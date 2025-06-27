We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G600A | 21:9 Curvo, WQHD, 160Hz, 1ms MBR
34G600A-B
Funzionalità principali
- Monitor gaming 21:9 curvo con risoluzione WQHD 3440x1440
- Refresh rate 160Hz (VRR) e tempo di risposta 1ms MBR
- AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
- Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio
- Compatibile HDR10, sRGB 99%, 16.7 milioni di colori
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Vedi di più, vedi meglio
21:9 UltraWide, l'ideale per il gaming
Il monitor curvo 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente grazie ad una proporzione ottimizzata tra spazio verticale e orizzontale. È il formato ideale per gaming, streaming e multitasking.
Eccezionale resa dei colori
Goditi immagini dai colori vividi e realistici grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB e al supporto ad HDR 10.
*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.
Immagini fluide in ogni momento
Dì addio ai fastidiosi effetti di tearing e stuttering. La compatibilità AMD FreeSync™ Premium assicura immagini fluide e senza strappi, grazie a una perfetta sincronizzazione dei frame con PC e console.
Il personaggio di un cavaliere che indossa un mantello rosso e impugna un grande scudo e una spada, lo schermo a sinistra è diviso in due ed è sfocato, mentre quello a destra è nitido, e in basso a destra compare il logo AMD FreeSync Premium.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
Crosshair
Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.
Speaker stereo integrati
Questo monitor ha due altoparlanti stereo integrati da 5W MaxxAudio, per completare la tua esperienza di gioco e ridurre l'ingombro sulla scrivania. Inoltre, il design senza cornici su tre lati assicura un maggiore coinvolgimento nel gioco.
Un’auto da corsa rossa sfreccia lungo la strada sullo sfondo di una città costellata di splendidi grattacieli, con un monitor Ultra Gear davanti e un controller di gioco in basso a sinistra. Il suono viene riprodotto in modo dinamico attraverso gli altoparlanti MaxxAudio su entrambi i lati del monitor.
Design per veri gamer
Scopri l' illuminazione ambientale sul retro del monitor e il design senza cornici su tre lati, con una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, progettata per offirti il massimo comfort possibile.
Caratteristiche principali
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
21:9 Curvo
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Raggio di Curvatura
1800R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160Hz
Tempo di Risposta
1ms MBR
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
809 x 470.3 x 249.1 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Peso con Stand [kg]
10 kg
Peso senza Stand [kg]
5.8 kg
Peso con Imballo [kg]
13 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Motion Blur Reduction Tech.
Sì
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Auto Input Switch
Sì
Smart Energy Saving
Sì
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x
DisplayPort
1x
Uscita Cuffie
Sì
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì
DisplayPort
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Dimensione Schermo [cm]
86,3 cm
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
21:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.07 x 0.23 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Numero di Colori
16.7 milioni
Color Bit
8bit
Contrasto (Tip.)
4000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
1ms MBR
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
1800R
AUDIO
Speaker
Sì (5W x2)
MaxxAudio
Sì
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
