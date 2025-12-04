About Cookies on This Site

Monitor gaming UltraGear 37" | Serie G800A | 4K, Curvo, 165Hz, 1ms (GtG)
Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear 37" | Serie G800A | 4K, Curvo, 165Hz, 1ms (GtG)

Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear 37" | Serie G800A | 4K, Curvo, 165Hz, 1ms (GtG)

37G800A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Funzionalità principali

  • Monitor gaming 37 pollici curvo con risoluzione UHD 4K (3840x2160)
  • Refresh rate 165Hz e tempo di risposta 1ms GtG
  • VESA DisplayHDR™ 600 e DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (65W), Speaker stereo integrati
  • Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
Altro
Immagine frontale di UltraGear™ 37g800a.



Born to Game

Vista frontale del monitor gaming LG UltraGear™ 37G800A su sua base esagonale, ambientato in un corridoio futuristico illuminato da neon; lo schermo mostra vorticose sfumature viola e rosse con il logo UltraGear al centro.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Caratteristiche principali del monitor gaming LG UltraGear™ 37G800A. A sinistra in alto è visibile lo schermo con il testo "37 pollici 4K UHD 3840×2160". A destra in alto si trova una display curva contrassegnata da "1000R Curvature". La fila in basso evidenzia le principali specifiche con immagini: "165Hz" di frequenza di aggiornamento con una scena di corsa, "1ms (GtG)" di tempo di risposta con un'immagine di una navetta spaziale, e "HDMI 2.1".
La parola 'DISPLAY' in grandi lettere, centrata su uno sfondo scuro con una finestra sottile delineata che si estende dalla sinistra.

Domina le tue battaglie sull'enorme schermo 37" 4K

Lo straordinario schermo 4K da 37 pollici ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, con un campo visivo enorme. La tua esperienza di gioco sarà spettacolare, per un'immersione senza precedenti.

Vista frontale dello schermo LG UltraGear™ 37G800A che mostra una scena di battaglia futuristica. Il testo in sovraimpressione evidenzia la risoluzione e il formato: "37 pollici 16:9 4K UHD 3840×2160".

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Vista laterale di un monitor con un personaggio archer di gioco sullo schermo.ultragear-gaming-37g800a-2025-feature-05-1-curvature-d.jpg

Schermo curvo, esperienza coinvolgente

Vivi un'esperienza di gioco immersiva con la curvatura 1000R, che aumenta il tuo campo visivo riducendo la distorsione delle immagini.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 95%

Immergiti in un'esplosione di colori

VESA DisplayHDR 600 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con la gamma cromatica DCI-P3 95% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi, per un'esperienza di gioco ancora più realistica.

Guerrari corazzati futuristic che combattono con armi energetiche in una città illuminata da neon.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Le funzionalità di cui sopra possono variare in base alle reali condizioni d'uso.

La parola 'DISPLAY' in grandi lettere, centrata su uno sfondo scuro con una finestra sottile delineata che si estende dalla sinistra.
Vista laterale di un monitor con un personaggio archer di gioco visibile sullo schermo.

Azione di gioco fluida

Scopri i nemici e attaccali più rapidamente. La velocità ultra-rapida di 165Hz ti consente di visualizzare più velocemente il frame successivo, per un'esperienza di gioco più fluida e una maggiore competitività sugli avversari.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di Risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

La parola 'TECNOLOGIA' in grandi lettere, centrata su uno sfondo scuro con una finestra sottile delineata che si estende dalla sinistra.

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA Certified AdaptiveSync minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Confronto di immagini di gioco fluide: l'immagine di sinistra presenta distorsione, mentre quella di destra è priva di distorsioni.

Loghi di VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium Pro.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*Il rendimento della funzionalità viene confrontato con i modelli che non utilizzano la tecnologia di sincronizzazione.

*Gli errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione alla rete.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*La funzionalità Crosshair non è disponibile quando PFS Counter è attivo.

*FPS Counter potrebbe mostrare il valore che eccede il massimo refresh rate del monitor.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici su tre lati e la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento assicurano comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Gli altoparlanti integrati da 5W, l'uscita cuffie e la porta USB-C (65W) offrono un'esperienza ancora più completa.

Icona regolazione swivel.

Swivel

-30° ~ 30°

Icona regolazione tilt.

Tilt

'-9° ~ 13°

Icona regolazione altezza.

Altezza

110mm

Icona appendibile a parete.

Appendibile a parete

100x100

Vista frontale e posteriore dello schermo gaming UltraGear™ 37G800A, che mostra una scena di corsa futuristica sul display.
Icona USB-C.

1x USB-C (PD 65W)

Icona HDMI.

2x HDMI™ 2.1

Icona Displayport.

1x DisplayPort 1.4

con DSC

Icona speaker.

Speaker 5W x2, DTS Headphone:X

*Le immagini sono state simulate per agevolare la comprensione delle funzionalità, e possono differire dall'esperienza di utilizzo reale.

Stampa

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    815.6 x 490.3-642.3 x 286.3 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    980 x 600 x 282 mm

  • Peso con Stand [kg]

    13.75 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    9.6 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    18.25 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    VESA DisplayHDR™ 600

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    VESA Adaptive Sync

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4 con DSC)

  • USB-C

    1x

  • USB-C (Max. Risoluzione a Hz)

    3840x2160 a 165Hz

  • USB-C (Data Transmission)

  • USB-C (Power Delivery)

    Sì (65W)

  • USB Upstream

    1x (USB-C)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.3W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • USB-C

    1x

  • DisplayPort

    1x

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    36,5"

  • Dimensione Schermo [cm]

    92.7 cm

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    16:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.15 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m² (picco: 750 cd/m²)

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Contrasto (Tip.)

    4000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    1000R

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (5W x2, con DepthSound)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

