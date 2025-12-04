About Cookies on This Site

Monitor UltraFine evo 6K 32" | Serie U990A | 6K, Nano IPS Black, Thunderbolt 5
20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor UltraFine evo 6K 32" | Serie U990A | 6K, Nano IPS Black, Thunderbolt 5

20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor UltraFine evo 6K 32" | Serie U990A | 6K, Nano IPS Black, Thunderbolt 5

32U990A-S
Funzionalità principali

  • Il primo monitor 6K con Thunderbolt 5, perfetta compatibilità con Mac e PC Windows
  • Risoluzione 6K (6144x3456) con 224 PPI
  • Pannello Nano IPS Black con tecnologia Deep Black Pro per immagini dal nero profondo
  • VESA DisplayHDR™ 600, Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% per colori brillanti e realistici
  • Compatibilità con Mac: preset calibrazione colore con Studio Mode
  • Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Pivot
Altro
SchermoCompatibilitàUser Experience
Immagine di prodotto del LG UltraFine™ evo 32U990A con logo e premi riconosciuti.



Il primo display 6K con Thunderbolt™ 5 al mondo

Immagine di prodotto del LG UltraFine™ evo 32U990A con logo e premi riconosciuti.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Eccellenza premiata

Logo Digital Trends Award

Digital Trends 2025

La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.

Logo CES Innovation Award

CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards - Honoree

in Qualità d'immagine

Logo iF Design Award

iF Design Award 2025

iF Design Award - Vincitore

*I CES Innovation Awards si basano sui materiali descrittivi forniti ai giudici. La CTA non ha verificato l’accuratezza delle informazioni o delle dichiarazioni presentate, né ha testato il prodotto premiato.

6 diverse immagini con un testo che racconta le principali caratteristiche di LG UltraFine.

Nessuna immagine

6K con 224ppi. Più spazio per creare, dettagli che ispirano

Il display 6K (6144×3456) ti dà il 156% di spazio in più sullo schermo rispetto a un monitor 4K (3840x2160), e con una densità di 224 pixel per pollice (ppi) ti offre immagini straordinariamente nitide e dettagliate.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

1) Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.

2) La risoluzione 6K (6144×3456) offre 21,233,664 pixel, ovvero il 156% di dettaglio in più rispetto a una risoluzione UHD 4K (3840×2160) con 8,294,400 pixel.

Display professionale per prestazioni eccezionali

Un display progettato per soddisfare ogni esigenza dei professionisti. Precisione cromatica impeccabile, ampia area visiva ed elevata compatibilità per supportare videomaker, fotografi, artisti 3D, creatori AI e web designer, massimizzando i flussi di produzione.

Due monitor UltraFine identici con immagini nello schermo sono posizionati in uno studio scuro.
Cinque immagini mostrano diversi professionisti che lavorano su monitor UltraFine utilizzando diversi strumenti.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Compatibilità potenziata, possibilità illimitate.
Ecco Thunderbolt™ 5

Thunderbolt 5 accelera il tuo flusso di lavoro: trasferimenti 2 volte più veloci*, daisy chain in 6K e la larghezza di banda DisplayPort 2.1 per una produttività senza limiti.

Perfetta per chi crea, lavora e vuole sfruttare al massimo i propri dispositivi, la porta Thunderbolt supporta la ricarica rapida con potenza 96W del tuo Mac o PC collegato, tutto con un unico cavo.

Icona Faster transfer

Trasferimento 2 volte più veloce**

(Fino a 80 Gbps)

Icona 6K Daisy Chain

6K Daisy Chain

Icona Power Delivery

Power Delivery 96W

Due monitor UltraFine identici sono posizionati accanto a un laptop e a un’unità di archiviazione, con i programmi visualizzati sugli schermi e i cavi che ne mostrano la connettività multipla.

Due monitor UltraFine identici sono posizionati accanto a un laptop e a un’unità di archiviazione, con i programmi visualizzati sugli schermi e i cavi che ne mostrano la connettività multipla.

*Per un corretto funzionamento, è necessario utilizzare il cavo Thunderbolt 5 incluso nella confezione per collegare la porta Thunderbolt 5 al monitor.

*Per accedere a tutte le funzionalità, inclusa la ricarica da 96W e la risoluzione 6144×3456, il dispositivo deve supportare Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*I cavi DP, HDMI, USB-C e Thunderbolt sono inclusi nella confezione.

*Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

*Nella confezione sono inclusi i cavi: DP×1, HDMI×1, USB-C×1, cavo di alimentazione ×1 e Thunderbolt ×1.

