Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G600A | 21:9 Curvo, WQHD, 160Hz, 1ms MBR
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G600A | 21:9 Curvo, WQHD, 160Hz, 1ms MBR

Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G600A | 21:9 Curvo, WQHD, 160Hz, 1ms MBR

34G600A-B
vista frontale
vista laterale a +15 gradi
vista frontale dello schermo con il supporto abbassato
vista laterale
vista laterale di un monitor inclinato
vista dall’alto
vista dall’alto a -15 gradi
vista dall’alto a +15 gradi
vista posteriore con luci spente
vista posteriore con luci accese
vista prospettica posteriore con luci spente
vista prospettica posteriore con luci accese
vista ravvicinata dell’emblema posteriore con luci spente
vista ravvicinata dell’emblema posteriore con luci accese
vista ravvicinata delle porte
vista frontale
vista laterale a +15 gradi
vista frontale dello schermo con il supporto abbassato
vista laterale
vista laterale di un monitor inclinato
vista dall’alto
vista dall’alto a -15 gradi
vista dall’alto a +15 gradi
vista posteriore con luci spente
vista posteriore con luci accese
vista prospettica posteriore con luci spente
vista prospettica posteriore con luci accese
vista ravvicinata dell’emblema posteriore con luci spente
vista ravvicinata dell’emblema posteriore con luci accese
vista ravvicinata delle porte

Funzionalità principali

  • Monitor gaming 21:9 curvo con risoluzione WQHD 3440x1440
  • Refresh rate 160Hz (VRR) e tempo di risposta 1ms MBR
  • AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio
  • Compatibile HDR10, sRGB 99%, 16.7 milioni di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
Altro
Logo UltraGear™ OLED GX6 con immagine del prodotto UltraGear.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

La parola display è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.
La parola display è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

La parola display è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

Vedi di più, vedi meglio
21:9 UltraWide, l'ideale per il gaming

Il monitor curvo 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente grazie ad una proporzione ottimizzata tra spazio verticale e orizzontale. È il formato ideale per gaming, streaming e multitasking.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Eccezionale resa dei colori

Goditi immagini dai colori vividi e realistici grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB e al supporto ad HDR 10.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

La parola VELOCITÀ è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

La parola VELOCITÀ è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

Scena di gioco di corse con risposta estremamente rapida e una frequenza di aggiornamento rapida di 160Hz.

Azione di gioco fluida e veloce

Scopri i nemici e attaccali più rapidamente. La velocità ultra-rapida di 160Hz ti consente di visualizzare più velocemente il frame successivo, per un'esperienza di gioco più fluida e una maggiore competitività sugli avversari.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Sullo schermo viene mostrata un’auto da corsa gialla che sfreccia in avanti, con l’interno del riquadro bianco chiaramente definito e l’esterno sfocato.

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms* MBR assicura un gaming veloce, con sfocature e ghosting ridotti.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync Premium/DAS (Dynamic Action Sync)

*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.

Immagini fluide in ogni momento

Dì addio ai fastidiosi effetti di tearing e stuttering. La compatibilità AMD FreeSync™ Premium assicura immagini fluide e senza strappi, grazie a una perfetta sincronizzazione dei frame con PC e console.

Il personaggio di un cavaliere che indossa un mantello rosso e impugna un grande scudo e una spada, lo schermo a sinistra è diviso in due ed è sfocato, mentre quello a destra è nitido, e in basso a destra compare il logo AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

La parola USABILITY è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

La parola USABILITY è scritta in maiuscolo e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

Speaker stereo integrati

Questo monitor ha due altoparlanti stereo integrati da 5W MaxxAudio, per completare la tua esperienza di gioco e ridurre l'ingombro sulla scrivania. Inoltre, il design senza cornici su tre lati assicura un maggiore coinvolgimento nel gioco.

Un’auto da corsa rossa sfreccia lungo la strada sullo sfondo di una città costellata di splendidi grattacieli, con un monitor Ultra Gear davanti e un controller di gioco in basso a sinistra. Il suono viene riprodotto in modo dinamico attraverso gli altoparlanti MaxxAudio su entrambi i lati del monitor.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Design per veri gamer

Scopri l' illuminazione ambientale sul retro del monitor e il design senza cornici su tre lati, con una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, progettata per offirti il massimo comfort possibile.

Icona dell’orientamento regolabile.

Swivel

±30º

Icona dell’inclinazione regolabile.

Inclinazione

-5~15º

Icona dell’altezza regolabile.

Altezza

110mm

Icona del design senza bordi.

Design senza bordi

Immagine dei prodotti Ultra Gear su sfondo blu scuro, con il prodotto a sinistra che mostra il retro e quello a destra che mostra la parte anteriore

Immagine dei prodotti Ultra Gear su sfondo blu scuro, con il prodotto a sinistra che mostra il retro e quello a destra che mostra la parte anteriore

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Raggio di Curvatura

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160Hz

  • Tempo di Risposta

    1ms MBR

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    1053 x 529 x 232 mm

  • Peso con Stand [kg]

    10 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    5.8 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    13 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Motion Blur Reduction Tech.

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x

  • DisplayPort

    1x

  • Uscita Cuffie

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Dimensione Schermo [cm]

    86,3 cm

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07 x 0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Numero di Colori

    16.7 milioni

  • Color Bit

    8bit

  • Contrasto (Tip.)

    4000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms MBR

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    1800R

AUDIO

  • Speaker

    Sì (5W x2)

  • MaxxAudio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli