Monitor UltraFine evo 6K 32" | Serie U990A | 6K, Nano IPS Black, Thunderbolt 5
Funzionalità principali
- Il primo monitor 6K con Thunderbolt 5, perfetta compatibilità con Mac e PC Windows
- Risoluzione 6K (6144x3456) con 224 PPI
- Pannello Nano IPS Black con tecnologia Deep Black Pro per immagini dal nero profondo
- VESA DisplayHDR™ 600, Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% per colori brillanti e realistici
- Compatibilità con Mac: preset calibrazione colore con Studio Mode
- Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Pivot
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Eccellenza premiata
Digital Trends 2025
La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.
iF Design Award 2025
iF Design Award - Vincitore
*I CES Innovation Awards si basano sui materiali descrittivi forniti ai giudici. La CTA non ha verificato l’accuratezza delle informazioni o delle dichiarazioni presentate, né ha testato il prodotto premiato.
Nessuna immagine
6K con 224ppi. Più spazio per creare, dettagli che ispirano
Il display 6K (6144×3456) ti dà il 156% di spazio in più sullo schermo rispetto a un monitor 4K (3840x2160), e con una densità di 224 pixel per pollice (ppi) ti offre immagini straordinariamente nitide e dettagliate.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
1) Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.
2) La risoluzione 6K (6144×3456) offre 21,233,664 pixel, ovvero il 156% di dettaglio in più rispetto a una risoluzione UHD 4K (3840×2160) con 8,294,400 pixel.
Display professionale per prestazioni eccezionali
Un display progettato per soddisfare ogni esigenza dei professionisti. Precisione cromatica impeccabile, ampia area visiva ed elevata compatibilità per supportare videomaker, fotografi, artisti 3D, creatori AI e web designer, massimizzando i flussi di produzione.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Compatibilità potenziata, possibilità illimitate.
Ecco Thunderbolt™ 5
Thunderbolt 5 accelera il tuo flusso di lavoro: trasferimenti 2 volte più veloci*, daisy chain in 6K e la larghezza di banda DisplayPort 2.1 per una produttività senza limiti.
Perfetta per chi crea, lavora e vuole sfruttare al massimo i propri dispositivi, la porta Thunderbolt supporta la ricarica rapida con potenza 96W del tuo Mac o PC collegato, tutto con un unico cavo.
*Per un corretto funzionamento, è necessario utilizzare il cavo Thunderbolt 5 incluso nella confezione per collegare la porta Thunderbolt 5 al monitor.
*Per accedere a tutte le funzionalità, inclusa la ricarica da 96W e la risoluzione 6144×3456, il dispositivo deve supportare Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.
*I cavi DP, HDMI, USB-C e Thunderbolt sono inclusi nella confezione.
*Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
*Nella confezione sono inclusi i cavi: DP×1, HDMI×1, USB-C×1, cavo di alimentazione ×1 e Thunderbolt ×1.
*La funzionalità Daisy Chain, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono variare in base alle prestazioni dei computer Mac e PC collegati.
**Thunderbolt™ 5 supporta una larghezza di banda video fino a 120 Gbps (in un’unica direzione) e offre prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a Thunderbolt™ 4. Le prestazioni di Thunderbolt™ 5 si basano sulle specifiche ufficiali Intel.
Per maggiori dettagli, consulta il sito ufficiale di Intel.
※ Note ※
Windows: il display potrebbe non funzionare correttamente a seconda del processore Intel e della versione del sistema operativo Windows.
*Requisiti minimi: Intel 12ª generazione o successiva, Windows 11 o versioni successive.
macOS: il display potrebbe non funzionare correttamente sui dispositivi non dotati di Apple Silicon, a seconda della versione di macOS.
*Requisiti minimi: macOS Sequoia (versione 15) o successiva.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Inclusi nella confezione: 1x Thunderbolt 5, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C, 1x Cavo di alimentazione.
*Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Questo prodotto non è affiliato ad Apple e non fornisce servizi o garanzie Apple.
Totale armonia con il tuo Mac
L'interazione con macOS è naturale, senza interruzioni, per un flusso di lavoro fluido. Con Studio Mode, un'elevata densità di pixel e M-Control, LG UltraFine evo 6K ti dà prestazioni straordinarie e ottimizzate per il tuo Mac.
Studio Mode*, calibrazione accurata e immediata per i Mac
Studio Mode offre tre preset colore che ottimizzano la resa cromatica per l'utilizzo con Mac, garantendo colori uniformi e coerenti su tutto lo schermo.
Elevata densità di pixel** (PPI) per i Mac
Con una densità di pixel di ben 224 pixel per pollice (PPI), LG UltraFine evo 6K ti dà un'esperienza visiva chiara e ricca di dettagli su un ampio display da 32 pollici.
*Studio Mode è disponibile tramite il software LG Switch (versione 3.05). Disponibilità e tempistiche degli aggiornamenti possono variare a seconda del Paese; consulta il sito LG locale per maggiori dettagli.
**Il confronto PPI si basa sul monitor LG 4K da 32 pollici (modello 32GX870A). Le immagini sono simulate a scopo illustrativo.
***M-Control richiede l’uso del software LG Switch per attivare o disattivare la funzione.
****Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Questo prodotto non è affiliato ad Apple e non fornisce servizi o garanzie Apple.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
※ Avviso di aggiornamento del software del monitor ※
L’uso di Studio Mode richiede l’aggiornamento del software del monitor alla versione 3.05 o successiva tramite il software LG Switch, disponibile a partire da ottobre 2025. L’aggiornamento può essere eseguito automaticamente o manualmente tramite LG Switch quando il computer è connesso a internet e al monitor utilizzando: (1) un cavo USB-C → A o USB-A → B, oppure (2) un cavo USB-C → C o Thunderbolt.
*Questo aggiornamento richiede LG Switch versione 7.3.3 o superiore su Windows, oppure versione 7.5.5 o superiore su Mac.
**Le tempistiche dell’aggiornamento possono variare a seconda del Paese. Consulta il sito LG locale per maggiori dettagli.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Colori accurati, perfezione in ogni pixel
Vedi ogni dettaglio. Con Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% LG UltraFine evo 6K va oltre gli standard sRGB, per darti colori più ricchi e fedeli, ideale per lavori creativi HDR e progetti ad altissima risoluzione che richiedono la massima precisione.
Un’immagine a schermo intero con un programma di design, che mostra colori vividi e dettagliati.
Adobe RGB 99.5%
Consente di verificare l’accuratezza dei colori su media digitali e stampati.
DCI-P3 98%
Gamma cromatica precisa e vivida, perfetta per montaggio video e color grading.
Colore a 10bit reali
Resa cromatica precisa e dettagliata per contenuti ad alta risoluzione e HDR.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Luminosità: 450nit (Tip.), Color Gamut: DCI-P3 98% (Tip.)
*Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.
Contrasto 2000:1
Contrasto 1000:1
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Nano IPS è un'evoluzione della tecnologia IPS che usa particelle nanometriche sullo schermo LED.
Neri più profondi con contrasto 2000:1
La tecnologia Nano IPS Black migliora la resa del nero grazie al contrasto di 2000:1, per immagini nitide e definite anche nelle aree più scure. Scopri colori più brillanti e vivaci e un senso di realismo amplificato che porterà la tua immersione a un livello superiore.
Comfort visivo certificato da TÜV Rheinland
LG UltraFine evo 6K ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland in quanto minimizza l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, offrendo un'esperienza visiva confortevole senza affaticare gli occhi anche nelle giornate di lavoro più intense.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità.
*ID certificazione TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154
Nessuna immagine inclusa
Stand elegante e a ingombro minimo
Il design senza cornici aumenta l’immersività, mentre il supporto L sottile e minimalista mantiene l’area di lavoro ordinata e pulita. Puoi regolare lo schermo in altezza, inclinazione e rotazione di 90° in entrambe le direzioni per visualizzare documenti, programmare o navigare in internet in modalità Portrait.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
LG Switch, il tuo alleato per la creatività
L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 11 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Per scaricare la versione più recente del software, visita il sito www.lg.com/it.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Display - Risoluzione
6K (6144x3456)
Display - Tipologia di Pannello
Nano IPS Black
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
450 cd/m² (picco 600 cd/m²)
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Display - Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza, tilt, pivot
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
718.4 x 582.3 x 198.2 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
718.4 x 413.5 x 26.5 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
937 x 183 x 490 mm
Peso con Stand [kg]
9.5 kg
Peso senza Stand [kg]
6 kg
Peso con Imballo [kg]
14 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
VESA DisplayHDR™ 600
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
HW Calibration Ready
Luminosità Automatica (Auto Brightness)
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
Super Resolution+
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
PBP
2PBP
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
Deep Black Pro, Live Color Low Blue Light
CONNETTIVITÀ
HDMI
1x (2.1)
DisplayPort
1x (2.1 UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
2x Thunderbolt 5 (1x in / 1x out)
Thunderbolt (Max. Risoluzione a Hz)
6144x3456 a 60Hz
Thunderbolt (Data Transmission)
Sì
Thunderbolt (Power Delivery)
96W
USB-C
3x (1x up / 2x down)
USB-C (Data Transmission)
Sì
USB Upstream
2x (1x Thunderbolt, 1x USB-C)
USB Downstream
2x (USB-C, ver 3.2 Gen2)
KVM integrato
Sì
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Adattatore
Sì
Cavo di Alimentazione
Sì
HDMI
1x (Bianco, 1.5m)
Thunderbolt
1x (Bianco, 1.5m)
USB-C
1x (Bianco, 1.5m)
DisplayPort
1x (Bianco, 1.5m)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Risoluzione
6K (6144x3456)
Tipologia di Pannello
Nano IPS Black
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.11 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
450 cd/m² (picco 600 cd/m²)
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit reali
Contrasto (Tip.)
2000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
AUDIO
Speaker
Sì (5W x2)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, tilt, pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
