificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.

*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.

Ci prendiamo cura del tuo monitor OLED

Grazie alle funzioni OLED Care integrate attivabili tramite On-Screen Display, puoi ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine del tuo OLED attivando le funzioni “Screen Move”, che sposta leggermente lo schermo a intervalli regolari, “Screen Saver”, che oscura lo schermo dopo un periodo di inattività, e “Image Cleaning”, che ripulisce i pixel.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Come usare On-Screen Display

Usa On-Screen Display e LG Switch per personalizzare il tuo monitor: dalle impostazioni di base alle modalità immagine, fino alla registrazione di scorciatoie, puoi configurare il monitor come preferisci. Premi il joystick situato al centro del monitor per richiamare il menu principale dell’interfaccia grafica del gioco.

Luminosità

Luminosità di picco

OLED Screen Move

Dual Mode

Immagine dell’interfaccia grafica con le impostazioni di luminosità.

Luminosità

Immagine dell’interfaccia grafica con le impostazioni di luminosità di picco.

Luminosità di picco

Immagine dell’interfaccia grafica con le impostazioni di OLED Screen Move.

OLED Screen Move

Immagine dell’interfaccia grafica con le impostazioni di Dual Mode.

Dual Mode

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il burn-in potrebbe verificarsi con impostazioni di luminosità più alte.

La parola “SPEED” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Velocità supersonica, gameplay fluido

Sprigiona tutta la potenza dei 280Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

Monitor da gaming LG UltraGear che mostra una vettura di Formula 1 ad alta velocità in avanti, con effetto motion blur dinamico. Il numero “280Hz” è sovrapposto in evidenza, evidenziando l’ultra-rapida frequenza di aggiornamento del monitor. Il monitor è mostrato di lato, enfatizzando le sue prestazioni e il design orientato alla velocità.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
 

0.03ms (GtG), velocità sorprendente

Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di risposta 0.03ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

La parola “TECHNOLOGY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC®, tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro e certificazione  VESA AdaptiveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Confronto di immagini di gioco fluide: l’immagine a sinistra presenta tearing, mentre quella a destra è senza tearing.

Loghi di NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, e AMD FreeSync Premium Pro.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.

Il cavo per cuffie a 4 poli è collegato al monitor.

Jack cuffie a 4 poli

Plugin per effetti
sonori coinvolgenti

Divertiti a giocare mentre usi la chat vocale collegandoti con l’uscita cuffie a 4 poli. Inoltre, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie all’audio 3D di DTS Headphone:X.

*Cuffie vendute separatamente.

Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch

L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione o avvia videochiamate con un solo tasto rapido.

Un setup da gaming futuristico su scrivania con un ampio monitor che mostra un personaggio corazzato di fantascienza. La scrivania include controller, altoparlanti, tastiera meccanica e action figure. Nella parte inferiore dell’immagine sono riportate diverse certificazioni UL ed Eyesafe per assenza di sfarfallio, riduzione dei riflessi, luce blu bassa e sicurezza per gli occhi.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il video è a socpi puramente illustrativi e non riflette le reali specifiche del 27GX700A.

*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Icona regolazione Swivel.

Swivel

-30° ~ 30°

Icona regolazione Tilt.

Tilt

-5° ~ 15°

Icona regolazione Altezza.

Altezza

110mm

Icona Pivot.

Pivot

Anti-orario

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27GX700A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27GX700A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Icona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2 

Icona Displayport.

DisplayPort 1.4 x1

con DSC

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Per richiedere ulteriore documentazione tecnica, visita il Portale LG Business

Key Feature

  • Monitor gaming OLED 27" QHD (2560x1440)
  • Refresh rate 280Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Tandem OLED: fino a 1500 nit di luminosità e HDR True Black 500
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
  • Esperienza immersiva con design senza bordi e illuminazione ambientale
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    26,5"

  • Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    16:9

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 99.5%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    335 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    280Hz

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    605.2 x 469.3-579.3 x 249.1 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    605.2 x 351.0 x 45.3 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    820 x 183 x 532 mm

  • Peso con Stand [kg]

    9.0 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    4.8 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    12.2 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ True Black 500

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    Sì (HW Calibration Ready)

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Live Color Low Blue Light

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x

  • USB Upstream

    1x (3.0)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

    Sì (4 poli)

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • DisplayPort

  • USB A/B

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    26,5"

  • Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    335 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 99.5%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1500000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso (tripla certificazione UL)

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    280Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