*La funzionalità Daisy Chain, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono variare in base alle prestazioni dei computer Mac e PC collegati.

**Thunderbolt™ 5 supporta una larghezza di banda video fino a 120 Gbps (in un’unica direzione) e offre prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a Thunderbolt™ 4. Le prestazioni di Thunderbolt™ 5 si basano sulle specifiche ufficiali Intel.

Per maggiori dettagli, consulta il sito ufficiale di Intel.

※ Note ※

Windows: il display potrebbe non funzionare correttamente a seconda del processore Intel e della versione del sistema operativo Windows.

*Requisiti minimi: Intel 12ª generazione o successiva, Windows 11 o versioni successive.

macOS: il display potrebbe non funzionare correttamente sui dispositivi non dotati di Apple Silicon, a seconda della versione di macOS.

*Requisiti minimi: macOS Sequoia (versione 15) o successiva.

Immagine ravvicinata delle porte del monitor UltraFine che mostra le diverse opzioni di connettività tramite cavo.

Hub professionale per una piena compatibilità con Mac e Windows

Non solo due porte Thunderbolt™ 5, LG UltraFine evo mette a tua disposizione un'ampia varietà di porte trasformandosi in un potente hub professionale, per farti connettere liberamente ai tuoi dispositivi.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Inclusi nella confezione: 1x Thunderbolt 5, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C, 1x Cavo di alimentazione.

*Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Questo prodotto non è affiliato ad Apple e non fornisce servizi o garanzie Apple.

Totale armonia con il tuo Mac

L'interazione con macOS è naturale, senza interruzioni, per un flusso di lavoro fluido. Con Studio Mode, un'elevata densità di pixel e M-Control, LG UltraFine evo 6K ti dà prestazioni straordinarie e ottimizzate per il tuo Mac.

Studio Mode*, calibrazione accurata e immediata per i Mac

Studio Mode offre tre preset colore che ottimizzano la resa cromatica per l'utilizzo con Mac, garantendo colori uniformi e coerenti su tutto lo schermo.

Elevata densità di pixel** (PPI) per i Mac

Con una densità di pixel di ben 224 pixel per pollice (PPI), LG UltraFine evo 6K ti dà un'esperienza visiva chiara e ricca di dettagli su un ampio display da 32 pollici.

Controllo immediato con M-control***

Controlla facilmente e in modo pratico la luminosità e l’audio di LG UltraFine evo 6K tramite la tastiera del tuo Mac collegato.

*Studio Mode è disponibile tramite il software LG Switch (versione 3.05). Disponibilità e tempistiche degli aggiornamenti possono variare a seconda del Paese; consulta il sito LG locale per maggiori dettagli.

**Il confronto PPI si basa sul monitor LG 4K da 32 pollici (modello 32GX870A). Le immagini sono simulate a scopo illustrativo.

***M-Control richiede l’uso del software LG Switch per attivare o disattivare la funzione.

****Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Questo prodotto non è affiliato ad Apple e non fornisce servizi o garanzie Apple.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

※ Avviso di aggiornamento del software del monitor ※

L’uso di Studio Mode richiede l’aggiornamento del software del monitor alla versione 3.05 o successiva tramite il software LG Switch, disponibile a partire da ottobre 2025. L’aggiornamento può essere eseguito automaticamente o manualmente tramite LG Switch quando il computer è connesso a internet e al monitor utilizzando: (1) un cavo USB-C → A o USB-A → B, oppure (2) un cavo USB-C → C o Thunderbolt.

Download

*Questo aggiornamento richiede LG Switch versione 7.3.3 o superiore su Windows, oppure versione 7.5.5 o superiore su Mac.

**Le tempistiche dell’aggiornamento possono variare a seconda del Paese. Consulta il sito LG locale per maggiori dettagli.

Vista frontale del monitor UltraFine con un’immagine vivace, che mostra la riproduzione accurata dei colori. Sotto è posizionato il logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Goditi ogni sfumatura di colore

Su LG UltraFine evo 6K puoi godere di immagini incredibilmente realistiche e brillanti. Il colore a 10bit reali e VESA DisplayHDR™ 600 ti danno la massima qualità cromatica possibile, con luci intense e ombre profonde, perfetto per i creativi digitali.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Colori accurati, perfezione in ogni pixel

Vedi ogni dettaglio. Con Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% LG UltraFine evo 6K va oltre gli standard sRGB, per darti colori più ricchi e fedeli, ideale per lavori creativi HDR e progetti ad altissima risoluzione che richiedono la massima precisione.

