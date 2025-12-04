We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear 37" | Serie G800A | 4K, Curvo, 165Hz, 1ms (GtG)
Funzionalità principali
- Monitor gaming 37 pollici curvo con risoluzione UHD 4K (3840x2160)
- Refresh rate 165Hz e tempo di risposta 1ms GtG
- VESA DisplayHDR™ 600 e DCI-P3 95%
- AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
- HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (65W), Speaker stereo integrati
- Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Domina le tue battaglie sull'enorme schermo 37" 4K
Lo straordinario schermo 4K da 37 pollici ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, con un campo visivo enorme. La tua esperienza di gioco sarà spettacolare, per un'immersione senza precedenti.
Vista frontale dello schermo LG UltraGear™ 37G800A che mostra una scena di battaglia futuristica. Il testo in sovraimpressione evidenzia la risoluzione e il formato: "37 pollici 16:9 4K UHD 3840×2160".
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 95%
Immergiti in un'esplosione di colori
VESA DisplayHDR 600 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con la gamma cromatica DCI-P3 95% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi, per un'esperienza di gioco ancora più realistica.
Guerrari corazzati futuristic che combattono con armi energetiche in una città illuminata da neon.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Le funzionalità di cui sopra possono variare in base alle reali condizioni d'uso.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Conquista la vittoria a una velocità incredibile
Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di Risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA Certified AdaptiveSync minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Confronto di immagini di gioco fluide: l'immagine di sinistra presenta distorsione, mentre quella di destra è priva di distorsioni.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*Il rendimento della funzionalità viene confrontato con i modelli che non utilizzano la tecnologia di sincronizzazione.
*Gli errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione alla rete.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*La funzionalità Crosshair non è disponibile quando PFS Counter è attivo.
*FPS Counter potrebbe mostrare il valore che eccede il massimo refresh rate del monitor.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici su tre lati e la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento assicurano comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Gli altoparlanti integrati da 5W, l'uscita cuffie e la porta USB-C (65W) offrono un'esperienza ancora più completa.
*Le immagini sono state simulate per agevolare la comprensione delle funzionalità, e possono differire dall'esperienza di utilizzo reale.
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
815.6 x 490.3-642.3 x 286.3 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
980 x 600 x 282 mm
Peso con Stand [kg]
13.75 kg
Peso senza Stand [kg]
9.6 kg
Peso con Imballo [kg]
18.25 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
VESA DisplayHDR™ 600
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
VESA Adaptive Sync
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4 con DSC)
USB-C
1x
USB-C (Max. Risoluzione a Hz)
3840x2160 a 165Hz
USB-C (Data Transmission)
Sì
USB-C (Power Delivery)
Sì (65W)
USB Upstream
1x (USB-C)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.3W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì (2.1)
USB-C
1x
DisplayPort
1x
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
36,5"
Dimensione Schermo [cm]
92.7 cm
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
16:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.15 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m² (picco: 750 cd/m²)
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Contrasto (Tip.)
4000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
1000R
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì
AUDIO
Speaker
Sì (5W x2, con DepthSound)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
