Offerta Kit Esclusivo: LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" + xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W
32U889SA.STAGE
()
Funzionalità principali
- [Monitor] Rivoluziona il tuo spazio: regola lo schermo come vuoi e spostalo da una stanza all'altra grazie alla base con rotelle
- [Monitor] Wi-Fi e Bluetooth: condividi contenuti da smartphone e tablet con AirPlay e ScreenShare
- [Monitor] Connessioni: 3 porte USB-C (65W) e 2 porte HDMI per aumentare efficienza e produttività
- [Speaker] AI Sound: l'Intelligenza Artificiale adatta il suono in base a ciò che stai ascoltando ed enfatizza i bassi o le voci
- [Speaker] Design a cuneo versatile: la particolare forma di xboom Stage301 trasforma ogni ambiente nel tuo palco personale
- [Speaker] Batteria da 12 ore rimovibile: tutta l'autonomia che ti serve per animare le tue feste
Swing your space
Scopri un nuovo concetto di schermo, pensato per rivoluzionare il tuo spazio. LG Swing è l'innovativo schermo personale dotato di una base con rotelle per portarlo ovunque tu voglia, display touch 4K da 32" regolabile e webOS per goderti i tuoi contenuti preferiti.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Il tuo schermo personale
pronto per ogni occasione
Schermo touch da 32" 4K
Il tuo mondo, a portata di mano
Interagisci con LG Swing come se fosse il tuo smartphone o un grande tablet da 32". Lo schermo touch ti consente di usare le app, navigare in internet e gestire le impostazioni semplicemente toccandolo. Tuffati in immagini incredibilmente nitide e dai colori brillanti grazie al pannello IPS 4K.
This picture shows a woman and three children playing using a LG Smart Monitor Swing.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Luminosità: 350 nit (tip.), gamma cromatica: DCI-P3 95% (Typ.).
Regolalo come vuoi per un
comfort ottimale
Alzalo, inclinalo, orientalo, ruotalo. Lo stand di LG Swing è totalmente flessibile, per farti interagire con il display touch da qualsiasi posizione, che tu sia in piedi, alla scrivania o seduto per terra. La base quadrata è robusta, stabile ed elegante, pronta per essere spostata dove vuoi.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.
Il monitor che si muove con te
La base di LG Swing poggia su 5 rotelle che ti consentono di spostarlo ovunque tu voglia con il minimo sforzo. Inoltre, racchiude al suo interno l'adattatore, garantendo un aspetto ordinato e pulito, senza cavi in mostra.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*L’adattatore integrato può variare in base al Paese.
Porta la tua produttività a un
livello superiore
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
USB-C
Un cavo, tantissime possibilità
La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 65W al laptop collegato, tutto con un solo cavo. LG Swing ti mette a disposizione ben 3 porte USB-C, per una connettività al massimo.
A laptop is connected to a LG Smart Monitor Swing via USB-C. It is charging through USB-C while displaying the same screen.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Per garantire un corretto funzionamento, il cavo USB-C incluso nella confezione deve essere collegato alla porta USB-C sul monitor. Si noti che l’inclusione dei cavi può variare a seconda del Paese.
App LG Switch
Personalizza il monitor in pochi clic
L’app LG Switch ottimizza il monitor per ogni momento della tua giornata, tra lavoro e tempo libero. Puoi navigare e attivare le funzioni smart con tastiera e mouse, passando in un attimo dal PC a webOS grazie ai tasti rapidi. Inoltre, puoi dividere lo schermo fino in 6 sezioni, cambiare il tema grafico o avviare una videochiamata con un solo comando.
Controllo rapido
Scopri la comodità del Controllo Rapido su LG Swing: accedi facilmente ai menu con semplici comandi da tastiera e mouse. Puoi anche passare in modo fluido dal PC a webOS usando pratici shortcut da tastiera.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*L’app LG Switch è un’applicazione solo per PC.
*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.
will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Grab
Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.
