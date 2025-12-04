Monitor UltraFine evo 6K 32" | Serie U990A | 6K, Nano IPS Black, Thunderbolt 5

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Inclusi nella confezione: 1x Thunderbolt 5, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C, 1x Cavo di alimentazione.

*Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Questo prodotto non è affiliato ad Apple e non fornisce servizi o garanzie Apple.