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UltraGear evo G9 52″ – Il più grande monitor gaming 5K2K 240Hz al mondo
UltraGear evo G9 52″ – Il più grande monitor gaming 5K2K 240Hz al mondo
52G930B-B
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Funzionalità principali
- Display 5K2K (5120×2160, WUHD) per immagini estremamente dettagliate
- Curvatura 1000R per un’esperienza immersiva e avvolgente
- VESA DisplayHDR™ 600 per maggiore contrasto e luminosità
- Refresh rate 240Hz per gameplay ultra‑fluido
- Tempo di risposta 1ms (GtG) per azione rapida e precisa
- Connettività avanzata: DP 2.1, HDMI, USB‑C (Power Delivery 90W)
Eccellenza pluripremiata
Die 10 besten PC Monitore der CES 2026
Die besten Gaming Monitore auf der CES 2026.
Red Dot Design Award 2026
Gewinner in der Rubrik Produktdesign des Red Dot Awards 2026.
*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Der weltweit größte* 52 Zoll
5K2K Gaming-Monitor
Mit dem weltweit größten* 52 Zoll 5K2K Display (5.120 x 2.160, WUHD) bist du mitten im Spielgeschehen. Das 52-Zoll-Ultra-Widescreen-Display im 21:9-Format bietet durch eine vertikale Höhe, die einem 42-Zoll-Display mit 16:9 (3.840 x 2.160) ähnelt, 33 % mehr Bildfläche. Mach deine Gaming-Momente noch intensiver!
*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Ein Curved-Display
für packendes Gameplay
Das Curved-Display (1.000R) ist an das natürliche Blickfeld angepasst und macht dein Gameplay noch packender. Gaming-Welten umhüllen dich förmlich, so dass du wirklich mittendrin bist.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Das Seherlebnis kann je nach Abstand zum Bildschirm und der Körperhaltung des Benutzers variieren.
Helle Highlights und detaillierte Schatten
VESA DisplayHDR™ 600 ermöglicht starke Highlights in hellen Szenen und klare Details in dunklen Bereichen. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 95 % (typ.) stellt der Monitor Farben präzise dar, sodass dir auch in schnellen und visuell aufwändigen Szenen nichts entgeht.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Reaktionsschnell
Die Reaktionszeit von 1 ms (GtG) minimiert Reverse-Ghosting-Effekte und ermöglicht saubere Bildwechsel für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Flüssige Bewegungen für
maximalen Fokus
AMD FreeSync™ Premium minimiert Tearing-Effekte und Verzögerungen für ein flüssiges, kristallklares Spielerlebnis.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die keine Sync-Technologie verwenden.
*Je nach Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.
Starke Konnektivität
für dein Gaming-Setup
Der LG UltraGear evo™ 52G930B unterstützt mit modernsten Anschlüssen eine Vielzahl aktueller Grafikkarten und Geräte. DisplayPort 2.1 bringt dein Gaming mit pfeilschneller 240 Hz Bildwiederholrate auf einem 52-Zoll-Display aufs nächste Level. USB-C überträgt sowohl Video- als auch Datensignale und lädt Laptops mit bis zu 90 Watt Leistung – über ein einziges Kabel. HDMI 2.1 liefert stabile Verbindungen mit aktuellen Konsolen und anderer Gaming-Hardware.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Die ganze Welt
des PC- und Konsolen-Gamings!
Ob bei schneller Action oder beim Erkunden von Open Worlds: LG UltraGear™ Monitore liefern im Zusammenspiel mit PCs und Konsolen flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Durch die Unterstützung für HDMI 2.1 bieten sie flexible Kompatibilität – von Tastatur und Maus bis hin zu Joystick und Controller – sowie flüssige Bewegungen, geringe Latenz und lebendige Details. Sie sind für packende Gaming-Momente optimiert, egal in welchem Spiel und auf welcher Plattform.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
**Unterstützte Seitenverhältnisse können je nach Konsole variieren. Bitte passe die Anzeigeeinstellungen an, um eine optimale Spielleistung zu gewährleisten.
Packender, klarer
Stereo Sound (2 x 10 W)
Genieße ein klares, ausgewogenes Klangerlebnis! Zwei Stereolautsprecher (10 W) bieten dir bei Gaming und Entertainment eine starke Klangkulisse. Für noch mehr Immersion kannst du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen – für noch tieferes Eintauchen und klare Sprachkommunikation.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Smarte Kontrolle, nahtloser Wechsel
mit LG Switch
Mit der LG Switch-App optimierst du deinen Monitor im Handumdrehen für Gaming und alltägliche Aufgaben. Verwalte deine Monitoreinstellungen, indem du zum Beispiel Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen anpasst und mit nur einem Hotkey aktivierst. LG Switch erlaubt zudem die Aufteilung des Bildschirms mit 11 Layouts und das Starten von Videokonferenzen mit nur einem Klick. Für noch mehr Komfort in deinem Setup.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
Minimalistisches, elegantes Gaming-Design
Das platzsparende Design komplettiert dein Gaming-Setup. Der Standfuß erlaubt die Verstellung von Höhe, Drehung sowie Neigung und passt sich deinem Schreibtisch perfekt an. Das schlanke Design minimiert ungenutzten Raum und sorgt für einen eleganten Look.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
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