Un’immagine a schermo intero con un programma di design, che mostra colori vividi e dettagliati.

Logo Adobe RGB

Adobe RGB 99.5%

Consente di verificare l’accuratezza dei colori su media digitali e stampati.

Logo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gamma cromatica precisa e vivida, perfetta per montaggio video e color grading.

Logo colore a 10bit reali

Colore a 10bit reali

Resa cromatica precisa e dettagliata per contenuti ad alta risoluzione e HDR.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Luminosità: 450nit (Tip.), Color Gamut: DCI-P3 98% (Tip.)

*Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.

Immagine in bianco e nero di una montagna con rapporto di contrasto 1000:1, per confrontarne la resa dei neri rispetto a un rapporto di contrasto 2000:1.

Contrasto 2000:1

Immagine in bianco e nero di una montagna con rapporto di contrasto 2000:1, che mostra neri più profondi rispetto al rapporto 1000:1.

Contrasto 1000:1

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.

Neri più profondi con contrasto 2000:1

La tecnologia Nano IPS Black migliora la resa del nero grazie al contrasto di 2000:1, per immagini nitide e definite anche nelle aree più scure. Scopri colori più brillanti e vivaci e un senso di realismo amplificato che porterà la tua immersione a un livello superiore.

Comfort visivo certificato da TÜV Rheinland

LG UltraFine evo 6K ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland in quanto minimizza l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, offrendo un'esperienza visiva confortevole senza affaticare gli occhi anche nelle giornate di lavoro più intense.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità.

*ID certificazione TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154

Nessuna immagine inclusa

Stand elegante e a ingombro minimo

Il design senza cornici aumenta l’immersività, mentre il supporto L sottile e minimalista mantiene l’area di lavoro ordinata e pulita. Puoi regolare lo schermo in altezza, inclinazione e rotazione di 90° in entrambe le direzioni per visualizzare documenti, programmare o navigare in internet in modalità Portrait.

Icona borderless

Design senza cornici

Icona inclinazione

Inclinazione

-5° ~ 20°

Icona Altezza

Altezza

60mm

Icona Pivot

Rotazione

90°

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

LG Switch, il tuo alleato per la creatività

L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 11 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Per scaricare la versione più recente del software, visita il sito www.lg.com/it.

Un monitor UltraFine è posizionato in uno spazio virtuale, con onde sonore che si propagano dalla parte inferiore dello schermo in avanti. Sul display, una donna in tuta spaziale rossa è rivolta verso l’osservatore.

Speaker stereo integrati

Gli altoparlanti integrati da 5W ×2 offrono un audio chiaro per gaming, videochiamate e film, permettendoti di restare immerso senza bisogno di speaker esterni.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Display - Risoluzione

    6K (6144x3456)

  • Display - Tipologia di Pannello

    Nano IPS Black

  • Display - Formato

    16:9

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    450 cd/m² (picco 600 cd/m²)

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza, tilt, pivot

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    718.4 x 582.3 x 198.2 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    718.4 x 413.5 x 26.5 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    937 x 183 x 490 mm

  • Peso con Stand [kg]

    9.5 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    6 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    14 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    VESA DisplayHDR™ 600

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    HW Calibration Ready

  • Luminosità Automatica (Auto Brightness)

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • Super Resolution+

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • PBP

    2PBP

  • PIP

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    Deep Black Pro, Live Color Low Blue Light

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    1x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (2.1 UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    2x Thunderbolt 5 (1x in / 1x out)

  • Thunderbolt (Max. Risoluzione a Hz)

    6144x3456 a 60Hz

  • Thunderbolt (Data Transmission)

  • Thunderbolt (Power Delivery)

    96W

  • USB-C

    3x (1x up / 2x down)

  • USB-C (Data Transmission)

  • USB Upstream

    2x (1x Thunderbolt, 1x USB-C)

  • USB Downstream

    2x (USB-C, ver 3.2 Gen2)

  • KVM integrato

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Adattatore

  • Cavo di Alimentazione

  • HDMI

    1x (Bianco, 1.5m)

  • Thunderbolt

    1x (Bianco, 1.5m)

  • USB-C

    1x (Bianco, 1.5m)

  • DisplayPort

    1x (Bianco, 1.5m)

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Risoluzione

    6K (6144x3456)

  • Tipologia di Pannello

    Nano IPS Black

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.11 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    450 cd/m² (picco 600 cd/m²)

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit reali

  • Contrasto (Tip.)

    2000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (5W x2)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