Tutti gli "xboom by will.i.am" sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Grab per un suono coinvolgente e dinamico in un formato portatile ed ergonomico.
Sound UI
will.i.am si è occupato di ogni singolo suono
Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.
will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.
Il tweeter a cupola Peerless rende il suono più dinamico
Il suono non è fatto solo da bassi potenti. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per il tweeter a cupola da 16mm che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità, anche all'aperto.
*Video al solo scopo dimostrativo
Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.
Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici
Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.
Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.
Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità
Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.
Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola
*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.
Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA
Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi
*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.
1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.
2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.
AI Sound per ogni genere
Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.
will.i.am tiene xboom Grab sulla mano destra.
AI Calibration
Il suono si adatta allo spazio che ti circonda
L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.
*Video al solo scopo illustrativo
AI Lighting
La luce si abbina al suono
L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.
*Video al solo scopo illustrativo
*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.
**Dettagli sui test militari
- Standard: MIL-STD-810H
- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura
- Risultato della certificazione: PASSATO
- Data di certificazione: 18 dicembre 2024
Un giorno di musica non-stop
La batteria di xboom Grab dura più di quanto ti aspetteresti da uno speaker portatile compatto. Quanto dura? Fino a 20 ore di musica ininterrotta con una sola carica!
*20 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50%, Bluetooth e modalità Voice Enhance attivi e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all'ambiente di utilizzo.
- LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" | Touch orientabile, base con rotelle, Wi-Fi, webOS 24
- xboom Stage 301 by will.i.am | Party Speaker 120W | Doppia barra luminosa, 12 ore di autonomia, Funzione Karaoke e DJ
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
31.5"
Display - Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Display - Tipologia di Pannello
IPS Touch
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Display - Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza (328.1mm), tilt (-20° ~ +50°), swivel (-60° ~ +90°), pivot (90°), base con rotelle
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
900 x 617 x 337 mm
Peso con Stand [kg]
21.2 kg
Peso senza Stand [kg]
6.1 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Effetto HDR
Sì
Luminosità Automatica (Auto Brightness)
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
webOS 24 (app streaming e cloud gaming), WiFi, Bluetooth, AirPlay, Screen Sharing, web Browser, Voice Recognition (con Telecomando Puntatore, da acquistare separatamente)
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.0)
USB-C
3x (65W)
Uscita Cuffie
Sì
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
1x
Adattatore
1x
HDMI
1x
Telecomando
Sì (standard. Compatibile con Telecomando Puntatore, acquistabile separatamente)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
31.5"
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
IPS Touch
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.18 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
350 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Angolo di visione
178°/178°
AUDIO
Speaker
10W (5W + 5W)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza (328.1mm), tilt (-20° ~ +50°), swivel (-60° ~ +90°), pivot (90°), base con rotelle
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
2.1ch (2Way)
Potenza
120 W
SPEAKER
Unità midrange
2.5" x 2
Woofer
6.5" x 1
FORMATI AUDIO
AAC
Sì
Formato MP3
SI (USB)
SBC
Sì
EQUALIZZATORE
AI Sound
Sì
Bass Boost
Sì
Personalizzato (tramite app)
Sì
Standard
Sì
CONNETTIVITÀ
USB
1
Versione Bluetooth
5.3
Ingresso AUX 3,5mm
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Multi point
Sì
Resistenza all'acqua / schizzi
IPX4
Indicatore della batteria
Sì
App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)
Sì
Illuminazione
Sì
Party Link (Modo Duplo)
Sì
Party Link (Modo Múltiplo)
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Alimentatore AC
Sì
BATTERIA
Tempo di ricarica (ore)
3
Autonomia (ore)
12
CONSUMI
Acceso
50 W
Modalità Stand-by
0.3 W
ALIMENTAZIONE
Jack alimentatore AC
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Imballo
385 x 415 x 352 mm
Speaker
312 x 311 x 282 mm
PESO
Peso con imballo
8,2 kg
Peso
6,5 kg
CODICE EAN
Codice EAN
8806096327487
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
